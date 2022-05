Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (6/5)

Aquário

Nesse momento, os sentimentos ficam aflorados quando as energias cancerianas estão nos influenciando, o que pode causar certos problemas, porque as coisas podem parecer mais intensas do que realmente são (do ponto de vista positivo e negativo). Por isso, é preciso ter cuidado para não levar todos os pensamentos que vierem à tona ao pé da letra. Além disso, esse não é um momento adequado para tomar decisões importantes, mesmo que aconteça alguma mudança repentina em sua vida. Como Mercúrio retrógrado está se aproximando, seus efeitos podem fazer com que nos deparemos com alguma surpresa ao longo do dia. Lembre-se que imprevistos acontecem e a melhor maneira de lidar com eles é mantendo o equilíbrio emocional. Se se sentir muito estressado, busque alguma coisa que te ajude a centralizar a mente e acalmar os seus sentimentos. Alguns minutos de meditação, escutar alguma música que você goste ou desabafar com alguém podem te ajudar a passar por esses momentos sem extravasar o que você está sentindo de forma prejudicial.Os nativos de Aquário tendem a se sentir mais vulneráveis hoje, devido à influência do trígono que a Lua em Câncer está formando com Júpiter em Peixes. Esse aspecto evidencia a sua vulnerabilidade e a sua capacidade de se conectar com quem você ama. Não reprima seus sentimentos, mas saiba aproveitá-los para expressar suas emoções.A presença da Lua em Câncer pode fazer com que você tenha atitudes imaturas, por não conseguir encarar sentimentos como frustração ou decepção. Tenha cuidado para não descontar a falta de compreensão acerca de si mesmo nas pessoas que você ama, gerando confusões infundamentadas.A retrogradação de Mercúrio está se aproximando, o que afeta diretamente os processos de comunicação, interferindo desde a compreensão dentro dos relacionamentos, até questões tecnológicas e políticas. Além disso, a presença desse astro em Gêmeos pode nos levar a começar muitas coisas, mas perder o foco e não terminar nenhuma delas.O trígono que Júpiter está formando com a Lua hoje te convida a ser um pouco mais calmo e flexível com as pessoas com quem você convive, sabendo a importância de dialogar e perdoar. Não deixe que o orgulho faça com que você seja uma pessoa imatura, que não consegue ser compreensiva nem mesmo com quem você mais ama.A retrogradação de Mercúrio está se aproximando e desperta uma sensação de desordem, porque somos levados a encarar o fato de que não é possível controlar e enquadrar tudo. Além disso, tendemos a agir de forma um pouco arrogante perante às transformações que são impulsionadas pelos eclipses que estão acontecendo (já que estamos sendo influenciados pelos eclipses da semana anterior e da próxima).Os nativos de Peixes se sentem mais vulneráveis hoje, devido à influência do trígono que a Lua em Câncer está formando com Júpiter em Peixes. Você tende a ser uma pessoa muito altruísta, que consegue refletir sobre diversos pontos de vista para compreender alguém e fazer o que pode para ajudá-lo. Tenha cuidado para não se aproveitarem da sua boa vontade.Nesse momento, é importante cuidar da sua necessidade de segurança e acolhimento, como planejando momentos de lazer e priorizando aquilo que proporciona conforto. Além disso, tendemos a ficar inseguros com a iminência de alguma instabilidade, adotando uma postura defensiva e agindo de forma teimosa.Os aspectos que estão se formando hoje nos direcionam a refletir sobre a possibilidade de estarmos avaliando as situações apenas pelo nosso próprio ponto de vista, tentando impor nossas ideias às outras pessoas e tomando atitudes impulsivas. Por isso, é necessário nos esforçar para lembrar que sua perspectiva não é única - e que você tem criatividade suficiente para encontrar soluções que sejam benéficas para todos.Os aspectos que se formam entre a Lua em Câncer e outros astros hoje despertam aquilo que está mal resolvido em sua vida - seja uma conta que você esqueceu de pagar, um relacionamento que acabou de forma abrupta ou alguma mágoa que está carregando. Além disso, nosso lado dramático (e um pouco manipulador) é evidenciado quando a Lua está evidenciando as energias cancerianas.A quadratura que está se formando entre Vênus e Lilith pode fazer com que você tenha atitudes impulsivas, principalmente em momentos de raiva. Porém, é possível que você interprete erroneamente as atitudes de outras pessoas e, consequentemente, acabe iniciando discussões sem fundamento. Esclareça a situação antes de tomar conclusões.Os nativos de Leão são afetados pelo trígono que a Lua em Câncer está formando com Júpiter. Esse aspecto te leva a direcionar a sua atenção para os outros, pensando em como pode ajudar as pessoas que ama. A quadratura que acontece hoje entre Vênus em Áries e Lilith em Câncer evidencia ainda mais que pode haver alguma questão que está te incomodando mais profundamente esses dias, fazendo com que você sinta que as coisas não estão fluindo tão bem quanto poderiam. Tente identificar quais fatores estão impedindo o seu desenvolvimento.