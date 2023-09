Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (8/9)

A Lua segue seu curso e hoje ela chegou na sua casa, ou seja, no signo de Câncer, o lugar onde ela se sente mais confortável. Sabe aquele caranguejo que se recolhe dentro da própria carapaça? É assim que você vai se sentir hoje. A Lua minguante no signo de Câncer, pede recolhimento e busca conforto e segurança emocional.

A energia canceriana faz de tudo para que as memórias não sejam esquecidas pelo tempo, mas de posse desses registros do passado, você precisa colocar os pés no chão do presente, pois só assim você consegue sentir o futuro.

Mas nesse clima de cobertas, casa e conforto, um cobrador pode bater na sua porta. É Saturno, munido de sua foice afiada e seu temperamento melancólico, que chega para gerenciar o seu tempo. Aproveite para colocar o trabalho em ordem, pare de reclamar e de se vitimizar, seja responsável pelas próprias ações e emoções.

E não deixe de acreditar na força dos seus ideais, pois as portas vão se abrir. Aponte suas setas para onde deseja chegar. É o Sol em harmonia com Júpiter abrindo sua mente para novos tempos. Mesmo se der errado, dará certo.

Áries

Sol e Júpiter encerram a semana em grande estilo. Sabe aquele convite de trabalho que você achou que não ia dar em nada? Fique de olho, porque ele pode retornar e ser a chance que você estava esperando! Pode ser uma novidade boa na rotina, mas cuida do teu chão, das tuas raízes, guarde as memórias do passado, mas não fique preso a elas, pois esse apego acaba impedindo teu crescimento.

Touro

No dia 08, Sol e Júpiter se encontram de boas no céu! Prepare-se para uma retomada de algo que vai te trazer muito prazer. Pode ser aquele romance que ficou no passado, uma amizade que estava adormecida, ou até mesmo um projeto pessoal que estava na gaveta. Depois me conta! Você tem algo maior para oferecer, mas ainda se prende a dramas familiares.

Gêmeos

Coragem, geminiano (a). No dia 08, fique atento (a) a oportunidades ligadas a imóveis e processos jurídicos. Um bom aspecto entre Sol e Júpiter trará a chance de retomar algo prazeroso, algo que estava guardado em algum canto do seu coração. Surfe na maré de sorte! As emoções lá da sua infância estão trazendo os limites e os medos. Não tenha medo de crescer.

Câncer

E falando em novas energias, o dia 08 traz um brinde especial com o trígono entre o Sol e Júpiter. Sabe aquele projeto colaborativo que você tem guardado na gaveta? Ou aquela ideia que precisa do apoio de amigos? Este é o momento de trazê-los novamente à tona! Não se apresse, foque no trabalho consistente. E tente liberar e desapegar tudo que não é útil.

Leão

Hoje, quando Sol e Júpiter formam um trígono harmonioso, você terá um impulso extra para lidar com projetos de trabalho que estavam parados ou em fase de planejamento. Talvez você decida, finalmente, enviar uma proposta para um cliente em potencial ou ajustar os detalhes finais de um projeto que pode impulsionar sua carreira. O cenário é propício para decisões bem fundamentadas, e não apenas para impulsos otimistas.

Virgem

O dia 08 traz a conexão positiva entre o Sol e Júpiter, sugerindo que você poderá fazer uma escolha assertiva em relação ao seu desenvolvimento pessoal ou acadêmico. É um excelente momento para retomar estudos ou, quem sabe, se inscrever naquela oficina ou curso que estava adiando.

Libra

No dia 08, a sintonia entre Sol e Júpiter é outro impulso para se dedicar a planos mais íntimos e profundos. Se você quer fazer uma mudança significativa na vida, este é mais um dia para colocar essa intenção em prática. Pode ser uma boa hora para começar terapia, trabalhar em melhorar uma relação específica ou se dedicar a práticas que melhoram o seu bem-estar emocional, como meditação ou escrita terapêutica.

Escorpião

No dia 08, o encontro harmonioso entre Sol e Júpiter relança um foco especial sobre seus relacionamentos e conexões mais sérias. Quem sabe você não está pronta para dar o próximo passo em uma relação que poderia ser mais do que amizade? O fim de semana é perfeito para fazer planos de longo prazo e colocar os dois pés em um compromisso mais sério. Pode ser até um novo contrato.

Sagitário

Hoje, 08, Sol e Júpiter criam um clima legal, que pede por crescimento. Pode ser que você sinta um impulso para tornar seu cotidiano mais eficiente ou agradável. Já pensou em adicionar um pouco de exercício físico ou uma prática de mindfulness à sua rotina?

Parar de se vitimizar é um passo essencial em direção ao crescimento pessoal.

Capricórnio

O encontro do Sol e Júpiter relembra, mais uma vez, que a vida não é só trabalho. Tire um tempo para se dedicar às coisas que te fazem bem. Pode ser um ótimo dia para dar início a um novo hobby ou “só” aproveitar a vida. Você pode aprender com as experiências adversas.

Aquário

O dia 08 é um dia que merece um check-in no seu calendário. Sol e Júpiter estarão dançando um tango no céu, e o convite é para você se aprofundar naquilo que realmente importa na sua vida. Se tem alguém especial que você tem mantido à distância, pode ser o momento de se abrir. Quem sabe não é o começo de algo lindo?

Peixes

Sol e Júpiter vão dar um toque especial à sua capacidade de se comunicar. Talvez seja uma boa hora para escrever aquela carta de amor que estava adiando, ou, quem sabe, abrir um diálogo mais sério com alguém que você considera especial.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.