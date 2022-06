Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (3/6)

Capricórnio

Aquário

Câncer

Leão

Gêmeos

Virgem

Touro

Libra

Escorpião

Peixes

Áries

Sagitário

Hoje a Lua ingressa no signo de Leão, o que forma um ângulo desarmônico com Saturno em Aquário, signo oposto a Leão. Como Saturno é o astro relacionado a restrições e a responsabilidade e a Lua é regente das emoções, a tensão entre esses dois planetas pode nos deixar exigentes demais com nós mesmos e também com as pessoas ao redor. É preciso ter cuidado para controlar o mau humor quando as coisas não saírem como esperado. Principalmente no ambiente de trabalho, é preciso ter cuidado para que os comentários não se transformem em implicância ou até em discussão. O fim do movimento retrógrado de Mercúrio finalmente acontece hoje, e pode estar evidenciando uma necessidade de ter mais atenção com esse tipo de questão. Pare para perceber se, muitas vezes, você não acaba achando que sempre precisa de mais para ser feliz, quando, na verdade, você não está dando valor nem para as coisas boas que já fazem parte da sua vida agora.A oposição que está se formando entre a Lua e Saturno, planeta regente de Capricórnio, faz com que o seu humor fique instável. Além disso, a proximidade entre o Sol e Marte faz com que seja mais difícil controlar seus impulsos e você pode acabar falando demais e magoando alguém.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Aquário mais animados e tal sentimento te ajuda a cumprir as tarefas no trabalho com mais assertividade. Além disso, a sua criatividade pode ser muito útil para resolver problemas de formas inovadoras. Dê ouvidos à sua intuição e não se apegue a coisas que não estão dando certo.A oposição que a Lua, planeta regente de Câncer, está formando com Saturno hoje pode fazer com que você preste mais atenção nos detalhes que estão te incomodando no relacionamento com as pessoas que você convive. É preciso ter cuidado com a forma que você vai expressar isso, ou ainda melhor, refletir por alguns dias sobre isso.Como a Lua entra no seu signo nesse momento, você se sente mais impulsionado a tomar atitudes baseadas em emoções momentâneas. Evite discutir assuntos importantes hoje, para que as coisas não fujam do controle. Aproveite toda essa energia para movimentar um pouco o seu corpo!O posicionamento da Lua em Leão costuma fazer com que você se sinta mais animado, mas a oposição que ela está fazendo com Saturno pode gerar certa irritabilidade e, consequentemente, seu humor fica instável. Apesar disso, a presença do Sol no seu signo faz com que você sinta mais vontade de estar rodeado de outras pessoas.A oposição entre a Lua e Saturno, além da entrada da Lua em Leão, faz com que você se sinta mais impaciente. Os assuntos relacionados a cobranças (no trabalho ou na vida pessoal) podem te deixar irritado nesse momento e é preciso ter cuidado com a forma como você reage a isso.Apesar de os efeitos usuais da Lua em Leão envolver animação, a oposição que ela está formando com Saturno pode despertar o seu lado mais sério e inflexível. Como o Sol está transitando por Gêmeos, você tende a sentir mais vontade de socializar, mas será preciso evitar assuntos delicados principalmente hoje.Além da oposição que está se formando entre a Lua e Saturno, o Marte está transitando ao lado de Júpiter em Áries e te deixa mais impulsivo. É preciso ter cuidado para não fazer e falar tudo que lhe parecer conveniente no momento, sem refletir sobre o que suas atitudes podem ocasionar.A presença da Lua em Leão e do Sol em Gêmeos tende a deixar os nativos de Escorpião agitados, apesar de a criatividade e a disposição desse signo serem positivas para a sua vida profissional. A grande dificuldade está no controle dos seus impulsos, porque seus sentimentos são aflorados pela quadratura entre a Lua e Saturno, e você pode agir de forma imatura.A oposição que está se formando entre Saturno e a Lua pode fazer com que você perceba alguns pontos negativos em seus relacionamentos, que não estavam tão evidentes hoje. Tenha cuidado para não acabar iniciando discussões porque alguém não agiu como você esperava. Reflita a respeito da sua responsabilidade sobre suas próprias expectativas.Como os arianos não costumam segurar a língua, é preciso ter cuidado com os momentos estressantes hoje, porque a entrada da Lua em Leão pode despertar um olhar mais egoísta, além de nos levar a agir por impulso. Trace metas práticas e evite discussões hoje.A retrogradação de Mercúrio pode ter gerado uma sensação de estagnação, e o fim desse movimento faz com que você se sinta mais aliviado. É preciso ter muita sabedoria para lidar com aquilo que não podemos mudar, porque nos apegar à frustração e à raiva apenas dificulta o processo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.