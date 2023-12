Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (29/12)

E depois de dias tão intensos e sensíveis, a Lua chega em Leão e as comemorações terão um toque a mais de alegria. E para celebrar a chegada de 2024, o planeta Vênus deixa as profundezas do signo de Escorpião e nossa insatisfação abre espaço para generosidade. O Céu é festa, é fogo. Vênus chega a Sagitário e tudo é movimento e liberdade. Faça as suas malas, chegou a hora de buscar novas aventuras. A Vênus aventureira só quer viver e deixar viver. E "se Anália não quiser ir eu vou só. Eu vou só..."

Áries

Prepare-se para explorar novos caminhos e novos horizontes, ariano(a). Hoje, Vênus chegou em Sagitário e você finaliza 2023 com muito entusiasmo e otimismo. Você merece, né? 2023 foi puxado para você, mas chegou a hora de levantar a cabeça e apontar suas flechas para o alto. Sonhe, planeje e não tenha medo de voar alto.

Touro

A partir de hoje você vai se sentir muito mais leve, taurino(a). Vênus sai das águas densas do signo de escorpião e chega em Sagitário dando uma renovada nas energias. Chegou a hora de se harmonizar com seus desejos sexuais e transformar suas angústias em acolhimento. Se permita!

Gêmeos

Vênus chegou no signo de Sagitário e vai trazer um pouco mais leveza para suas relações. Sinto que você estará mais receptiva e aberta a novas experiências e conexões. Saia de casa, conheça pessoas novas, marque uma viagem com seu amor. Nos últimos tempos você teve que lidar com uma rotina super puxada, se permita momentos de diversão.

Câncer

Você fecha 2023 com as energias renovadas. canceriano(a). A chegada de Vênus em Sagitário traz um foco especial para o cuidado e a harmonia em sua vida. Lembre-se de cuidar da sua saúde, evitando excessos na alimentação, que podem levar a pequenos desconfortos. Cuide do seu bem-estar!

Leão

A chegada de Vênus em Sagitário traz uma dose extra de esperança e renova o otimismo, ajudando você a sonhar mais alto e atrair aquilo que deseja. Está iniciando um período na sua vida de muita sociabilidade e alegria. Aproveite, leonino(a)!

Virgem

Sinto que você vai finalizar o ano muito mais leve e feliz do que iniciou. A entrada de Vênus no signo de Sagitário renova sua vida íntima, suas emoções, seu lar e vida familiar. Leve essa alegria sagitariana para sua casa.

Libra

A partir de hoje, com a chegada de Vênus em Sagitário, sinto que a vida vai ficar mais leve, libriano(a). Aproveite para passear, conhecer gente nova, estudar e circular pela cidade, pois o mais importante nesse período será valorizar o conhecimento e harmonizar as relações próximas.

Escorpião

Você vem refletindo muito sobre as suas finanças. O momento pede planejamento, metas, pois você tem tudo para atrair boas oportunidades financeiras. Mas muito cuidado para não gastar mais do que tem. Não exagere.

Sagitário

Aproveita que você está recebendo a visita de Vênus, sagiatariano(a)! Com a entrada de Vênus em Sagitário você encerra o ano com uma onda de renovação e otimismo. Seu carisma e alegria estarão em alta, tornando este um ótimo momento para iniciar novos projetos ou relacionamentos.

Capricórnio

Que tal descansar um pouco, capricorniano(a)? Com Vênus entrando em Sagitário, aproveite para descansar mais e cuidar da sua energia. Você será muito solicitado(a), mas precisa se cuidar, pois até para ajudar alguém, você precisa estar bem também.

Aquário

Você aguentou firme em 2023, mas o ano termina dando uma aliviada. Vênus chega em Sagitário e traz uma onda de renovação e expansão em sua vida social e nos seus ideais. Sinto que seu 2024 será repleto de conexões.

Peixes

A partir de hoje Vênus vai dar uma iluminada na sua carreira. Aproveite para rever sua trajetória profissional, rever seus planos e explorar novas possibilidades. Escolha novos caminhos, mude a direção, pois você só tem a ganhar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.