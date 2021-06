Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (4)

Ontem, por volta das 16 horas, a Lua ingressou em Áries. Em um momento em que toda a conjuntura astrológica tem nos deixado sensíveis e saudosos (de forma excessiva), a influência ariana pode se configurar como um desafio para manter a paciência. Por isso, a tendência de descontar o excesso de emoções nas pessoas ao seu redor em momentos de estresse aumenta a probabilidade de acontecerem discussões nesse momento.

O diálogo é muito importante em todos os tipos de relacionamentos, mas requer aprender a compreender o outro, que também fará isso por você. Esse movimento recíproco apenas acontece quando você está preparado para ouvir opiniões diferentes da sua e, mesmo que escute algo que te desagrade, esforce-se para compreender o ponto de vista da outra pessoa.

Porém, isso pode ser ainda mais desafiador quando estamos sob a influência da Lua em Áries, por isso, é importante evitar abordar assuntos delicados e ter cuidado para não ‘falar demais’. Além disso, Mercúrio está formando um aspecto tenso com Netuno que dificulta os processos comunicativos e pode gerar falas impulsivas.

O que seu signo revela para hoje, sexta-feira (4)

Áries

Como o seu planeta regente, Marte, se encontra posicionado em Câncer há algumas semanas, seus sentimentos podem estar motivando suas atitudes, sem que você reflita racionalmente antes. Por isso, tenha cuidado para saber quando é melhor apenas ouvir, antes que possa ter certeza do que quer dizer.

Touro

A quadratura que Mercúrio está formando com Netuno pode fazer com que você se sinta confuso e, consequentemente, tenha dificuldade em expressar o que está sentindo. Isso pode gerar desentendimentos caso as partes envolvidas não tenham cuidado para não perder a razão. Busque se colocar no lugar do outro.

Gêmeos

Para os nativos de Gêmeos, uma dica importante para lidar melhor com os efeitos de Mercúrio retrógrado (que é seu planeta regente) e com a ansiedade despertada pelo posicionamento da Lua em Áries é fazer um backup de todos os documentos importantes. Além disso, faça uma lista dos seus compromissos, prioridades e metas.

Câncer

A Lua é o planeta regente de Câncer e, quando ela se encontra posicionada em Áries você pode irritar-se com facilidade. Além disso, as energias arianas também podem fazer com que você tente impor sua vontade sobre as outras pessoas. Mesmo que você tenha as melhores intenções, tudo o que pode fazer é aconselhar e apoiar.

Leão

Os nativos de Leão podem se tornar mais autoritários e arrogantes quando a Lua se encontra em Áries. Além disso, Vênus está transitando por Câncer e pode fazer com que você tente manipular as pessoas a agir de acordo com a sua vontade. Mesmo que você tenha boas intenções, saiba respeitar opiniões diferentes.

Virgem

Os nativos de Virgem podem ficar mal humorados e exigentes quando a Lua se encontra em Áries, fazendo ‘tempestade em copo d’água’ quando as coisas não acontecem como imaginavam. A retrogradação de Mercúrio amplifica a possibilidade de ocorrerem imprevistos, tente lidar com eles de forma mais natural, sabendo que são inevitáveis.

Libra

Hoje a Lua em Áries forma um sextil com o Sol em Gêmeos, o que configura um dia estressante, marcado por imprevistos e desentendimentos, considerando também a influência de Mercúrio retrógrado. Esse astro também está formando uma quadratura com Netuno que pode evidenciar a possibilidade de desilusões e até mesmo o surgimento de assuntos que você acreditava ter deixado no passado.

Escorpião

Há alguns dias, Plutão (planeta regente de Escorpião) está formando uma oposição com Marte, que se encontra em Câncer. Ao mesmo tempo, o início do movimento retrógrado de Mercúrio pode estar fazendo surgir sentimentos desafiadores, envolvendo traumas ou até mesmo o reaparecimento de pessoas que fazem parte do seu passado.

Sagitário

Assim como Sagitário, Áries também é um signo de fogo, marcado pela energia, coragem e independência. Porém, como a conjuntura astrológica atual está te direcionando a desacelerar e acolher seus sentimentos, o posicionamento da Lua em Áries pode desacelerar esse processo. Procure manter o equilíbrio emocional.

Capricórnio

Você pode se comportar de forma explosiva quando algo sair do seu controle, devido à influência da Lua em Áries. Essa tendência da sua personalidade demonstra que você associa o controle à segurança e, quando algum contratempo acontece, você pode perder o equilíbrio emocional e duvidar da sua capacidade. Tente não se cobrar tanto.

Aquário

Durante o trânsito da Lua por Áries, os nativos de Aquário se sentem mais ansiosos, como se precisassem carregar o mundo nas costas. Por mais que você tenha boas intenções, nada de bom acontece quando uma pessoa se sobrecarrega de responsabilidades. Por isso, priorize-se e tenha um tempo para você mesmo.

Peixes

A Lua em Áries faz com que você se sinta sobrecarregado de sentimentos e, ao mesmo tempo em que cobra de si mesmo resultados próximos à perfeição, pode ter dificuldade em iniciar uma tarefa. Uma dica interessante é colocar todas as suas prioridades, metas pessoais e obrigações no papel, para se organizar melhor.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.