Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (8/12)

A lua minguante sinaliza que é hora de limpar o campo. Antes de plantar novas sementes, é preciso capinar, arar e deixar o solo descansar. Até o dia 12/12 (início da Lua nova em Sagitário), cuide do seu solo. Se permita repousar, dê crédito a si mesmo(a) e se reintegre.

Mercúrio e Júpiter, os mensageiros das boas notícias, se encontram e batem um papo super agradável. É um encontro próspero e positivo. E você pode receber aquela resposta que tanto aguardava, assinar um contrato ou um fazer um acordo. O trânsito é livre para uma boa conversa, as palavras fluem e os ouvidos estarão mais receptivos. Seja prático nos seus argumentos. Aproveite seu otimismo para discutir metas ou focar nos estudos. Hoje sua mente está muito mais criativa e você está muito mais seguro(a) das suas ideias.

No período da noite a Lua encontra Plutão e pode ser que você sinta uma pressão interna. A dica é manter a calma, pois agora você tem sabedoria e todas as ferramentas necessárias para executar os cortes que precisam ser feitos. Desobstrua o caminho e aponte a seta dos seus desejos para alvos possíveis de serem alcançados.

Áries

Hoje pode ser um dia de boas oportunidades, ariano(a). Prepare-se também para boas surpresas na carreira ou finanças. Você só precisa estar aberto(a) para as novas oportunidades. Aproveite para encontrar e conversar com pessoas, pode ser o início de algo muito bom.

Touro

Hoje você está super otimista, taurino(a). Aproveite o otimismo e aquela vontade de crescer e expandir e se abra a novas experiências no campo do conhecimento ou autoconhecimento. O importante é que você explore novos horizontes (internos ou externos). Você sabe que pode ir mais longe. Tudo que você se propor a fazer hoje, o sucesso será garantido.

Gêmeos

Sua percepção e intuição estarão super ampliadas hoje, geminiano(a). Hoje pode ser um bom dia para explorar assuntos espirituais. Faça uma meditação, leia um livro, silencie e respire. Tente acalmar a sua mente e receba os insights, pois só assim você expande seus horizontes internos.

Câncer

Sua habilidade de comunicação está em alta, canceriano(a). Aproveite para socializar, trocar ideias e se expressar. Hoje o dia pode abrir algumas portas e trazer oportunidades que você nem imaginava. Fortaleça suas amizades ou se envolva em ações coletivas.

Leão

Aproveite essa sexta-feira super alto astral e foque no seu bem-estar ou no seu crescimento profissional. O dia pede que você se abra a novos desafios no trabalho ou adote novos hábitos na sua rotina. O importante é que você consiga alinhar sua capacidade produtiva com seu bem-estar físico e mental.

Virgem

Está na hora de se mexer, virginiano(a). Cadê aquele plano ou projeto que enche seu coração de alegria? Aproveite que a sua autoconfiança está super ativada e circule por aí, saia da toca. Chegou a hora de tirar os sonhos do papel. A palavra mágica do dia é: Realização. Aproveite a Lua minguante e elimine o que está lhe impedindo de realizar.

Libra

Hoje o seu lar está super iluminado. Que tal aproveitar a sexta-feira na sua casa ou com a sua família? Hoje o dia está perfeito para fazer reformas, organizar a casa e eliminar os objetos que estão pesando no ambiente. E se você tiver alguma conversa pendente com algum familiar, aproveite o dia para resolver.

Escorpião

Hoje o dia está super favorável para fazer aquela negociação ou aquele acordo com seu chefe, sócio ou parceiro(a). Você encontra as palavras certas e tenho certeza que o outro vai lhe ouvir, Essa relação será fortalecida após esse diálogo. Aproveite para falar, vender ou divulgar, pois sua habilidade de expressão está em destaque.

Sagitário

Expandir e crescer é com você mesmo, sagitariano(a). E hoje o dia promete, pois suas palavras e pensamentos terão o poder de abrir portas, caminhos e possibilidades. Vejo benefícios na sua vida financeira. Aproveite esse clima bom para se dedicar aos projetos que você quer focar em 2024.

Capricórnio

Está preparado(a) para voar, capricorniano(a)? A conexão entre Mercúrio e Júpiter acende a chama da sua inteligência. Se há algo que você queria propor ou um projeto que estava aguardando o momento certo para lançar, hoje é o dia. A sexta-feira está perfeita para negociação, vendas e conversas difíceis.

Aquário

Use sua criatividade e intuição para guiar suas decisões amorosas, financeiras e profissionais, aquariano(a). A sintonia entre Mercúrio e Júpiter pode trazer muitas respostas. E hoje você pode se dar conta de situações do passado que não fazem mais sentido. Você vai sentir que pode se libertar de qualquer restrição que te impede de seguir

Peixes

Aproveite a sexta-feira para socializar, compartilhar ideias ou iniciar novos projetos. Mercúrio e Júpiter estão abrindo portas, você só precisa comunicar seus planos, metas e objetivos. Tenho certeza que sua mensagem será ouvida e muito bem recebida pelo grupo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.