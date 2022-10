Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (28/10)

Capricórnio

Libra

Aquário

Escorpião

Câncer

Leão

Áries

Touro

Virgem

Peixes

Sagitário

Gêmeos

Hoje é um dia muito significativo, não só pro mês de Outubro mas para o ano todo, devido à entrada de Júpiter retrógrado em Peixes, o que só irá se repetir daqui a 12 anos. Essa volta de Júpiter para Peixes, em uma sexta-feira com a Lua em Sagitário, desperta aspectos muito bonitos, que podem ser usados a seu favor. Para isso, é preciso se conectar com a energia desse trânsito, e permitir-se estar em movimento, aceitando as mudanças (concretas e emocionais). Júpiter retrógrado em Peixes traz um convite para retomar as esperanças e os seus sonhos, deixar um pouco de lado a correria e voltar-se para seu propósito, reencontrando sua essência para se conectar à ela. Aproveite os aspectos fluidos de hoje e se dedique a enxergar novos caminhos. Apesar desses pontos positivos, é preciso tomar cuidado com a vibe mais baixa de Sagitário, que pode te levar a impor sua perspectiva aos outros sem ouvi-los. Além disso, tente ficar mais tranquilo após as 22 horas, já que Lua formará uma quadratura com Netuno em Peixes. Esse aspecto é propício para exageros que te ajudam a se distrair da realidade.O dia começa com uma energia positiva e fluida, com foco em seus sonhos e metas, para se aproximar da sua essência e daquilo que te faz sentir bem. No trabalho você pode perceber a necessidade de se afastar um pouco das atividades que já vem realizando de forma automática, e observar novas formas de cumprir o que precisa.Os trânsitos do dia convidam os librianos a buscar um equilíbrio entre o entusiasmo gerado pela entrada da Lua em Sagitário e a busca por fluidez e leveza que surge com o movimento retrógrado de Júpiter em Peixes. Esse é um ótimo momento para olhar mais para si e seus desejos, deixando a correria do dia um pouco de lado e buscando algo que ajude a se conectar consigo mesmo.O Eclipse em Escorpião que ocorreu na última terça-feira te convida a olhar mais para seu poder pessoal e sua coragem de buscar o novo. Essa busca é potencializada hoje pelo movimento retrógrado de Júpiter em Peixes, trazendo um foco para seus sonhos e para a importância de se cultivar a fluidez em seus relacionamentos.O movimento retrógrado de Júpiter em Peixes traz a necessidade de observar seus sentimentos e sonhos, deixando sua mente um pouco fora das cobranças do dia a dia. Para as pessoas de Escorpião, é preciso tomar cuidado com a tendência a ficar mais introspectivo e dificultar a comunicação, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos.A Lua em Sagitário afeta sua forma de lidar com seus sentimentos. Por isso, você pode acabar por deixá-los de lado, não dando a devida atenção ao que vem te afetando. A entrada de Júpiter em Peixes faz com que você perceba essas questões que está evitando, e será necessário paciência para não agir de forma explosiva quando muitas emoções vierem à tona.A Lua em Sagitário vem trazendo mais energia para seus dias, principalmente para a busca de novas metas. Contudo, você pode sentir a necessidade de parar e respirar um pouco, já que o movimento retrógrado de Júpiter em Peixes vem como necessidade de retomar suas esperanças e sonhos.Você pode se sentir mais disposto e entusiasmado ao longo do dia, o pode acabar fazendo com que você espere um maior desempenho no trabalho e nas atividades que precisa realizar. Contudo, a energia gerada pelo movimento retrógrado de Júpiter em Peixes te convida a parar e olhar mais para seus sonhos. Tire um tempo para refletir sobre o que te motiva a ir atrás das suas metas.Para as pessoas de Touro, o movimento retrógrado de Júpiter em Peixes traz a necessidade de analisar suas metas e seus sonhos. Em conjunto com a Lua em Sagitário, você pode se sentir mais otimista em se movimentar e deixar que as coisas aconteçam de forma mais fluida.A busca por encontrar sua essência pode ser amplificada nesses próximos dias pelo movimento retrógrado de Júpiter em Peixes, e será preciso se dedicar a esse processo. Contudo, isso pode acabar afetando seu planejamento e organização, gerando uma autocobrança sobre sua produtividade. Cuidado com as críticas excessivas sobre suas decisões e sentimentos.O movimento retrógrado de Júpiter em seu signo te convida a se conectar com sua sensibilidade e suas emoções, e como elas têm influenciado a busca pelos seus ideais. Aproveite esse momento para organizar seus pensamentos em harmonia com sua realidade, buscando novas formas de colocar em prática aquilo que deseja.A Lua em Sagitário potencializa as características marcantes dos sagitarianos. Você pode se sentir mais entusiasmado, otimista, esperançoso e com maior senso de justiça. A Lua em Sagitário potencializa as características marcantes dos sagitarianos. Você pode se sentir mais entusiasmado, otimista, esperançoso e com maior senso de justiça. Tome cuidado com o momento conturbado que estamos vivendo, para que esse senso de justiça não interfira nas suas relações e na disponibilidade para ouvir o outro.A entrada da Lua em Sagitário afeta sua forma de lidar com seus sentimentos. Por isso, você pode acabar por deixá-los de lado, não dando a devida atenção ao que vem te afetando. Isso se amplifica pelo momento mais conturbado que estamos vivendo politicamente. Tenha cuidado com as interações familiares e a forma de comunicar seus pontos de vista.