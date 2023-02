Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (3/2)

Leão

Hoje a Lua permanece em Câncer durante todo o dia, formando um aspecto tenso com Mercúrio, o planeta da comunicação. A tensão entre esses dois astros gera uma disputa entre razão e emoção, e é preciso ter cuidado para não descontar isso nos outros. Além disso, o Sol em Aquário forma uma quadratura com Urano, o que pode acabar iniciando mudanças bruscas que você vinha postergando. Muitas instabilidades e surpresas podem surgir, mas busque tirar algo bom desse movimento, pensando sempre em uma forma de evoluir. Esse processo de mudanças e expansão é potencializado pelo sextil entre Vênus e o Nodo Norte, possibilitando que muitos projetos possam ser feitos em conjunto com quem você admira e confia.A Lua em Câncer desperta seus sentimentos mais intensos. É preciso ter cuidado para não acabar falando o que não devia, ou investir mais seu tempo em coisas que não são tão importantes assim. Busque estar ao lado de quem te apoia a ser sua melhor versão.Aproveite a Lua em Câncer para olhar para seus sentimentos, e fazer uma reflexão interna sobre como as coisas ao seu redor vem te atingindo. É importante dar mais atenção aos gatilhos e traumas que podem surgir, para lidar com eles sob uma visão mais madura.Os trânsitos do dia te chamam a buscar novos caminhos, cuidando mais do seu lado emocional. Conecte-se à sua capacidade de reinvenção e dê mais abertura para sua intuição. Não deixe que os desafios do dia-a-dia te desmotive.O Sol em seu signo, forma uma quadratura com Urano (seu planeta regente), te convidando a se desafiar ao novo. É preciso se movimentar e quebrar antigos padrões que não condizem mais com seu foco. Mas cuidado, as mudanças não precisam ser todas de uma só vez.O aspecto mais intenso entre a Lua e Mercúrio, seu planeta regente, enfatiza a necessidade de ter cuidado com a forma de se comunicar. Muitos imprevistos e dilemas podem surgir ao longo do dia, mas é preciso saber pontuar sua visão sem ser impulsivo ou direto de mais.Os trânsitos da Lua, seu planeta regente, te convidam a buscar equilíbrio entre seu lado emocional e racional. É preciso abrir espaço a novos caminhos, mas sem deixar de se planejar e considerar o que o seu coração está falando. Inspire-se em quem você admira.Vênus se encontra em seu signo, trazendo um clima mais romântico e harmonioso para seus dias. Esse movimento é amplificado pelo sextil com Nodo Norte, possibilitando maior expansão em relação aos seus sonhos. Busque novas perspectivas que possam te auxiliar nesta caminhada.A sensibilidade despertada pela Lua em Câncer pode tirar um pouco do seu foco, fazendo com que as coisas não saiam como planejado. Busque se organizar e estabelecer prioridades para seu dia, mas lembre-se de não se cobrar demais. É preciso ter momentos de autocuidado.A Lua permanece em seu signo oposto, desafiando seu foco e raciocínio, já que muitos sentimentos e pensamentos podem surgir ao longo do dia. Dê a si mesmo o direito de desacelerar, e cuidar das suas necessidades emocionais, para que as obrigações fluam melhor.O Sol forma uma quadratura com Urano, te convidando a buscar novos conhecimentos, aprimorando seu lado intelectual. Aproveite a influência de Aquário para se inspirar e se organizar de forma a expandir suas capacidades, com muitas conexões e trocas que te tragam confiança.A Lua crescente traz uma necessidade de ação, de tirar suas ideias do papel, sem deixar que o medo te impeça. É um momento de refletir e buscar novas alternativas, mesmo que isso possa custar alguns sacrifícios. Muitos resultados podem ser alcançados com foco e dedicação.A oscilação entre os sentimentos e a razão ao longo do dia podem fazer com que você, sagitariano, acabe agindo de forma impulsiva. Reflita sobre seus sentimentos e como você vem deixando que eles assumam o controle.