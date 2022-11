Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (4/11)

Capricórnio

A Lua em Peixes faz com que esse seja um momento muito poderoso espiritualmente, para nos conectarmos com nossa fé e com nossa essência. A espiritualidade despertada pelas energias piscianas não diz respeito às questões religiosas, mas sim à nossa visão integrada de mundo: às noções de fé na vida, propósito, valores e crenças que guiam nossa jornada. Como estamos vivendo um momento entre Eclipses, podemos usar a força de cocriação desses fenômenos a nosso favor. Aproveite esse momento poderoso para refletir sobre seus anseios mais profundos, aquelas vontades que fazem a vida ter mais sentido, e que te dão forças para levantar da cama todos os dias acreditando que você está fazendo a diferença, e está vivendo algo que faz a sua alma sorrir. O que está te impedindo de alinhar suas essência e suas vontades à sua realidade?No trabalho, esse é um bom momento para inovar a forma com que você dialoga com seu chefe, seus colegas ou seus fornecedores. Aposte na simpatia e tenha cuidado com a tendência de ditar regras.A Lua em Peixes te convida a valorizar mais os seus sonhos e anseios. Essas vontades da sua alma merecem atenção, para que você seja mais fiel a si mesmo e se torne a sua melhor versão.Racionalizar tudo e refletir excessivamente sobre os seus problemas tende a ser algo comum para você, virginiano. A presença da Lua em Peixes, porém, te convida a ter mais serenidade para compreender que é preciso também dar lugar ao lado emocional, para haver equilíbrio. Ignorar os sentimentos apenas gera barreiras em suas relações.A tendência de fugir dos sentimentos mais desafiadores pode ser algo natural para os aquarianos. Como o escapismo também é uma forte característica de Peixes, é preciso ter cuidado para que a presença da Lua nesse signo não te leve a 'colocar a poeira embaixo do tapete'. Existem questões internas que precisam da sua atenção neste momento.A influência da Lua em Peixes evidencia seu lado mais sensível, e pode fazer com que algumas inseguranças falem mais alto. Caso algum sentimento desafiador venha à tona, como o ciúmes, lembre-se da importância de conversar com quem você se relaciona. Tenha cuidado apenas para que você não tente controlar o comportamento do outro.A Lua em Peixes te convida a se conectar com seu eu interior de forma verdadeira, sem buscar tantas distrações externas. Como Júpiter (seu planeta regente) está retrógrado em Peixes agora, não adianta tentar fugir de si mesmo - as suas questões mais profundas precisam ser acolhidas.Tenha coragem de se movimentar seguindo a sua intuição, sem se prender a preconceitos sociais ou aqueles que partem de si mesmo acerca de onde você quer chegar profissionalmente. Está tudo bem mudar de ideia, desde que você esteja sendo fiel a si mesmo e tenha um planejamento para fazer essas transformações de forma responsável.Por serem muito comunicativas, as pessoas de Gêmeos podem acabar falando mais do que necessário, já que os sentimentos ficam à flor da pele com a influência da Lua em Peixes. Esse trânsito te desafia a ter mais autocontrole e a se conter. Deixe que as coisas aconteçam no tempo certo.Como a proximidade do Eclipse está gerando certa inquietação emocional, você precisa se esforçar para ter momentos de introspecção, em que consiga parar e analisar suas emoções com calma. Desabafar com quem você ama pode ser uma boa saída nesse momento.Tente integrar em seu cotidiano profissional algo que verdadeiramente te inspira e te motiva, dando sentido para o seu trabalho. O sentimento de propósito é algo que pode estar faltando no âmbito profissional, e a presença da Lua no seu signo te ajuda a enxergar o caminho para se tornar mais satisfeito com o seu trabalho.Busque integrar em seu cotidiano profissional algo que verdadeiramente te inspira e te motiva, dando mais sentido para o seu trabalho. Isso te ajuda a se sentir menos estressado e a encarar os problemas diários com mais leveza.A vulnerabilidade emocional pode ser desafiadora para os arianos hoje. Por isso, tome cuidado para não agir por impulso e acabar tendo atitudes explosivas. Você é capaz de usar sua energia como propulsora para iniciar novos projetos profissionais e pessoais, caso não se deixe levar pela ansiedade e pelo estresse.