Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (6/1)

Gêmeos

Câncer

Libra

Peixes

Escorpião

Capricórnio

Aquário

Touro

Leão

Sagitário

Áries

Virgem

Hoje a Lua em Câncer entra em sua fase Cheia, trazendo reflexões sobre o passado e deixando seus sentimentos à 'flor da pele’. Além disso, a aproximação entre o Sol e Mercúrio pode acabar deixando nossa mente a milhões. Contudo, mesmo com esse desafio, muitos momentos favoráveis podem surgir, principalmente durante a tarde. Aproveite esse horário para realizar suas tarefas mais importantes, reuniões, compromissos, ou conversas que vem adiando. A Lua em Câncer enfatiza seu lado mais acolhedor, proporcionando um olhar mais empático, amoroso e com muita compaixão. Por isso, muitas questões que antes você enxergava com mágoa e tristeza, podem surgir para que agora você tenha mais compreensão, deixando de lado o excesso de cobranças e a culpa.A entrada da Lua em sua fase cheia em Câncer aflora seu lado mais emotivo, trazendo mais clareza para seus questionamentos internos. Você, geminiano, pode se sentir mais cansado, exigindo que tenha mais atenção para perceber qual direção deve tomar.A Lua em seu signo forma uma quadratura com Quíron em Áries pela manhã, dando um maior destaque para sua vida profissional, possibilitando uma força de ação para resolução de problemas. Contudo, esse trânsito desperta a importância de encontrar equilíbrio entre suas necessidades e a necessidade dos outros.A Lua cheia em Câncer traz a necessidade de estar ao lado de quem ama, buscando mais afeto e compaixão. Esses momentos vão trazer muito conforto para você, libriano, possibilitando que acione memórias, saudades e lembranças que trazem questionamentos e aprendizados para o momento que está vivendo.A Lua cheia em Câncer fala muito sobre seu lado emocional e como você tem se conectado com sua família, amigos e seu lar. Você, pisciano, pode estar sentindo a necessidade de buscar acolhimento em pequenos momentos com que ama.A Lua Cheia em Câncer favorece seu lado mais romântico e amplifica a busca por pessoas que te deixem à vontade, para ser quem você é. Esse momento é muito bom para se permitir sonhar e liberar sua criatividade, para que assim, você possa oferecer o melhor de si mesmo, e mostrar tudo que é capaz de realizar.A Lua Cheia em Câncer, signo oposto ao seu, traz alguns desafios para seu dia. É muito importante ter em mente que o diálogo é o melhor caminho para se relacionar. Não deixe que seus sentimentos aflorados acabem fazendo com que você despeje nos outros o que vem te incomodando, sem antes refletir e se entender melhor.A Lua Cheia em Câncer desperta em você, aquariano, a necessidade de se atentar a sua saúde. É um momento de buscar descansar e cuidar de si mesmo, antes de colocar as necessidades do outro à sua frente.A Lua Cheia convida você, taurino, a reconhecer suas crenças, para compreender como estes ideais vem determinando seu presente. Muitos questionamentos do passado podem surgir, para que algumas situações sejam visualizadas com mais clareza.A presença da Lua Cheia em Câncer possibilita que você, leonino, veja o futuro com mais clareza, deixando de lado essa fase mais pessimista para seguir em frente, indo em busca das suas metas.A Lua Cheia em Câncer traz um turbilhão de sentimentos, podendo deixar você, sagitariano, muito sobrecarregado emocionalmente. É preciso se atentar a ter momentos de lazer e autocuidado, para que seu sentimento e pensamentos, que se encontram acelerados, não acabem tirando seu foco do que realmente é importante.A presença da Lua em Câncer pode trazer desafios para as pessoas de Áries, enfatizando a necessidade de observar como você vem se dedicando às pessoas à sua volta. É importante questionar a si mesmo se o que você tem feito é o que realmente deseja, buscando diminuir sua cobrança em estar sempre agradando as outras pessoas.A presença da Lua Cheia em Câncer desperta o lado mais inspirador e empático das pessoas de Virgem. Esse movimento possibilita um alinhamento dos seus sentimentos e desejos. É um ótimo momento para cuidar de você e das pessoas que ama, dando mais atenção para os pequenos detalhes do dia-a-dia.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.