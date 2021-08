Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (27/8)

Nesta sexta-feira a Lua ingressou no signo de Touro aproximadamente às 1 hora e, ainda pela manhã, forma um ângulo de 120 graus com o Sol em Virgem.

Esse aspecto harmônico faz com que esse seja um dia muito favorável em muitos sentidos, inclusive para cortar o cabelo caso você queira mais volume, aproveitando os últimos dias de Lua cheia.

Mudanças no visual de forma geral podem ser benéficas para a autoestima hoje e amanhã, mas também pequenos gestos de autocuidado também são importantes.

Além disso, as energias taurinas trazem mais assertividade para resolver as pendências que se acumularam durante a semana com praticidade.

Por isso, a dica para esse momento é não ficar problematizando as coisas. Busque soluções ‘fora da caixa’ em vez de ficar apenas encarando o problema. É muito importante saber delegar funções, para que você não se sobrecarregue. Paciência e persistência são palavras chaves para esse momento.

Capricórnio

A influência dos signos de terra configura um momento adequado para nos livrarmos de maus hábitos. Como a Lua está posicionada no signo de Touro, que se relaciona com as finanças e os relacionamentos, o ideal é se livrar de tudo aquilo que impossibilita crescer materialmente. Busque se planejar melhor para a próxima semana.

Câncer

Você pode ter enfrentado muita pressão no trabalho nesta semana. A Lua em Touro pode trazer insights sobre como levar sua carreira para um nível mais alto. Lembre-se que tudo acontece no devido tempo. Uma boa dica para esse fim de semana é ter um momento agradável e mais sofisticado com quem você ama.

Aquário

Ao adentrar em Touro, a Lua se aproxima de Urano (planeta regente de Aquário), produzindo uma fusão de energias e alterando a mansidão e a tranquilidade da Lua taurina. Como consequência, você pode se deparar com algum imprevisto que coloque em teste a sua capacidade de manter a paciência. Lembre-se de refletir sobre o que realmente vale o gasto de energia.

Escorpião

Quando a Lua está associada a um signo que preza os relacionamentos duráveis, como Touro, encontra um ambiente fértil para criar uma atmosfera cheia de afeto e amor. Além disso, a influência desse posicionamento lunar configura um momento adequado para nos livrarmos de maus hábitos, principalmente em relação à falta de autocuidado.

Leão

A lunação em Touro promove um olhar refinado para a materialidade, que te capacita a presentear uma pessoa amada com aquilo de que ela realmente gosta. Em relação a sua vida profissional, você deve aproveitar esse momento para meditar sobre tudo o que atrapalha suas finanças e seus relacionamentos no trabalho.

Peixes

A Lua é um astro que representa o equilíbrio emocional, sendo responsável pela qualidade das relações afetivas. Quando esse astro é associado a um signo que preza igualmente os relacionamentos duráveis, como Touro, encontra um ambiente fértil para criar uma atmosfera cheia de afeto e amor. Aproveite para ter momentos de lazer com as pessoas que você divide o lar.

Libra

O signo de Touro é conhecido por suas qualidades nobres, como a paciência, a tranquilidade e o gosto por tudo aquilo que desperta prazer, sendo amante de uma boa comida, de roupas bonitas e do conforto. Por isso, uma boa dica para esse fim de semana é ter um momento agradável e mais sofisticado com quem você ama.

Sagitário

Apesar da influência do trânsito da Lua por Touro despertar mais serenidade, você deve ter cuidado para não gerar discussões desnecessárias geradas por sua teimosia. Muitas vezes, você pode ser inflexível com relação a novas ideias, querendo que tudo seja feito à sua maneira. Uma mudança de postura pode te surpreender.

Gêmeos

Ao adentrar em Touro, a Lua se aproxima de Urano, produzindo uma fusão de energias e alterando a mansidão e a tranquilidade da Lua taurina. Como consequência, a rotina e a previsibilidade não estarão muito presentes em sua rotina nos próximos dias. Tenha cuidado com estresses no trabalho.

Touro

A ansiedade despertada pelo posicionamento da Lua em Áries nos últimos dias pode ter te deixado mal humorado(a). A entrada desse astro em no seu signo desperta a necessidade de uma rotina mais pacata. Tenha cuidado para buscar equilíbrio nesse sentido e não se exaurir com cobranças profissionais. Resolva tudo o que puder hoje para ter um fim de semana mais tranquilo.

Áries

É necessário renovação, inventividade, quebra de padrões, sendo a valorização da liberdade e da criatividade a tônica do momento. Entretanto, o ávido desejo uraniano de provocar rupturas também é capaz de fazer com que a Lua taurina mude de atitude quando encontrar alguma ideia que valha a pena. Dê ouvidos à sua intuição para desenvolver novos projetos no trabalho.

Virgem

O ingresso da Lua em Touro te ajuda a acalmar a mente e a buscar mais estabilidade. Por isso, esse é um bom momento para resolver as pendências que ficaram nessa semana, principalmente se alguma discussão tiver acontecido envolvendo as pessoas que moram com você. Fazer alguma atividade de lazer juntos ajuda a melhorar o clima.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.