Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (9/6)

O feriado prolongado teve um início agitado, mas agora as coisas vão desacelerar. Sol em quadratura com o Meio do Céu não é muito favorável para as atividades de negócios, portanto evite tomar decisões profissionais importantes. Inclusive, com a quadratura da Lua em Aquário com Mercúrio em Touro, é bem possível ter discussões desnecessárias com pessoas envolvidas em seu ambiente ou ramo de trabalho. Evite todo tipo de contato, caso possa fazer a ponte entre o feriado e o final de semana. Se for trabalhar hoje, faça o possível para não se envolver em qualquer situação delicada. Um bom aspecto entre a Lua e Vênus traz a possibilidade de reconciliação - você poderá se entender com parceiros, amigos ou familiares com quem tenha discutido nos últimos dias.Cuidado com dores de cabeça, viroses ou crises de enxaqueca - sua imunidade estará levemente comprometida. A quadratura entre Vênus e Júpiter faz com que você sinta diversas cobranças da sociedade no tocante ao sucesso financeiro e profissional. A parte boa de tudo isso é que Saturno ajudará você a entender que tudo é uma questão de tempo, e que se seguir o planejamento inicial, tudo acontecerá como precisa ser.A tensão entre a Lua e Mercúrio traz ansiedade e uma série de dúvidas sobre seu próprio potencial profissional, segurança e estabilidade. No entanto, outros bons aspectos reforçam sua espiritualidade e deixam aquela certeza de que no final tudo tende a dar certo. Esse é um dia para ter muita assertividade na comunicação - de maneira alguma esconda o que pensa ou está sentindo.A sensação, Canceriano, é de emergir e respirar na superfície. Por alguns dias você esteve afundado em um mar de conflitos emocionais, mas agora a situação é outra. Seu carisma está aumentado, o que permite conquistar pessoas e objetivos. Prepare-se para o dia, porque você está no lugar certo, na hora certa. Atenção aos golpes de sorte! O único cuidado é com a tendência a pensar demais: pense menos, apenas faça.Faça algo para se divertir, em especial coisas culturais ou que desafiem a mente, como jogos eletrônicos ou de tabuleiro. Você sente sua mente acelerada e uma capacidade criativa imensa, deve ter cuidado para não perder os dias de descanso criando algo novo em sua mente. Anote as boas ideias, assim você não ficará preso a elas. Bons aspectos envolvendo o Sol, Marte e Saturno trazem maturidade e discernimento.Pessoas do passado podem voltar a te procurar, seja buscando resolver pendências ou apenas para reatar o contato, visando uma possível reconciliação futura. É possível que conheça pessoas novas, e desse encontro novas amizades duradouras podem surgir. Busque relaxar e se divertir de formas criativas.Essa sexta-feira pede que você volte todo o seu foco para si mesmo, Leonino. O Sol, seu planeta regente, começa o dia em quadratura com o Meio do Céu e em conjunção com o Ascendente, portanto, a tônica do dia é o autocuidado. Faça coisas que você gosta, que te deixam feliz e satisfeito no agora - objetivos de médio ou longo prazo podem, e devem, esperar.Esse é um período difícil para se manter no mundo real - como o Meio do Céu aponta para Peixes, o signo oposto ao seu, você tende a perder a concentração, mergulhando em um mundo interior, na sua própria imaginação. No entanto, um sextil entre Netuno e Mercúrio te traz oportunidades de revisitar (nessas viagens interiores) situações do passado que precisam de cura. Aproveite.Essa fase de medo, insegurança e sensação de má sorte irá logo passar. Tente se apoiar nos familiares mais próximos (ou em pessoas que dividem a casa com você) para ter o suporte emocional que precisa nesse momento. Se sentir que precisa de uma ajuda extra, faça algo por sua autoestima, como comprar uma roupa nova ou fazer um corte de cabelo.Trabalhe seu ciúme - cuidado para não criar situações que te incomodam apenas para provar seu ponto no relacionamento. É claro que você gosta de cuidar de quem ama, mas lembre-se que somente o seu par é capaz de dizer o que é melhor para si mesmo. Dê o espaço necessário e volte a ver aquela pessoa por quem você se apaixonou um dia.Com a Lua se aproximando do seu signo, é possível que seu dia seja bastante nostálgico, Peixes. Não se perca em pensamentos sobre o passado - ele está onde está por um motivo. Nossa relação com o que se foi deve ser de respeito e aprendizado, como uma bagagem que nos permite viver novas aventuras a todo instante. Uma pessoa de ego inflado poderá te incomodar.Sim, essa é uma fase próspera, em que você busca (e encontra) estabilidade material e financeira. Cuidado apenas para não cercear demais seus próprios impulsos, aqueles que fazem você ser quem realmente é, Sagitariano. Uma relação tensa entre Vênus e Júpiter, seu planeta regente, parece minar o seu prazer em fazer as pequenas coisas do dia a dia, em especial quando se trata de agradar a si mesmo.Cuidado com acidentes ou situações transformadoras que podem ser trazidas para o seu caminho com a casa 8 em Capricórnio. Mas, como tudo é uma questão de perspectiva, seu dia tende a ser incrivelmente bom, pois Saturno, seu planeta regente, faz bons aspectos com planetas que regem o prazer e o bem-estar.