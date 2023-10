Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (6/10)

É hora de limpar o campo, fechar o ciclo. A lua minguante no signo de Câncer marca um fim. E os fins são sempre difíceis. É o momento de desapegar, liberar e limpar as emoções e tudo que foi iniciado lá no dia 14 de setembro com a Lua nova em Virgem. Até o dia 13 de outubro, faça os ajustes. É melhor sintetizar do que resistir ao que não saiu como planejado ou esperado.

Liberação, drenagem, ponto final - Lunação de Virgem é faxina, purificação e aperfeiçoamento. A Lua minguante em Câncer inicia hoje e vai te ajudar a se livrar de vícios, maus hábitos, excluir alimentos que não fazem bem, cuidar do seu corpo e liberar as emoções do passado.

Áries

Após uma semana de muito movimento, a sexta-feira chega com a Lua Minguante em Câncer, inspirando você a buscar tranquilidade e o aconchego do seu lar. Orgulhe-se das suas conquistas, se sinta feliz com o que está fazendo.

Touro

A partir de hoje, a presença da Lua Minguante em Câncer despertará em você o desejo de reunir os amigos mais próximos para uma conversa mais íntima, incluindo até mesmo aqueles sobre os quais você teve dúvidas no início da semana.use sua energia de forma positiva e não se apresse em tomar qualquer decisão.

Gêmeos

Chegou a hora de assumir as rédeas, geminiano(a). A lua minguante em Câncer traz o foco para as finanças, pedindo para que, durante os próximos dias, você se preserve, recolha as energias e tente não dar início a nenhum projeto novo - especialmente se envolver questões financeiras. Você está pronto(a) para lidar com seus problemas de uma maneira nobre.

Câncer

Com a Lua Minguante em seu signo, é tempo de refletir sobre o que você sabe que é certo para você e o que a vida tem a oferecer. Prepare-se para finalizações e resoluções importantes. Você está no melhor momento para fechar ciclos e buscar situações que lhe tragam maior estabilidade e segurança.

Leão

Olhe para frente e deixe o passado para trás, leonino(a). É o fim de um ciclo e o início de um novo. A Lua Minguante em Câncer sugere a importância de cuidar de si mesmo(a) e recarregar energias nos próximos dias. Mas antes de embarcar numa nova jornada, você precisa liberar antigos padrões de comportamento e abandonar a bagagem emocional. As coisas vão mudar para melhor.

Virgem

É hora de um novo começo, virginiano(a). Que tal olhar as opções à sua volta? É válida a reflexão do ciclo que vai se encerrando aqui. Olhe para as lutas que foram travadas, para os objetivos alcançados ou para os frutos colhidos depois de muito tempo de trabalho. Você tem a força necessária para manter-se em pé.

Libra

E quando a Lua começa a minguar em Câncer, o foco se voltará para a sua área profissional. Conclua seus projetos, ou talvez você decida que é hora de abandonar uma meta profissional que não faz mais sentido. São encerramentos que dão espaço para novos começos.

Escorpião

Chegou a hora de descansar, escorpiano(a). Talvez você viva mergulhado(a) no seu trabalho e esqueceu de fazer um balanço. Faça uma pausa, veja o que não está lhe fazendo bem. Faça alguns cortes. Você anda trabalhando demais. Mas hoje a noite, que tal se recolher, poupar sua energia e fazer aquela listinha de tudo que precisa ser eliminado de vez da sua vida?

Sagitário

Aproveite a lua minguante em Câncer para se libertar de qualquer circunstância de que não se adapte a você. No dia 6, a Lua aponta para a necessidade de rever metas e, talvez, reconsiderar aquele plano de viagem que você vinha alimentando.

Capricórnio

É momento de prosseguir, capricorniano(a). Na Lua minguante, que começa hoje, você provavelmente vai sentir necessidade de olhar para suas parcerias mais de perto. Talvez seus relacionamentos precisam de ajustes. Até o dia 13 de outubro, aproveite para descobrir que padrão sustenta seus relacionamentos. Poupe sua energia. Se você já conseguiu chegar à superfície, não deixe outra onda te empurrar.

Aquário

Você está prestes a navegar em águas mais calmas, aquariano(a). A Lua minguante em Câncer pede para que você não ignore sua saúde. Se tem andado estressado(a) e distante da atividade física, é hora de repensar suas prioridades. Seu corpo vai agradecer. Tente abandonar um hábito ruim. O trabalho de construção de disciplina começa na lua minguante.

Peixes

É hora de acreditar em si mesmo(a) e confiar no seu coração, pisciano(a). Com a Lua minguante em Câncer, você vai perceber que precisa se priorizar neste momento. O importante agora é buscar maior segurança e estabilidade para seguir. A vida é cheia de surpresas e assumir riscos é melhor que resistir. Desapegue dos medos e inseguranças.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.