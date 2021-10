Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (29/10)

Ontem a Lua entrou na fase minguante enquanto transitava por Leão. As energias dessa fase lunar continua nos influenciando durante os próximos dias, marcando um período de recolhimento, reflexão e libertação.

Assim, estamos aproveitando o fluxo lunar para colher os aprendizados que vivemos no últimos mês e, na próxima semana, a Lua nova em Escorpião inaugura o início de um novo ciclo.

A presença do Sol em Leão nos últimos dias iniciou um movimento de renascimento, em que somos levados a nos aprofundar em todos os processos que estamos vivendo, sejam relacionados aos relacionamentos, ao trabalho ou ao autoconhecimento.

Uma reflexão interessante para se ter nesse momento é sobre as coisas que têm te nutrido e aquilo que tem te intoxicado. Muitas vezes, acabamos reproduzindo comportamentos destrutivos física e mentalmente.

Capricórnio

Aproveite esta fase lunar para se desapegar do caminho mais familiarizado por você. Arriscar-se e seguir jornadas diferentes pode trazer resultados inesperados. A prosperidade só pode ser alcançada quando você se coloca a serviço desse propósito, sem medo de enfrentar os obstáculos necessários para transformar a sua realidade naquilo que você deseja.

Aquário

A influência da Lua minguante impulsiona uma forte atenção ao autocuidado de uma perspectiva geral, tanto de forma física, mental e social. Por isso, a ambição, o autocontrole e a determinação são características que devem ser valorizadas nesse momento, para que você identifique verdadeiramente os pontos que devem ser aprimorados em sua vida.

Escorpião

A Lua minguante impulsiona o autoconhecimento e a harmonização. Por isso, nessa fase é interessante olhar para dentro de si e se permitir reconhecer suas falhas. A Lua instiga a reclusão e reflexão, pois é um ciclo que necessita manter a distância de desentendimentos e bate-bocas. Busque se desapegar das inseguranças que você mesmo criou e mantenha-se destemido para atingir seus objetivos.

Leão

A Lua minguante no seu signo chama a sua atenção para a importância de levar em consideração as pessoas a sua volta e entender as necessidades dela. O ego pode estar direcionando suas atitudes de forma impensada, o que acaba colocando em risco relacionamentos que são importantes para você. É preciso aprender a deixar o orgulho de lado quando se trata de relações afetivas.

Câncer

Aproveite as energias da Lua minguante para se desapegar de todas as energias negativas que você tem carregado, principalmente aquelas que são relacionadas à mágoas. A influência de Leão te ajuda a identificar os assuntos que estão te levando a agir de forma orgulhosa. O mais importante é focar em você mesmo e no agora.

Libra

Essa fase lunar faz com que você reflita sobre o lado negativo e positivo das decisões que você precisa tomar. Mantenha-se focado em não procrastinar suas escolhas, porque é tempo de encerrar ciclos que não te fazem bem. Aproveite o posicionamento do Sol em Leão para conectar-se com sua intuição e encontrar coragem para fazer o que deve ser feito.

Sagitário

Nesta fase lunar, é importante não desistir das suas metas, mesmo que você já tenha falhado inúmeras vezes. Liberte-se de crenças limitantes e seja paciente, porque tudo aquilo que é realmente grandioso se constrói em pequenos passos. O que faz a diferença para que você vença no final, é manter-se perseverante durante a caminhada.

Touro

Energias leoninas pode fazer com que você aja de forma possessiva, porque pode se sentir inseguro. É preciso perceber que essa tendência é algo que deve ser transmutado e essa fase lunar evidencia isso. Mantenha-se leve e compreensivo(a).

Gêmeos

Nesta fase lunar, é importante ir atrás de informações verdadeiras e não se deixar levar por boatos falsos. Cuidado para não ser impulsivo. Este deve ser um momento de esclarecimentos e de reflexões. É preciso colocar a cabeça no lugar antes de tomar decisões efetivas. A pressa para garantir resultados pode fazer com que você não perceba pontos importantes ao longo do caminho.

Virgem

Essa fase lunar desperta reflexões importantes sobre situações e planos que não fazem sentido para o seu crescimento. Se for necessário mudar a sua organização, mude. Se for necessário mudar a sua forma de pensar, mude. Se for necessário mudar os seus relacionamentos, mude. Se for necessário mudar a sua alimentação, mude.

Áries

Nesta fase lunar, é importante se libertar de desentendimentos e de brigas que estão consumindo sua energias. Por mais que a influência das energias leoninas evidencie o orgulho, você ainda é capaz de reconhecer aquilo que está te prejudicando emocionalmente. Reconciliações são necessárias nessa fase de transição.

Peixes

Nesta fase lunar, reflita sobre a sua falta de confiança em áreas específicas da sua vida, prestando mais atenção no seu interior e buscando escutar a sua intuição. É tempo de zelar pela sua saúde mental e física, identificando quais situações ou pessoas têm prejudicado o seu desenvolvimento pessoal. A influência de Leão te ajuda a buscar em si mesmo a força necessária para fazer mudanças.