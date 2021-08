Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (6/8)

Essa semana vai chegando ao fim com a Lua posicionada em Câncer, que é considerado o signo mais sensível do zodíaco.

Por isso, tendemos a estar mais carente, o que pode ter efeitos negativos, porque o excesso de emoções gera certo egocentrismo.

Sendo assim, tenha cuidado para que você não tome atitudes como se tudo girasse ao seu redor e se todas as pessoas precisassem agir de acordo com suas vontades e sentimentos.

É muito importante ter responsabilidade afetiva e ter em mente aquilo que afeta as pessoas com quem nos relacionamos, mas é preciso reconhecer o limite entre consideração e dramatização.

Além disso, o Sol em Leão está formando um aspecto desarmônico com Urano em Touro, o que pode ocasionar situações inesperadas, surpresas positivas e também confusões. É preciso ter sabedoria para lidar com o que você não pode controlar.

Aquário

O Sol está transitando por Leão e, para além dos clichês da vaidade e do egoísmo, esse trânsito ensina sobre generosidade e o quanto vale a pena sermos quem nós somos, com as nossas esquisitices, jeitos e peculiaridades. O quanto apenas ser já é o suficiente para inspirar e fazer brilhar nos outros o que eles mesmos são.

Capricórnio

O Sol, regente do signo de Leão, tem o efeito de refletir sua luz por onde passa e isso é evidenciado nesse mês, mas esse protagonismo todo nem sempre é suave e confortável. A personalidade dos nativos de Capricórnio costuma ser mais reservada, mas é necessário aprender a se expressar melhor.

Câncer

O Sol transitando em Leão está bem fortalecido e pode indicar um bom momento para você entender todos esses pensamentos que estão fluindo e, assim, conseguir encontrar o seu ritmo mais autêntico e fluido. Não é pra ser tão pesado, não precisa se esforçar tanto. A missão é encontrar o seu ritmo mais espontâneo e livre.

Escorpião

Devido ao movimento retrógrado de Júpiter, as coisas podem ficar meio travadas. Não adianta obcecar com algo que não está no seu controle agora. Você pode estar desperdiçando energia e foco com coisas que não são tão construtivas a longo prazo. Se concentre nas suas mudanças internas.

Gêmeos

Desde o início do mês, Mercúrio está formando uma conjunção com Sol em Leão, além de fazer uma oposição a Saturno retrógrado em Aquário. Esses movimentos despertam uma renovação geral das suas ideias. Porém, para reconstruir algo, é preciso passar pelo processo de desconstrução e transformação.

Leão

O Sol, planeta regente dos leoninos(as), reflete a personalidade e faz com que o processo de autoconhecimento e de valorização de si mesmo(a) seja essencial para você. Para entender os outros e as suas semelhanças e diferenças, precisamos nos entender e, para nos entender, é necessário conhecer nosso contexto e nossas referências.

Virgem

Nesse momento, Vênus e Marte estão transitando pelo seu signo, o que desperta uma vontade de aperfeiçoar tudo e todos que estão ao seu redor. É muito interessante aproveitar esse momento para refletir sobre os seus projetos pessoais ou profissionais, mas é preciso ter cuidado com a tendência de criticar as pessoas que você ama.

Peixes

Júpiter está retrogradando em Aquário, onde constrói estrutura e sustentação para poder gerar mudanças no futuro. Por isso, talvez seja necessário revisitar certas coisas, mesmo as mais desconfortáveis, para que seu processo cíclico seja devidamente realizado e você possa de fato se envolver nas expansões prometidas para o ano que vem.

Sagitário

Como o seu planeta regente está "andando para trás", talvez você veja de forma diferente alguém que você já conhece. Pode ainda acontecer algum reencontro, reconciliação ou um ajuste de contas. Você pode estar considerando um novo assunto para estudar, trabalhar ou com qualquer interesse que exija um certo aprofundamento.

Touro

Se você tem algum projeto pessoal do coração, algo que você se importa muito, esse pode ser um bom momento para desacelerar, dar dois passos para trás e se reorganizar. Isso também vale para situações que envolvem outras pessoas, sejam projetos em equipe, relações de amor ou amizades.

Libra

Para avançar em certas coisas, você vai entender que precisa se liberar da carga pesada que você se acostumou a carregar. É preciso compreender que você não precisa problematizar toda situação que encara. Você pode chegar mais longe, mais alto, mas, para isso, precisa aprender a confiar (em si mesma e na vida) e se soltar sem medo.

Áries

Devido ao movimento retrógrado de Júpiter, você pode estar revisitando assuntos ou reencontrando pessoal, mas talvez esse não seja o melhor momento para agir na pressa e resolver tudo na ansiedade. Você necessita de passar um tempo só, curtir um período de qualidade na sua própria companhia e lidar com seus sentimentos antes de tomar decisões.

