Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (3/3)

Hoje o dia se inicia com a Lua em Câncer formando uma oposição com Plutão, sendo necessário se atentar ao seu lado mais intenso, já que você pode sentir angústia em relação a antigos hábitos ou questionamentos do passado. É preciso trabalhar essas questões de forma construtiva, ressignificando suas memórias com a maturidade que você tem hoje, para curar esses sentimentos. Além disso, a entrada da Lua em Leão, que acontece à tarde, desperta seu lado mais criativo e impulsivo. A energia leonina traz disposição e confiança para buscar novidades e para fazer as coisas do seu jeito. Esse trânsito, em conjunto com a entrada de Mercúrio em Peixes, proporciona que sua imaginação e intuição fluam com mais leveza.A entrada de Mercúrio em Peixes traz um olhar mais inspirador e espiritual, dando abertura para novos projetos e sonhos. É um momento de renovar sua energia e buscar se inspirar - em livros, em pessoas que você admira ou em sua própria criatividade.A presença do Sol e de Mercúrio em Peixes cria um clima mais sensível e empático para suas relações, proporcionando trocas mais profundas. Aproveite esse momento para se ligar às pessoas amadas, trabalhando suas relações e buscando curar aquilo que te impede de ser quem você quer ser.A entrada de Mercúrio em Peixes aumenta suas expectativas sobre seus sonhos e desejos. Esse movimento é intensificado com a entrada da Lua em seu signo, trazendo maior autoconfiança e impulsividade. Aproveite essa energia, mas tome cuidado para não acabar se precipitando.A entrada de Mercúrio em Peixes pode te ajudar a expor seu ponto de vista de uma forma mais criativa, sem se importar tanto com os julgamentos à sua volta. Isso traz um foco maior para sua comunicação e como vem expressando seus sentimentos. Busque ser mais sensível e compreensivo nos diálogos.A entrada de Mercúrio em Peixes é um convite para ser menos racional e dar mais espaço para sua intuição. Permita que sua imaginação flua em vários âmbitos da sua vida, seja profissional ou pessoal. É um ótimo momento para cuidar da sua mente e das suas emoções.A influência de Peixes traz muita luz para seus projetos, fazendo com que você se sinta livre para desabrochar suas ideias mais íntimas. Aproveite o período da manhã, em que a Lua permanece em seu signo, para dar mais atenção a suas emoções e desejos.A Lua em Câncer desperta ainda mais emoção para seu dia, por estar mais sensível ao que acontece à sua volta. Esse movimento pode acabar afetando seu foco, fazendo com que seja necessário trabalhar melhor sua organização para não se perder em meio a tantas demandas.Aproveite a energia inspiradora de Peixes para complementar suas obrigações do dia-a-dia com momentos de autocuidado, evitando a tendência a fugir da realidade. Além disso, tenha conversas mais abertas, sem tanto orgulho. Essas trocas podem trazer grandes ideias para seus projetos.Os trânsitos do dia podem te deixar mais emotivo, fazendo com que muitos sentimentos do passado possam surgir. É um momento para ser mais autoconfiante em relação aos seus sonhos, sem se importar tanto com as opiniões alheias.A entrada da Lua em Leão pode despertar uma maior cobrança para se sentir aceito, fazendo com que você se sinta pressionado a apresentar resultados. Use de sua criatividade para se guiar em meios aos compromissos do dia, buscando motivação e inspiração.Os trânsitos deste começo de mês pedem que você dê mais atenção à sua espiritualidade. O Sol em Peixes também desperta seus desejos mais internos e buscando amparo para que eles se realizem. Lembre-se que você pode contar com outras pessoas nesse processo.A energia pisciana traz um clima mais sonhador para seus dias, possibilitando que você veja a vida com novos olhos. É um ótimo momento para se abrir às pessoas à sua volta, falar sobre seus sentimentos e criar novos projetos. Abuse da criatividade.