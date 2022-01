Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (7/1)

Hoje a Lua continua transitando por Peixes e nos convidando a encontrar aquilo que nos faz sentir mais inspirados a viver. Durante toda a parte da manhã, a Lua estará formando um sextil com Vênus retrógrada em Capricórnio. Esse aspecto é considerado harmônico e pode facilitar o diálogo, já que a responsabilidade afetiva despertada pelo posicionamento de Vênus (o planeta do amor) em Capricórnio se soma ao caráter acolhedor e empático da Lua em Peixes.

Caso tenha algum assunto delicado que está te incomodando, seja em um relacionamento amoroso, familiar ou em uma amizade, é importante refletir sobre o que você quer expressar antes de iniciar a conversa. Reflita sobre uma forma não agressiva de expor o que você está sentindo e sobre as transformações que você deseja causar através do diálogo - lembrando que é necessário haver abertura e mudança de ambas as partes.

Aquário

A forte influência das energias piscianas desafiam os nativos de Aquário a deixar o ceticismo de lado para se conectar com o campo espiritual. Você não precisa ter uma crença específica para encontrar fé e sentido na vida. Reflita sobre aquilo que te move, te inspira e faz com que você se sinta em paz consigo mesmo.

Capricórnio

A influência da Lua em Peixes, formando um sextil com Vênus e uma conjunção com Netuno, faz com que os capricornianos fiquem sentimentais, mas de forma um pouco perigosa. É preciso ter cuidado para que a intensidade emocional não te direcione a levar tudo para o lado pessoal ou a se fazer de vítima em certas situações.

Gêmeos

O excesso de energias piscianas pode ser desafiador para os nativos de Gêmeos, porque os seus sentimentos se tornam mais evidentes e você tende a os reprimir. Por isso, é importante ter cuidado com exageros e com o apelo às suas válvulas de escape, como algum vício ou comportamento que não é benéfico para você.

Leão

Os seus limites (emocionais e físicos) tendem a se tornar confusos nesse momento, devido ao encontro entre a Lua e Netuno em Peixes que também ocorre durante a manhã. Por isso, tenha cuidado com pensamentos e comportamentos impulsivos e intensos demais. Antes de falar ou fazer algo, reflita sobre o que você pensará sobre isso no dia seguinte.

Câncer

Além do sextil que a Lua está formando com Vênus, ela também se encontra com Netuno em Peixes por volta das 10 horas. O excesso de energias piscianas indica a necessidade de ter cuidado para não levar todos os seus sentimentos ao pé da letra, já que eles se tornam intensos e nebulosos, ao mesmo tempo. Dar atenção à sua espiritualidade pode ser uma ótima maneira de encontrar mais serenidade.

Escorpião

O encontro entre Netuno e a Lua em Peixes hoje faz com que você se sinta muito vulnerável a tudo que está ao seu redor, além de aumentar a probabilidade de desentendimentos e confusões. Por outro lado, esses trânsitos facilitam a sua conexão com a espiritualidade, o que te ajuda a encontrar serenidade para lidar com as emoções.

Sagitário

Hoje a Lua se encontra com Netuno em Peixes e faz com que você se sinta um pouco confuso, principalmente no que diz respeito aos conflitos emocionais que você está vivendo. Apesar de ser um bom momento para dialogar, é preciso ter cuidado para não levar tudo para o lado pessoal e acabar distorcendo a situação.

Virgem

Além do sextil que está se formando entre Vênus e a Lua, esse último astro se encontra com Netuno hoje e faz com que você se sinta mais confuso e irritado. Seus sentimentos tendem a falar mais alto que a razão e você pode acabar descontando isso nas pessoas ao seu redor sem ao menos perceber. Tente fazer atividades relaxantes ao longo do dia.

Touro

A proximidade entre a Lua e Netuno hoje pode fazer com que os seus pensamentos e sentimentos fiquem mais nebulosos, como se você estivesse mais sensível a tudo aquilo que está ao seu redor. Por isso, é importante ter um dia mais sereno e não tentar fugir de tudo o que você está sentindo, mas sabendo que você não precisa ter todas as respostas nesse momento.

Libra

A sua sensibilidade e a sua intuição estão mais evidentes, devido à forte influência das energias piscianas nesse momento. Como os nativos de Libra são regidos por Vênus, uma forma de lidar com todos os pensamentos e sentimentos que estão vindo à tona nesse momento é transmutá-los em alguma forma de arte. A música, a escrita, a pintura ou o desenho, quando praticados de forma livre, nos ajudam a compreender questões inconscientes.

Áries

O contexto astrológico atual está evidenciando as energias piscianas, fazendo com que os nativos de Áries se sintam mais abertos emocionalmente. Aproveite esse momento para identificar seus próprios sentimentos sem tentar resolver ou reprimir aqueles que são mais desafiadores. Busque apenas aprimorar a sua percepção sobre si mesmo.

Peixes

Além do sextil que a Lua está formando com Vênus, ela também se encontra com Netuno (planeta regente de Peixes) por volta das 10 horas. A proximidade entre esses dois astros desperta a sua intuição de forma muito especial, indicando um bom momento para acolher seus próprios sentimentos e estar atento aos insights que estão vindo à tona.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.