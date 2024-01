Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (26/1)

Temos uma Lua generosa no Céu. Uma Lua Cheia - de coragem, força e determinação - Não permita que o outro apague a sua luz. Se vista de autoconfiança e não deixe ninguém amedrontar o seu coração. Coloque suas garras de fora e não se importe com a opinião de outras pessoas. O que importa é o seu coração, pois é lá que mora sua verdade. Seu coração é certeiro. ele sabe o que quer e aonde quer chegar, seja leal às suas vontades e desejos. No período da tarde, esse Leão se prepara para um embate, ou seja, Lua e Urano se encontram num aspecto desafiador, tente não descontar sua frustração no outro. Controle sua raiva e o seu orgulho. Não deixe que seu Leão interno, irado, saia destruindo tudo cegamente. Tudo que essa Lua quer de você é que você tome o controle da sua vida e aprenda assumir as responsabilidades por suas ações. Dome esse leão selvagem com sua força sutil. E se liberte dos espaços, situações ou pessoas que querem te empurrar do palco. E a boa notícia é que Mercúrio e Marte se encontram no signo de Capricórnio, defenda suas ideias sem medo. É sobre pensar e agir. Estão preparados para essa sexta-feira calorosa?

Áries

Hoje, Mercúrio e Marte se unem e você ganha um fôlego extra para agir. Aproveite para definir bem seus objetivos ou repensar seu propósito. Chegou a hora de definir uma boa estratégia. Tenho certeza que você vai encontrar outros caminhos. O que você deseja? Quem é você? Aonde você quer chegar?

Touro

Sinto que hoje, Mercúrio e Marte no signo de Capricórnio vão unir forças e iluminar suas ideias. Chegou a hora de agir, tomar uma decisão e aproveitar as mudanças positivas que podem surgir. Hoje o dia é excelente para mudar o visual ou algo em sua aparência e cuidar do seu corpo. Se arrume e espere as novidades acontecerem.

Gêmeos

Sinto que hoje sua energia está lá nas alturas e que sua mente está fervendo. Aproveite essa agilidade mental e parta para ação. Tente inovar um pouco, pode ser nas ideias, aparência ou nas metas de vida. Chega de pagar pedágio, sua passagem está liberada!

Câncer

O que estava estagnado na sua vida agora vai andar, especialmente questões financeiras. Pode ser que hoje aquele cliente diga sim. Aproveite as oportunidades, sinto que no final do mês ou no início de fevereiro, você vai ganhar uma renda extra. Esteja aberto(a) as possibilidades!

Leão

Coloque suas ideias em prática, leonino(a). Vamos agir, pois a sua energia está de volta. Esteja preparado(a) para novos acontecimentos , mas não esqueça de dominar seus impulsos. Um dose extra de paciência vai te fazer bem.

Virgem

Acho que a partir de hoje o entusiasmo vai te fazer companhia. Chegou a hora de levantar do sofá e focar em um projeto pessoal ou profissional, faça acontecer. Sinto que uma oportunidade inesperada pode surgir. Pode ser um curso ou uma viagem, aproveita.

Libra

Tente melhorar a sua vida doméstica, libriano(a). O universo está implorando por uma reforma, organização ou até mesmo um novo estilo de vida. Você precisa abrir espaço na sua casa e na sua vida. Hoje, Urano retoma o movimento direto, vejo avanços inesperados.

Escorpião

Hoje sua mente está mais criativa do que nunca. Que tal estimular sua mente com boas conversas ou boas leituras? Se expresse com o coração. Você está num ótimo momento para comunicar e negociar de forma estratégica.

Sagitário

Eu sinto que você está cheia de planos! O que está esperando para colocar em prática? Aproveite que hoje o universo vai te dar uma mãozinha ou um super empurrão para focar nos seus planos. Seja flexível e tudo se resolve.

Capricórnio

Mercúrio e Marte se alinham no seu signo. Você se sentirá motivado(a) e

pronto(a) para expressar suas opiniões. Comunique, converse e interaja, pois algo pode ser revelado. Sinto que mudanças positivas estão a caminho.

Aquário

Sinto que hoje seu ambiente de trabalho será super movimentado e todo mundo muito falante. Tente conversar e interagir mais com seus colegas, pois uma boa oportunidade pode surgir. Urano voltou, que tal focar nas ideias criativas e inovadoras. Não esqueça que você chegou aqui para regar o mundo com suas ideias e inteligência.

Peixes

O céu pede engajamento, seja no trabalho ou na vida pessoal, use essa energia para expressar o que pensa e sente. Fique atento, pisciano(a), pois uma novidade vai bater a sua a porta. Aproveite que Urano voltou e inove, renove.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.