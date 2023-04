Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (28/4)

Aquário

Hoje temos um dia todo da Lua em Leão, com vários aspectos acontecendo ao longo do dia. Logo cedo, a Lua forma uma quadratura da Lua com Mercúrio Retrógrado, que pode trazer algumas falhas na comunicação. Por isso, é muito importante ter cuidado caso precise ter conversas mais sérias, buscando deixar o julgamento de lado para ouvir as outras pessoas. À tarde, o trígono com Quíron desperta seu lado mais autoconfiante, sendo um momento para solucionar problemas e ver a vida com mais entusiasmo. Além disso, o sextil entre Lua Vênus proporciona um clima muito harmonioso e romântico para o fim do dia, enfatizando a necessidade de focar no autocuidado e de ter momentos de lazer com as pessoas amadas.Os trânsitos do dia despertam a necessidade de rever algumas situações do passado que te prendem a algo ou que se tornaram feridas emocionais. Você pode se sentir mais aberto para se conectar e se abrir às outras pessoas, de forma leve e acolhedora.O sextil entre Marte e Urano evidencia seu lado mais criativo, proporcionando inovações para seus projetos. É um momento de muita inspiração para projetos pessoais ou profissionais, aproveite essa energia para investir em ideias lucrativas.A Lua em Leão pode ajudar você a lidar de uma forma melhor com as suas feridas emocionais e relacionamentos passados, sendo um momento para encerrar ciclos. É um momento para se conectar com as outras pessoas, que sejam mais positivas e saudáveis.O sextil entre Marte e Urano traz um senso de liberdade e expressão maior para sua vida espiritual e intelectual. Você pode se sentir mais aberto a novas perspectivas, aproveite para explorar novas ideias e crenças.O sextil da Lua com Vênus traz uma sensação de satisfação em suas relações, principalmente no âmbito amoroso. É um momento para se conectar com seus sonhos e poder expressá-los às outras pessoas que são importantes para você.O sextil entre Marte e Urano enfatiza seu senso de aventura, levando a uma abertura para socializar e fazer amizades. Por outro lado, é preciso ter cuidado para não acabar se sentindo frustrado com a comunicação, já que a Lua faz uma quadratura com Mercúrio Retrógrado.A Lua em seu signo enfatiza sua confiança, permitindo que se sinta uma maior energia para se expressar e se divertir. Aproveite para sair para socializar, estar ao lado de seus amigos e descobrir novos caminhos. É um momento de cura muito forte para você.Os trânsitos do dia podem deixar suas ideias e pensamentos mais confusos, sendo muito importante se abrir e expressar suas ideias às outras pessoas antes de tomar decisões definitivas. Busque novas oportunidades e investigue como podem ser lucrativas para você.Os trânsitos do dia podem te ajudar a se concentrar em suas necessidades emocionais e de saúde, permitindo que se conecte com seu corpo e sua mente de uma forma mais fluida. Use essa energia para cuidar de si e buscar novas práticas de autoconhecimento.A Lua em Leão pode trazer um foco para sua criatividade e auto expressão, aumentando sua confiança sobre seus projetos e gostos. É um momento para se divertir e se expressar de forma mais autônoma, seja por meio dos seus hobbies, atividades físicas ou em um projeto pessoal.O sextil entre Lua e Vênus pode trazer uma sensação de satisfação em suas relações amorosas e em seu trabalho. Você pode se sentir mais conectado com as pessoas a sua volta, criando ambientes mais harmoniosos.A Lua em Leão pode evidenciar questões familiares e de intimidade emocional, fazendo com que seja necessário dar mais atenção para suas raízes e como isso vem influenciando sua forma de agir e se expressar. Aproveite para definir limites saudáveis em suas relações.