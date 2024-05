Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (31/5)

A semana foi super agitada. A vida pede movimento. E para completar Mercúrio e Urano também formam uma conjunção no signo de Touro, indicando que você precisa estruturar seus pensamentos ou até mesmo romper com algumas ideias. Mas é muito importante que você aproveite esse fechamento de ciclo proporcionado pela Lua minguante em Peixes e ouça a sua voz interior. Você precisa focar no que precisa ser feito, mas existem alguns assuntos - aqueles que ficaram na coxia da vida - que precisam ser resolvidos e finalizados. Existe um caminho que você nunca trilhou e esse caminho é só seu, mas nesse momento você precisa compreender essas questões nebulosas que estão lhe impedindo de seguir.

Áries

Seja receptivo a oportunidades inesperadas, como uma oferta de trabalho que você nem imaginava ou uma ideia criativa que possa se tornar um projeto rentável. O inesperado é seu aliado, então abrace o novo com entusiasmo. Não tenha medo das mudanças.

Touro

Mercúrio em conjunção com Urano traz uma enxurrada de novas ideias. Esteja preparado para o inesperado e tente direcionar essa energia para encontrar soluções, pois, se não fizer isso, ela pode facilmente levar à ansiedade. Respire fundo e não se deixe abalar por pequenos contratempos; eles são apenas parte do processo dos novos caminhos.

Gêmeos

A combinação de Mercúrio com Urano promete trazer surpresas ao seu mundo interior. Imagine-se descobrindo um novo hobby ou interesse que ressoa profundamente com seus valores, algo que você nunca havia considerado antes, mas que de repente parece perfeito. Questione antigas crenças e tente reavaliar o que realmente importa em sua vida.

Câncer

A conjunção de Mercúrio com Urano promete trazer algumas novidades nas interações, com o surgimento de novas amizades ou a troca de ideias inovadoras. Esteja aberto a surpresas e novas propostas, mas saiba que esse trânsito pode tirá-la da zona de conforto, o que naturalmente pode gerar um pouco de ansiedade.

Leão

Uma virada inesperada na sua carreira pode acontecer, como um novo projeto desafiador ou uma mudança repentina no seu trabalho. Embora isso possa causar algum estresse no início, essas mudanças têm o potencial de abrir novos caminhos e ampliar suas perspectivas profissionais.

Virgem

Hoje pode ser um dia de muitas ideias e insights. Que tal revolucionar seu trabalho? Mas cuidado, essa energia toda pode deixar você um tanto ansioso. Use isso a seu favor para inovar, sem deixar que a ansiedade tome conta.

Libra

Quando Mercúrio se alinhar com Urano, você pode ter uma ideia inovadora que pode melhorar significativamente sua situação econômica. No entanto, a rapidez das mudanças pode causar alguma ansiedade. Tente manter a calma e aproveite essas surpresas a seu favor.

Escorpião

A presença de Mercúrio e Urano na sua área de parcerias promete movimentar as coisas. Prepare-se para surpresas nas relações, como uma proposta inesperada ou mudanças repentinas nos planos em conjunto. Embora isso possa ser um pouco desestabilizador, é também uma oportunidade para repensar esses planos ou acordos. Esteja atenta a novas pessoas que possam aparecer repentinamente em sua vida.

Sagitário

Você pode se deparar com uma série de ideias novas ou oportunidades empolgantes, possivelmente ligadas ao trabalho. Sei que será difícil resistir, pois o que surgir provavelmente será estimulante e ajudará a quebrar a rotina. No entanto, é crucial ter cuidado para não se sobrecarregar com tantas novidades. Se possível, pare e reflita por alguns dias antes de tomar uma decisão final.

Capricórnio

Mercúrio se encontra com Urano e esta dupla pode dilatar sua criatividade ou trazer uma oportunidade que vai lhe surpreender. Que tal começar um projeto que tem a sua cara? Esteja aberto aos convites e novas propostas, mude a direção, mas cuidado com os excessos de trabalho.

Aquário

Você vai passar por uma reorganização interna. Tente controlar um pouco a ansiedade, pois sinto que você vai ficar muito inquieto hoje. Busque conforto no seu lar, curta seu ambiente doméstico e respire fundo. Você está apenas rompendo com sentimentos antigos.

Peixes

Sua cabeça está fervilhando, pisciano(a). Mercúrio e Urano juntos vão trazer muitos assuntos de uma só vez, mas muito cuidado para não querer abraçar o mundo. Vá aos poucos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.