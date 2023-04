Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (7/4)

Touro

A energia astrológica de hoje está repleta de oportunidades para a comunicação, o amor e a intuição. A Lua entra em Escorpião no início da madrugada, trazendo uma energia mais intensa e emocional, proporcionando um momento poderoso para a cura, o autoconhecimento e a transformação pessoal. Ao mesmo tempo, Mercúrio em Touro forma um sextil com Marte em Câncer, criando um ambiente propício para a comunicação assertiva e a resolução de conflitos. E para acrescentar ainda mais profundidade e sensibilidade, Vênus em Touro forma um sextil com Netuno em Peixes, aumentando a conexão emocional e a intuição nas relações.Com Vênus, seu planeta regente, em sextil com Netuno, você terá maior facilidade para expressar seus sentimentos. A entrada da Lua em Escorpião pode trazer algumas inseguranças emocionais, mas o sextil entre Mercúrio em Touro e Marte em Câncer te ajudará a encontrar soluções práticas para seus problemas.A Lua em Escorpião pode deixá-lo mais sensível e introspectivo hoje. Aproveite essa energia para refletir sobre suas emoções e pensamentos mais profundos. O sextil entre Mercúrio e Marte pode ajudá-lo a expressar melhor suas ideias, e o sextil de Vênus com Netuno impulsiona sua conexão espiritual.A Lua em Escorpião traz à tona suas emoções mais profundas, proporcionando autoconhecimento e transformação. O sextil entre Mercúrio e Marte aumenta sua determinação para alcançar seus objetivos, enquanto Vênus em harmonia com Netuno traz um toque de romance e espiritualidade para a sua vida amorosa.A entrada da Lua em Escorpião pode trazer à tona algumas preocupações em relação a suas finanças, mas o sextil entre Mercúrio e Marte pode ajudá-lo a tomar decisões mais rápidas e assertivas. Além disso, é importante dar uma atenção especial à família e às pessoas queridas hoje.Com a Lua em Escorpião, você pode sentir uma necessidade de aprofundar em suas emoções e se conectar com as pessoas queridas. O aspecto entre Mercúrio e Marte pode trazer uma maior assertividade e partilha em sua vida familiar, mas é preciso ter cuidado para não invadir o espaço dos outros.A entrada da Lua em Escorpião pode trazer à tona algumas questões profundas em sua vida. Por outro lado, você também pode sentir uma sensação de alívio ao confrontar esses sentimentos. O sextil entre Vênus em Touro e Netuno em Peixes pode trazer inspiração e criatividade para suas atividades artísticas ou espirituais.A entrada da Lua em Escorpião traz algumas emoções desafiadoras, mas o sextil entre Mercúrio em Touro e Marte em Câncer te ajudará a conversar e a encontrar conforto em pessoas que você confia. O sextil entre Vênus e Netuno te convida a resolver alguns assuntos delicados, para aliviar os pesos que você está carregando.Com a harmonia entre Vênus em Touro e Netuno em Peixes, este é um ótimo momento para se conectar com sua espiritualidade e criatividade, virginiano. A conexão entre Mercúrio em Touro e Marte em Câncer pode ajudá-lo a se comunicar de maneira clara e assertiva com as pessoas importantes em sua vida.Aproveite a influência da Lua em Escorpião para se conectar com pessoas queridas e expressar seus sentimentos. Com Mercúrio em Touro e Vênus em Touro formando sextil com Netuno em Peixes, você pode encontrar inspiração para se expressar de maneira mais criativa e sensível. Seja aberto ao amor e à conexão nesta época de Páscoa.Com a energia intensa da Lua em Escorpião, é importante que você cuide da sua saúde emocional. O sextil entre Mercúrio em Touro e Marte em Câncer te trará maior confiança para tomar decisões importantes. Vênus em Touro em sextil com Netuno em Peixes proporciona maior conexão com seu lado espiritual.É um momento propício para buscar a sua verdadeira essência e enfrentar medos e incertezas. O aspecto entre Mercúrio e Marte favorece a comunicação e pode trazer novas oportunidades. Vênus em sextil com Netuno desperta a sua criatividade e intuição, trazendo um toque de romance para o seu relacionamento.Com a Lua entrando em seu próprio signo hoje, você pode sentir uma intensidade emocional que o leva a mergulhar mais profundamente em suas emoções e relacionamentos. O sextil entre Mercúrio em Touro e Marte em Câncer pode dar a você a coragem e a clareza para expressar seus desejos e necessidades.