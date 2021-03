Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (5/3)

Fase de entusiasmo



A Lua está até em Sagitário e harmoniza-se com a concentração existente em Aquário. Desse modo, cria uma sensação de maior esperança e bem-estar em todos nós. Estes dias são excelentes para tudo o que exige garra, entusiasmo e as atividades artísticas de vanguarda estão especialmente beneficiadas. Ler, estudar e adquirir novos conhecimentos, inclusive através de filmes e documentários, são ótimas pedidas. Curtir quem a gente ama também. A passagem da Lua por Sagitário estimula nosso lado generoso, aberto e expansivo e possibilita que nos mostremos bem mais otimistas e confiantes. E essa nossa postura positiva tem o dom de atrair bons fluidos e muita proteção para nossas vidas. O fato de a Lua estar em desacordo com vários astros desaconselha a instabilidade emocional e assinala um período em que devemos reservar um tempo para relaxar e praticar a meditação, que nos reequilibra.



Áries

Agora a Lua dá total proteção aos seus projetos de expansão e faz com que seja muito mais fácil para você ampliar seu campo de ação. Você está em condições de aproveitar devidamente as boas oportunidades que tendem a surgir a sua volta. DICA: o fator sorte atua plenamente a seu favor, portanto vá fundo!



Touro

Mergulhar profundamente em seu próprio íntimo tende a ser muito fecundo nesta fase, em que a Lua lhe ajuda a tomar maior consciência de si. Você está em condições de entender melhor seus processos psíquicos e de ter maior controle sobre eles. DICA: a Lua estimula você a agir de modo coerente com suas reais motivações.



Gêmeos

O fato de sua capacidade de cooperação estar em alta possibilita que você se mostre mais participante no trabalho e se saia ainda melhor nas atividades em equipe. Você pode se aliar aos outros em torno de metas comuns. DICA: não se impaciente e use de especial diplomacia ao lidar com os familiares.



Câncer

Agora a Lua aumenta sua motivação e seu pique para o serviço e faz com que você se mostre muito mais eficiente nele. Sua necessidade de ser útil está em alta e você tende a desempenhar suas funções com especial boa vontade. DICA: não queira fazer tudo ao mesmo tempo e supere a tendência para a inquietude através da meditação.



Leão

A Lua estimula seu lado mais confiante e seguro de si e lhe ajuda a afirmar-se e agir com especial determinação. Aproveite a fase para exercer sua capacidade de liderança e oriente as pessoas com a segurança que caracteriza seu signo. DICA: no amor, você está em condições de demonstrar claramente tudo aquilo que sente.



Virgem

O fato de a Lua tensionar vários astros assinala uma fase em que você deve agir com especial tato, prudência e sensatez. Distenda-se ao máximo pois isso lhe ajuda a manter a estabilidade emocional em todas as ocasiões. DICA: procure preservar um clima de paz, harmonia e entendimento com todos em casa.



Libra

É importante que você mantenha a capacidade de concentração e dedique sua atenção a tudo o que exige inteligência e raciocínio rápido. Não alimente ideias confusas e canalize suas energias para projetos concretos e realistas. DICA: pense positivamente, sejam quais forem as circunstâncias, para atrair proteção.



Escorpião

Você anda com maior interesse pelo trabalho e pode se sair especialmente bem nas atividades práticas. Para que tudo dê realmente certo é importante que não se impaciente e relaxe ao máximo. DICA: cultive o saudável hábito de refletir antes de dizer qualquer coisa, para não magoar as pessoas a sua volta.



Sagitário

Por um lado a Lua, em seu signo, vitaliza você e lhe enche de garra para cuidar de seus próprios interesses. Por outro ela bate de frente com vários astros e pode provocar certo nervosismo em você, que deve manter a estabilidade emocional em todas ocasiões. DICA: convém que você reserve um tempo para meditar.



Capricórnio

Procure executar suas tarefas com especial cuidado e atenção e felizmente seu regente Saturno lhe dá a maior força nesse sentido. A Lua lhe concede uma dose extra de inspiração, que deve ser canalizada de forma objetiva, para metas realmente viáveis. DICA: não se jogue de cabeça em aventuras confusas e indesejáveis.



Aquário

Seu espírito de solidariedade está em alta graças à Lua, que lhe torna mais consciente das responsabilidades e direitos inerentes ao exercício da cidadania. Aproveite para se filiar a alguma associação ou organização não governamental. DICA: participar mais do que acontece lhe proporcionará uma sensação agradável.



Peixes

As questões relativas à carreira estão bastante beneficiadas pela Lua e o período é bastante propício no que se refere a ela. Para que tudo flua melhor ainda, não se irrite com os outros nem se envolva em confrontos estéreis. DICA: o período noturno é ideal para você curtir melhor as pessoas amigas e as redes sociais.