Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (9/12)

Hoje a Lua entra no signo de Câncer, fazendo com que seja preciso se atentar ao que você vem se conectando em seu dia a dia. Reflita, por exemplo, sobre quais músicas tem escutado mais e como seus sentimentos estão ligados a elas. O que ouvimos acaba afetando diretamente nossa forma de viver, seja na música ou mesmo nos programas, filmes e conversas. Muitas vezes, precisamos mudar a forma como lidamos com certas situações, mudar a vibe dos nossos dias, ainda mais com a temporada sagitariana em que estamos vivendo. Uma dica é colocar uma trilha sonora que combine com o momento que está vivendo, refletindo sobre o que você está sentindo e como quer demonstrar isso para as outras pessoas. Além disso, é preciso ter cuidado, já que Vênus está formando uma quadratura com Júpiter, fazendo com que alguns conflitos possam aparecer, seja com amigos, amor ou família.A energia sagitariana vem trazendo leveza na sua forma de socializar e dialogar, é um ótimo momento para aqueles que trabalham diretamente voltados ao público. Além disso, a Lua em Câncer traz a necessidade das pessoas de Libra olharem para seus sentimentos, e perceber como muitas vezes acabam deixando sua vontade de lado para agradar as pessoas à sua volta.A entrada de Mercúrio em seu signo nesta semana propicia um momento de mais clareza, com grande desenvolvimento intelectual e espiritual, trazendo oportunidades para você planejar seu futuro com mais precisão. Separe um tempo do seu dia para estabelecer aquilo que vem sendo produtivo ou não na sua carreira e nos seus relacionamentos.A Lua entrou em seu signo hoje, trazendo uma energia de autocuidado e sensibilidade para seus sentimentos. Além disso, você, canceriano, pode sentir a necessidade de estar próximo de quem ama, nutrindo suas relações. Aproveite essa sexta para sair para comer algo, ou preparar um momento de interação com seus amigos, familiares ou com seu amor.A Lua em Câncer tem como foco seus sentimentos e emoções. Para as pessoas de Escorpião, essa energia acaba influenciando na forma como vão buscar suas transformações, seja em novos desafios no trabalho ou em como apresentar seu sentimento de forma diferente para aqueles que ama.Hoje é o último dia de Vênus, seu planeta regente, em Sagitário. Aproveite essa energia mais leve para se conectar com seus desejos pessoais e profissionais. A temporada de Sagitário despertou a necessidade de buscar expansão e liberdade e, agora, o senso de responsabilidade está retornando. Esteja bem como você mesmo para poder lidar melhor com suas obrigações.As energias sagitarianas trazem uma criatividade para seus trabalhos e projetos profissionais. Aproveite esse momento mais sensível propiciado pela Lua em Câncer para compreender como vem deixado seus sentimentos de lado e como eles podem ser úteis para seu desenvolvimento.Hoje é o último dia de Vênus em seu signo, e esse trânsito vem mostrando o quanto seu esforço e dedicação podem ter grandes frutos. Sua forma mais leve de viver propicia uma expansão e busca pelo novo, podendo construir um caminho muito próspero para sua vida. Aproveite esse momento para cuidar de você e dos seus sentimentos.A oposição de Marte ao seu planeta regente, Sol, acaba gerando uma grande oscilação de humor, que pode dificultar seu diálogo e sua forma de se relacionar. Tenha cuidado para não acabar sendo orgulhoso e acabar achando que sempre tem a razão.Aproveite as energias do dia para ter mais cuidado com as suas falas e com a forma com que vem socializando. É preciso estar atento e ouvir o próximo, principalmente durante a oposição que a Lua formará com Mercúrio hoje, indicando que muitos atritos podem surgir. Usufrua da entrada da Lua em Câncer para estar mais cuidadoso consigo mesmo, respeitando seus limites.A busca por rotina e organização, característico das pessoas de Virgem, pode acabar fazendo com que se sintam sobrecarregados e esqueçam de cuidar de si. A presença da Lua em Câncer é uma oportunidade de focar no seu lado mais sensível, e entender como suas ações vêm influenciando suas emoções.A entrada da Lua em Câncer traz uma sensibilidade e busca por afeto, influenciando diretamente nas relações. Para as pessoas de Áries, essa influência pode fazer com que ‘abaixem a guarda’ e estejam mais abertos a se expressarem. Por outro lado, é preciso tomar cuidado com a impulsividade, para que você não acabe perdendo o controle caso suas expectativas não sejam correspondidas.A presença da Lua em Câncer, traz um foco para seus sentimentos e sonhos. Essa energia mais sensível, em conjunto com a temporada sagitariana, indica um ótimo momento para focar em seu futuro, refletindo sobre seus objetivos e ambições. Não tenha medo de mostrar o seu lado ‘diferente’ para o mundo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.