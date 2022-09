Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (30/9)

Hoje a Lua ingressa em Sagitário, trazendo uma maior necessidade da expansão dos nossos conhecimentos, e aumentando nossa imaginação e criatividade. A Lua forma, ao longo do dia, um trígono com Júpiter em Áries, outro com Saturno em Aquário, e ainda um sextil com o Sol em Libra. Esses aspectos nos convidam a refletir sobre o que queremos expandir e o que já conseguimos desenvolver - porque reconhecer nossas conquistas também é essencial.

Não deixe que o cansaço causado pelos desafios cotidianos te façam esquecer da sua força. Aproveite esse momento para se conectar consigo mesmo e ativar sua sabedoria interior. Além disso, Mercúrio Retrógrado está em sua reta final, e mesmo com os insights que surgem ainda podemos nos sentir confusos com essas mudanças que estão por vir. Aproveite para analisar e manifestar gratidão por seu crescimento pessoal.

Aquário



A quadratura que Saturno vem formando com Urano em Touro faz com que você busque por um movimento de mudança, intensificando seus sentimentos. Isso pode deixar os aquarianos desestabilizados, já que não são muito sentimentais. Aproveite para trabalhar essas mudanças e se permitir expressar mais.

Leão



A Lua em Sagitário traz a possibilidade de expandir seus pensamentos e conhecimentos. Sua influência hoje é amplificada pelo sextil que ela está fazendo com o Sol em Libra, propiciando um equilíbrio que pode ser muito utilizado nos seus relacionamentos. No trabalho tente buscar novas ideias, sua criatividade pode ser um bom aliado no dia.

Capricórnio



A presença da Lua em Sagitário desperta a atenção para suas conquistas e desenvolvimentos pessoais. Além disso, o trígono de Marte em Gêmeos com Saturno (seu planeta regente) em Aquário, pode ser favorável para novas ideias no campo profissional. Por isso, tente organizar suas ideias de forma clara.

Áries



A entrada da Lua em Sagitário formando um trígono com Júpiter em Áries, traz um aspecto facilitador para o dia dos arianos. É um ótimo momento para iniciar novos planos, e aproveitar da influência de Sagitário para desenvolver maior conhecimento sobre assuntos que te despertem atenção.

Escorpião



A presença da Lua em Sagitário evidencia a intensidade e a profundidade dos pensamentos, e a necessidade de dialogar sobre eles com outras pessoas. Tire um momento do seu dia para compreender melhor seus processos, onde deseja melhorar, o que já conquistou e quais são as metas para o próximo mês.

Virgem



Os virginianos podem se sentir mais sensíveis e emotivos ao longo do dia, já que Mercúrio em Virgem está em oposição a Netuno em Peixes, gerando um aspecto desafiador para lidar com seus sentimentos. Tente equilibrar suas emoções e ações.

Sagitário



A entrada da Lua no seu signo faz com que sinta você a necessidade de expandir dos seus conhecimentos. Você pode acabar querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tire um momento para determinar onde focar sua atenção. Planeje seu dia e não tente fazer mais do que realmente consegue.

Câncer



A influência da Lua em Sagitários, pode ser mais intensa para você, já que a Lua (seu planeta regente) está transitando em um signo de fogo. Você pode acabar intensificando seu fluxo de pensamentos causando uma instabilidade emocional. É preciso que lide com esses sentimentos, para ter mais clareza sobre o que realmente gostaria de desenvolver no seu dia. Estar em um ambiente tranquilo pode ajudá-lo a organizar seus pensamentos.

Gêmeos



A Lua em Sagitário é uma ótima ferramenta para refletir sobre nossas metas. Aproveite esse momento para se desafiar. Além disso, sua determinação e iniciativa (características dos geminianos) vão ser mais notáveis, já que Marte em Gêmeos está formando um trígono com Saturno em Aquário, amplificando sua capacidade de organização.

Peixes



A presença da Lua em Sagitário pode ser um ótimo aliado para pensar nas suas emoções, reconhecendo seu desenvolvimento durante os últimos dias. Mas, é necessário buscar um equilíbrio entre o campo emocional e físico, já que Mercúrio Retrógrado está em oposição a Netuno. Por isso, busque um equilíbrio entre esses dois campos.

Libra



O Sol em Libra vem amplificando a sua busca por equilíbrio. O dia de hoje pode ser um bom momento para direcionar seu olhar para si e para suas conquistas. Reflita sobre seus desenvolvimentos pessoais e profissionais. A Lua em Sagitário pode ajudá-lo a ser mais compreensivo e otimista em relação aos seus próprios sentimentos.

Touro



O trânsito da Lua em Sagitário coloca em evidência a necessidade de expandir seus pensamentos e voltá-los para si mesmo, já que o Sol em Libra, acaba deixando você mais sensível em seus relacionamentos. Aproveite a harmonia do dia para reconhecer seus avanços e separe um momento só seu.



