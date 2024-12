Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (6/12)

Amanhecemos com a Lua em Aquário formando aspectos fluidos com o Sol e Mercúrio, trazendo uma energia de clareza mental e harmonia. Além disso, a interação com Júpiter e Quíron intensifica a compreensão e nos oferece respostas importantes. A manhã é propícia para enxergar o que antes estava confuso e para colocar os pingos nos "is". As informações estão aí, é só conectar os pontos. Aproveite esse momento para ajustar o que precisa de mudança.



À noite, Marte inicia sua retrogradação no signo de Leão, marcando o início de um período para revisar a forma como você expressa sua força e lida com seus desejos. Essa energia pede cautela, especialmente em situações que envolvam conversas e possíveis conflitos. Evite discutir ou agir por impulso; o orgulho ferido não deve ser seu guia. Use essa fase para refletir sobre como você quer conduzir sua vontade e poder pessoal de maneira mais consciente e alinhada com o seu coração.

Áries

A manhã ativa suas amizades e projetos futuros. É um bom momento para trocar ideias e compreender como sua rede de contatos pode ajudá-lo. À noite, Marte retrógrado em Leão pede paciência com crianças, romances ou sua expressão criativa; evite agir por impulso.

Touro

Com a Lua em Aquário, o foco está na carreira e no reconhecimento. Use a manhã para buscar clareza sobre suas metas profissionais. À noite, Marte retrógrado em Leão pede atenção ao ambiente familiar; evite discussões e priorize a harmonia em casa.

Gêmeos

A Lua em Aquário ilumina sua área de conhecimento e expansão. Questões relacionadas a estudos, viagens ou planos futuros podem se esclarecer pela manhã. À noite, Marte retrógrado em Leão alerta para não reagir impulsivamente em comunicações ou conversas difíceis.

Câncer

O dia começa com um olhar profundo para transformações, finanças compartilhadas ou assuntos emocionais mais delicados. A manhã é ideal para reorganizar esses temas. À noite, Marte retrógrado em Leão pede cuidado ao lidar com valores e gastos; evite decisões impulsivas.

Leão

A Lua em Aquário traz luz para os relacionamentos e parcerias. A manhã favorece diálogos que podem trazer entendimento. À noite, com Marte retrógrado no seu signo, o foco volta para si. Não permita que o orgulho ferido domine; priorize a paciência.

Virgem

Com a Lua em Aquário, o foco está na rotina, saúde e organização. A manhã é ideal para ajustar sua agenda ou iniciar novos hábitos. À noite, Marte retrógrado em Leão sugere cautela com pensamentos obsessivos; busque descanso e introspecção.

Libra

O dia favorece atividades criativas e romances, com a Lua em Aquário iluminando sua casa da diversão e autoexpressão. Use a manhã para alimentar hobbies e paixões. À noite, Marte retrógrado em Leão sugere cautela em discussões com amigos; evite dramas.

Escorpião

A Lua em Aquário ativa sua casa do lar e das emoções. A manhã é excelente para organizar a casa ou resolver questões familiares. À noite, Marte retrógrado em Leão pode trazer tensões no trabalho ou sobre metas profissionais. Respire fundo antes de agir.

Sagitário

Com a Lua em Aquário, o foco está na comunicação e nas conexões. A manhã é propícia para conversas importantes e clareza mental. À noite, Marte retrógrado em Leão sugere atenção ao lidar com crenças ou discussões filosóficas; evite embates desnecessários.

Capricórnio

A Lua em Aquário destaca finanças e recursos pessoais. A manhã é ótima para organizar seu orçamento ou planejar novos ganhos. À noite, Marte retrógrado em Leão alerta para não agir impulsivamente em decisões financeiras compartilhadas.

Aquário

Com a Lua em seu signo, você está em destaque! A manhã traz clareza para questões pessoais e novas ideias. À noite, Marte retrógrado em Leão ativa a área dos relacionamentos; cuidado com o orgulho em parcerias ou conflitos.

Peixes

A Lua em Aquário pede atenção à sua saúde mental e espiritualidade. A manhã favorece momentos de introspecção e alinhamento interno. À noite, Marte retrógrado em Leão sugere prudência na rotina; evite sobrecarregar-se com tarefas ou pressões externas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.