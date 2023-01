Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (27/1)

Capricórnio

Hoje a Lua começa o dia em Áries, deixando você mais ansioso e agitado, com muita energia para colocar suas tarefas em ordem. Faça o que deve ser feito, de forma mais prática, mas priorizando sua saúde e seus limites. Aproveite o sextil entre a Lua e Saturno durante o horário de almoço para finalizar projetos. Após esse período, de 16 às 21 horas é preciso ter mais atenção, já que a Lua forma uma quadratura com Plutão e, logo em seguida, fica fora de curso. Esse trânsito pede que você tenha mais paciência com imprevistos que podem surgir. Além disso, cuidado com meios de transporte, conversas importantes e atividades radicais, porque algumas coisas podem não sair como desejado. No final da noite, a Lua entra em Touro, finalizando o dia com uma energia mais romântica e ótima para momentos de lazer com quem ama. Priorize seu descanso e faça atividades relaxantes, para ter uma boa noite de sono.A energia ariana pode deixar você, capricorniano, um pouco impulsivo e agitado. Esse movimento pode acabar afetando seu foco durante o dia, principalmente nos projetos ou tarefas que deseja realizar. Lembre-se de não se cobrar tanto e ter mais cuidado para não exceder seus limites.Os trânsito do dia podem deixar você, canceriano, mais agitado, com sentimentos negativos devido ao excesso de cobranças. A Lua, seu planeta regente, passa por várias mudanças, fazendo com que seus sentimentos oscilem mais que o normal. Tire um momento para relaxar, se cuidar, comer algo que goste ou assistir a um filme.A energia ariana no começo do dia pode deixar você muito agitado e perdido em relação às suas obrigações. A entrada da Lua em seu signo ao final do dia traz mais mais organização e foco. Tire o final do dia para curtir um pouco sua própria companhia e as coisas que te fazem bem.A entrada da Lua em Touro amplifica seu lado mais romântico, fazendo com que esta noite seja muito boa para dates ou encontros com amigos. Lembre-se de ter mais atenção aos seus sentimentos, acolhendo tudo que vem sentindo nos últimos dias. Aproveite esse momento para se deliciar com os prazeres da vida.A entrada da Lua em seu signo oposto pode trazer um momento desafiador em relação à necessidade de colocar limites e regras em suas ações. É importante se atentar aos seus limites e como vem agindo em relação às suas necessidades, sejam físicas ou mentais.A energia ariana do começo do dia pode deixar você mais animado, fazendo com que muitos planos possam se concretizar. Coloque em mente seus objetivos e se movimente para alcançá-los.A entrada da Lua em um signo de Terra, assim como o seu, traz mais foco e disciplina em relação aos seus pensamentos e ações. É importante estabelecer prioridades e se localizar em meio a tantos sentimentos despertados pela Vênus em Peixes.É um ótimo momento para usar sua força de ação para ir em busca do você que ama, já que as energias do dia estão muito favoráveis para execução e finalização de projetos. Tenha atenção às pessoas a sua volta, muitos conselhos podem surgir de forma mais sábia, ajudando a alcançar seus objetivos.A entrada de Vênus em Peixes pode ajudar você, aquariano, a buscar um equilíbrio em relação ao seu senso de liberdade. É preciso entender que muitas vezes sua visão não condiz com a demanda do outro, sendo importante ter mais empatia e sensibilidade.A entrada da Lua em Touro evidencia a necessidade de ser mais ‘pé no chão’, buscando analisar seus planos de forma mais atenta. É preciso identificar tudo que deve seguir adiante, priorizando seu bem estar. Busque escrever o que é sua prioridade e como pode colocar em ação.Os trânsitos do dia te convidam a ir em busca de atividades que gerem prazer, se conectando com o que você realmente ama. Você pode se sentir mais romântico a noite, com a necessidade de se declarar ou ter conversas importantes sobre seus planos e sonhos.Os trânsitos do dia te incentivam a ter mais autoconhecimento e cuidado pessoal, principalmente com a entrada da Lua em Touro. É importante se permitir passar pelo processo de autoconhecimento e amadurecimento, mesmo que isso exija encarar seus medos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.