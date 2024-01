Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (5/1)

Hoje pode ser um daqueles dias de muita cura e transformação. A Lua mingua no signo de Escorpião e você não vai conseguir disfarçar os medos, evitar teus porões ou tuas entranhas. Pode ser que você sinta uma inquietação no início da manhã, isso é um sinal que existe controle, quando tudo é incontrolável. Enfrente a resistência e se entregue à existência. Como você está existindo? Lembre-se que estamos finalizando a Lunação de Sagitário e existe uma flecha apontada para o alto, uma rota traçada e um céu a ser percorrido, mas ao lado desse desejo de ir mais longe existe um sabotador interno, que deve ser irritantemente sorrateiro. E até o dia 10/01, você pode dar os passos necessários para superar qualquer medo, bloqueios e apegos. Aproveite a sexta-feira para desemaranhar essas emoções do passado, que muitas vezes impedem que você siga seus sonhos e desejos.

Áries

Encontre um equilíbrio entre o medo e a coragem, reconhecendo que ambos têm seu papel nessa jornada, pois quando você nega ou resiste às emoções opostas, acaba criando um conflito interno e se desconectando de sua verdadeira essência. Por outro lado, ao acolher e integrar essas emoções, encontra um espaço de equilíbrio e aceitação, onde pode se relacionar de forma mais saudável consigo mesmo e com os outros.

Touro

Desapegue da materialidade, taurino(a). Mergulhar no vazio e no silêncio interior é uma oportunidade para deixar de lado as preocupações mundanas e focar na busca espiritual e no autoconhecimento. Sua tarefa de hoje é o desapego da materialidade e a busca pela conexão com o universo e sua verdadeira natureza.

Gêmeos

Aproveite a Lua em Escorpião e se liberte dos padrões rígidos que definem o que você considera bom ou mau, certo ou errado no seu mundo interior. Essa visão absoluta da realidade pode acabar drenando sua energia vital, tornando-o rígido e inflexível.

Câncer

Libere as ilusões e padrões de pensamento que têm mantido você preso, canceriano(a). Questione suas crenças limitantes, máscaras sociais ou expectativas que não servem mais ao seu crescimento pessoal. Você está passando por uma transformação profunda e libertadora.

Leão

Libere as culpas, leonino(a). É hora de liberar a carga da culpa que você está carregando. Talvez você tenha se sentido culpado por ações passadas ou decisões que tomou. Aceite-se como um ser humano imperfeito. Trate-se com gentileza e compreensão, assim como você trataria um amigo que cometeu um erro. Isso permitirá que você avance com mais leveza e amor-próprio.

Virgem

A vida é um constante fluxo de transformação, e para avançarmos, é necessário ter coragem para abandonar o passado e abrir espaço para o novo. Aproveite a Lua em Escorpião e mergulhe nos seus padrões, tanto de pensamento quanto de comportamento, a fim de alcançar uma transformação interior.

Libra

A vida é uma dança, libriano(a). E seu papel é dançar com graça, equilíbrio e presença. Abandone suas preocupações com o passado e o futuro, abrace o presente com aceitação e receba as incertezas que a vida te oferece. Celebre cada passo. e não temas as reviravoltas.

Escorpião

O momento pede que você concentre-se em suas metas e objetivos profissionais e que seja cauteloso com investimentos ou oportunidades que pareçam muito boas para ser verdade. Busque a transparência, a honestidade e a integridade em suas ações e relacionamentos.

Sagitário

Tente manter conexão com a sua sabedoria interior. Confie na sua intuição e encontre respostas e soluções para os seus desafios do momento. Faça uma pausa, respire e silencie um pouco, pois só assim você encontra as respostas e soluções para os seus desafios.

Capricórnio

Que tal refletir sobre tudo que você vem acumulando em sua vida e por que você acumula? A Lua em Escorpião te convida a mergulhar nos padrões de apegos, não esquecendo que o apego pode assumir muitas formas. Pode ser o medo de compartilhar os sentimentos ou a resistência em dar de si mesmo.

Aquário

Aproveite a energia criativa e abundante que está disponível para você nesse momento e fortaleça diferentes aspectos de sua vida, mantendo-se centrado e confiante em suas decisões. Seja receptivo às oportunidades que surgem e esteja aberto para o crescimento e a transformação.

Peixes

Acredite na sua capacidade de contribuir de maneira significativa com o mundo, pisciano(a). Você está prestes a colher os frutos do seu trabalho. Mas lembre-se de reconhecer o tempo certo para agir. Às vezes, é necessário ser paciente e permitir que as coisas amadureçam antes de colhê-las.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.