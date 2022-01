Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (28/1)

Durante os próximos dias, a retrogradação de Mercúrio e Vênus chega ao fim. Por isso, nesse momento somos direcionados a compreender que os obstáculos nos auxiliam a reconhecer nossa força interior e, ainda, nos fazem perceber os padrões de comportamento e de pensamento que não agregam nada em nossas vidas.

Sendo assim, procure entender esses acontecimentos como poderosas fontes de autoconhecimento, que te ensinam a ser resiliente e te aproximam da sua melhor versão de si mesmo. O posicionamento da Lua em Sagitário incita uma visão mais otimista que pode te ajudar nesse momento, mas, por outro lado, você também tem dificuldade em lidar com aquilo que não corresponde a sua expectativa, o que pode te levar a agir de forma impulsiva, magoando as pessoas que estão ao seu redor. Colocar-se no lugar do outro é essencial para que você compreenda como as suas palavras podem afetar alguém.

Áries

A paciência é um dom que os nativos de Áries, em especial, precisam dedicar-se para desenvolver, porque a ansiedade pode fazer com que você deseje que tudo ocorra do seu jeito e no seu tempo. Nesse momento, você é convidado a fazer esse esforço, para lidar de forma mais serena com os desafios da vida cotidiana.

Touro

Para a sua vida amorosa, todo esse contexto astrológico pode ser muito desafiador, porque ao mesmo tempo que você sente necessidade de garantir sua liberdade, qualquer comportamento diferente que você perceba na pessoa com quem se relaciona te faz sentir inseguro. A chave para lidar com essa situação é o diálogo.

Gêmeos

A entrada da Lua em Sagitário favorece a sua autoconfiança e sua capacidade de se comunicar com carisma, mas você deve ter cuidado para não ser arrogante e impaciente.

Câncer

O ingresso da Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais confiante, o que configura um bom momento para desenvolver demandas do trabalho que estão estagnadas. Por outro lado, você deve ter cuidado para não se permitir irritar por situações insignificantes, que podem gerar conflitos desnecessários.

Leão

Como o Sol é o seu planeta regente, sua vida profissional pode ser beneficiada pelo contexto astrológico atual. Uma dica para aproveitar melhor esse momento é sair da zona de conforto e se desafiar a apresentar suas ideias de forma carismática e convincente.

Virgem

Esse é um bom momento para renovar seu ânimo no trabalho, mas você deve ter cuidado para não agir de forma arrogante e impaciente. Esses comportamentos criam uma atmosfera hostil, que dificulta o seu convívio não apenas com os seus colegas de trabalho, mas também com quem você se relaciona afetivamente.

Libra

O posicionamento da Lua em Sagitário te ajuda a ter mais confiança para tomar decisões, mas você deve ter cautela com atitudes impulsivas, motivadas por sentimentos momentâneos. Em sua vida profissional, esse é um ótimo momento para expressar suas ideias com confiança e carisma.

Escorpião

Uma dica interessante para os escorpianos, com base na conjuntura astrológica atual, é aproveitar esse momento para recuperar o seu ânimo, buscando fazer algo que te ajude a sair da rotina. Além disso, a presença da Lua em Sagitário é benéfica para sua autoconfiança, apesar de incitar sua arrogância.

Sagitário

A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta melhor emocionalmente. Os últimos trânsitos astrais podem ter te deixado mais sensível e irritado, o que começa a se amenizar hoje. Você deve continuar se esforçando para não reprimir os sentimentos que não são fáceis de digerir, porque eles são fonte de aprendizados.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio podem ficar mais impulsivos, influenciados pela entrada da Lua em Sagitário. Você deve ter cuidado com essa tendência, porque, posteriormente, a sua consciência lhe cobrará. Aprender a lidar com seus erros sem se cobrar excessivamente é uma habilidade a se desenvolver.

Aquário

A Lua em Sagitário hoje te ajuda a ‘espantar’ a melancolia que a Lua em Escorpião pode ter despertado nos últimos dias. Por outro lado, esse posicionamento também pode fazer com que você fique arrogante, agindo como se fosse o ‘dono da razão’, o que pode magoar pessoas ao seu redor.

Peixes

O posicionamento da Lua e do Sol neste momento te convida a desenvolver sua autoconfiança. Você pode ter dificuldades em relação à dependência emocional e, por isso, é importante desafiar-se a sair da sua zona de conforto. Expressar suas ideias no trabalho e mesmo para quem você se relaciona pode ser o primeiro passo.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.