Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (4/3)

Aquário

Câncer

Gêmeos

Escorpião

Leão

Capricórnio

Peixes

Sagitário

Virgem

Áries

Libra

Touro

Hoje a Lua estará transitando pelo signo de Áries durante todo o dia, o que nos dará mais energia para resolver pendências. Apesar de o pensamento ágil ter seu lado positivo, ele também tende a nos deixar mais ansiosos. Para evitar discussões ou o sentimento de confusão mental - como se não fosse possível pensar em uma coisa só - precisamos fazer as coisas com calma. A falta de atenção, por fazer tudo com pressa ou com a cabeça em outro lugar, indica a possibilidade de acidentes um pouco sérios hoje. Sendo assim, é preciso ter cautela até mesmo com as coisas básicas, como cortar um alimento ou atravessar a rua. Além disso, é interessante definir quais são as tarefas essenciais para hoje e em qual horário você vai cumprir cada uma delas, para que as coisas fluam de forma mais ordenada.Durante o trânsito da Lua por Áries, os nativos de Aquário se sentem mais ansiosos, como se precisassem carregar o mundo nas costas. Por mais que você tenha boas intenções, nada de bom acontece quando uma pessoa se sobrecarrega de responsabilidades. Por isso, priorize-se e tenha um tempo para você mesmo.A falta de controle emocional pode fazer com que você desconte sua irritação nas pessoas ao seu redor, tentando encontrar um culpado para os seus problemas. Lembre-se que é preciso olhar para dentro de si antes de apontar o dedo para o outro. Fazer essa reflexão evita atitudes impulsivas, além de te ajudar a se entender melhor.A presença da Lua em Áries pode fazer com que você queira exigir que as pessoas ao seu redor se comportem de acordo com as suas expectativas. Tenha cuidado para não agir de forma grosseira no calor do momento. Quando estiver estressado, prefira não tomar nenhuma decisão antes de organizar suas ideias.Hoje você deve ter cuidado para não se deixar levar pelas emoções, tomando decisões completamente irracionais. A conjunção que Marte está formando com Plutão (seu planeta regente) tende a despertar seus impulsos vitais (que inclui as respostas reflexas para se proteger e o impulso sexual).A conjunção que Marte está formando com Plutão hoje pode fazer com que você fique mais arrogante, considerando apenas o seu ponto de vista. Esse aspecto somado à influência do posicionamento da Lua em Áries faz com que seja mais difícil manter a paciência, então evite assuntos delicados.Os nativos de Capricórnio podem se tornar mais autoritários e arrogantes quando a Lua se encontra em Áries. Além disso, o alinhamento entre Plutão, Vênus e Marte pode fazer com que você tente manipular as pessoas a agir de acordo com a sua vontade. Mesmo que você tenha boas intenções, saiba respeitar opiniões diferentes.A Lua em Áries faz com que você se sinta sobrecarregado com seus sentimentos e, ao mesmo tempo em que cobra de si mesmo resultados próximos à perfeição, pode ter dificuldade em terminar uma tarefa que iniciou. Uma dica interessante é colocar tudo o que você está pensando no papel, antes de ter conversas importantes.Em um momento em que toda a conjuntura astrológica tem nos deixado sensíveis, a influência ariana pode se configurar como um desafio para manter a paciência. Por isso, a tendência de descontar o excesso de emoções nas pessoas ao seu redor. O diálogo é muito importante em todos os tipos de relacionamentos, mas requer aprender a compreender o outro, que também fará isso por você.A dica de se manter recluso é muito importante para você, nativo de Virgem. Seus pensamentos ficam acelerados e isso faz com que você fique sensível a eles, por não conseguir acalmar a mente. Por isso, é preciso desacelerar e focar em si mesmo, evitando descontar seus sentimentos nas pessoas ao seu redor.A Lua no seu signo costuma ser benéfica, porque desperta sua autoconfiança e determinação. Porém, nesse momento em que está acontecendo um alinhamento planetário entre Marte (seu regente), Vênus e Plutão você tende a despertar seus impulsos e te levar a tomar decisões ou falar algo sem pensar com o devido cuidado.Os librianos podem agir de forma surpreendente para as pessoas ao seu redor hoje, porque a conjunção que está se formando entre Marte e Plutão indica que você pode se comportar de forma agressiva quando se sentir vulnerável ou prejudicado de alguma forma. Por isso, lembre-se de pensar duas vezes antes de decidir o que falar e fazer.Hoje é um bom dia para começar a pôr em prática novos hábitos saudáveis. A presença da Lua em Áries faz com que você se sinta mais preparado para implementar algumas mudanças na sua vida. Tente não ficar postergando as transformações que você sabe que são necessárias. Aproveite as energias arianas para resgatar sua força e coragem.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.