Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (29/9)

Prepare-se para uma sexta-feira cheia de emoções. Hoje é Lua Cheia no vigoroso signo de Áries. E o caldeirão cósmico vai ferver. Essa energia vale até a próxima Lua nova, que vai acontecer no dia 14 de outubro. Serão dias decisivos até o próximo eclipse.

A Lua simboliza nossas águas internas, ou seja, nossas emoções, e Áries é o fogo original. Quando uma Lua cheia de água cai num signo de fogo, a água esquenta, ferve e os ânimos exaltam, mas não deixe nada extrapolar. Você vai se sentir provocado (a), mas não provoque. Quem está descontente, vai descarregar em você. E seu desejo é iniciar algo novo, dar um impulso, abrir um caminho ou colocar um ponto final em alguma situação. Mas cuidado com atitudes rebeldes, pois as emoções estão fervendo e alguém pode se queimar.

Estamos sob uma Lua explosiva, um fogo caótico, que cria e destrói. E ainda você vai ter que lidar com o desencontro entre Vênus e Urano no meio desse fogo cego. Tudo se desestabiliza, você vai ter que lidar com imprevistos, vai se sentir provocado, mas não provoque. Aproveite para romper com padrões emocionais repetitivos, pois eles são os responsáveis pela sua irritação. Esse aspecto também afeta as finanças. Seja prudente com os gastos, os instantes de euforia logo passam.

Ainda não é hora de arriscar nada. Esfrie a cabeça, pois ela vai estar latejando. Amanhã você vai encontrar a melhor solução.

Áries

A Lua Cheia em seu signo chega bagunçando tudo e te colocando sob todos os holofotes. Olhe para suas necessidades internas e desejos mais íntimos. Prepare-se para lidar com algumas reviravoltas. O jogo não está ganho e as coisas podem mudar, trazendo oscilações financeiras e reviravoltas amorosas. Mas não se preocupe, ariano (a), prosperidade à vista!

Touro

Mergulhe nessa Lua de autodescobertas, taurino (a). Não tenha medo de se queimar. O momento é de olhar para dentro e fazer um verdadeiro detox emocional. É como se o universo estivesse fazendo uma limpeza profunda. O planeta Vênus, regente do seu signo, será desafiado por Urano, é mais uma confirmação de que tem muita coisa acontecendo dentro de você que não dá mais para fugir, calar ou esconder. Chegou a hora de desapegar e mudar.

Gêmeos

Se prepare para colheita, geminiano (a). Pode ser o momento em que você recebe o reconhecimento que espera. Você pode ser indicado por alguém ou novidades podem chegar muito rápido. Mas fique ligado (a) no conflito entre Vênus e Urano, vejo surpresas no caminho. Algo me diz que você será pego (a) de surpresa, e é preciso ser rápido (a) para ajustar a rota e não morrer na praia.

Câncer

Algum projeto que você vem se dedicando há algum tempo irá chegar ao ápice, mas se ele irá trazer satisfação ou frustração vai depender muito de como você vem lidando com esses assuntos desde o dia 14 de setembro. Algo pode ser oficializado, mas cuidado, pois a quadratura entre Vênus e Urano nesse momento sugere possíveis mudanças ou oscilações, seja na parte financeira ou nas suas expectativas em relação à carreira ou projetos mais ambiciosos. Mas continue, siga em frente.

Leão

Essa é a Lua da expansão, leonino (a). Está preparado (a) para crescer? Todas as suas ideias, escrita e expressão mental, ganham força nesse momento. Apresente suas propostas e expresse suas ideias para o mundo. Você vai colher os frutos de tudo que vem nutrindo e não deixe ser grato (a) pelos seus ganhos. Também vejo ajustes de rota, nem tudo vai sair conforme o desejado, e é aqui que sua criatividade será testada ao máximo. A palavra-chave é resiliência.

Virgem

Está preparado (a) para a transformação, virginiano (a)? A Lua Cheia no signo de Áries está repleta de energia e você vai ter que lidar com temas mais profundos, talvez até alguns segredos sejam colocados na mesa para serem resolvidos. Esteja preparado (a) para enfrentar desafios, possivelmente relacionados a algumas surpresas não muito agradáveis que podem surgir. Um projeto vai precisar ser reformulado, uma pessoa querida pode te causar preocupação. Meu conselho é que você respire fundo e tome consciência de que tem todas as ferramentas para lidar com imprevistos.

Libra

Algo pode ser oficializado, libriano (a)! A Lua Cheia de Áries promete foco nas parcerias, sejam elas pessoais ou profissionais. O céu está bonito para compromissos significativos, como um noivado ou a oficialização de uma sociedade empresarial. Mas, nem tudo são flores; você pode se deparar com alguns imprevistos que exigirão sua habilidade natural para equilibrar e harmonizar as situações. Lembre-se de manter a calma e utilizar sua diplomacia para encontrar soluções que agradem a todos os envolvidos.

Escorpião

Você tem muito trabalho pela frente, escorpiano (a). A Lua Cheia em Áries coloca um holofote na direção do trabalho e dos projetos que você pretende começar. Pode ser que você queira abrir seu próprio negócio ou lançar um novo serviço no mercado. O fato é que você está ralando muito, vejo muita sobrecarga (física e emocional). Mude seus hábitos e ouça seu corpo. A quadratura entre Vênus e Urano aponta para surpresas não muito agradáveis vindas de amigos ou parceiros.

Sagitário

A lua está cheia de amor para você, sagitariano (a). Vejo caminho aberto para as conquistas, seja na vida profissional ou pessoal. É hora de se aventurar por aí. Se tiver solteiro (a), vejo novidades no radar. Se já encontrou seu amor, coloque lenha nessa fogueira. Vênus e Urano estão em atrito, indicando algumas decepções e frustrações no meio do caminho. Tenha um plano B.

Capricórnio

A Lua cheia em Áries, aponta o foco para a sua vida íntima, passado, base emocional, casa, imóveis e assuntos familiares. Isso pode te deixar de mau-humor, as emoções estão fervendo. Vênus e Urano em conflito neste momento mostram que em relação à conta bancária, as coisas também andam estressantes. Algumas contas que não estavam previstas podem surgir. Mas o que você pode fazer agora é cuidar do seu lar e das suas relações, mantendo um olho aberto para oportunidades criativas e inovadoras que irão surgir.

Aquário

A Lua Cheia em Áries chega trazendo a promessa de conexões interessantes. Este é um bom momento para ver, ser visto (a) e fazer contatos. Os grandes insights e as oportunidades vão vir de uma conversa despretensiosa. Converse com as pessoas ao seu redor, boas notícias podem chegar. Fique atento (a) às oportunidades que podem surgir através das mais simples saídas. Mas o conflito entre Vênus e Urano, nesse momento, me diz que você pode estar magoado (a) com algo, e não é de hoje.

Peixes

A Lua Cheia em Áries chega com tudo e uma oportunidade de negócio pode bater à sua porta ou aquele investimento que você fez começa a dar sinais de retorno. Ah, mas fique atento às compras impulsivas, pois Vênus e Urano estão mais uma vez em conflito nessa lunação, trazendo oscilações financeiras. É possível que tenha que segurar a assinatura de um contrato ou repensar o convite para um projeto de trabalho.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.