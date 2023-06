Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (2/6)

Capricórnio

Aquário

Libra

Sagitário

Escorpião

Virgem

Câncer

Touro

Leão

Peixes

Áries

Gêmeos

Hoje é um dia de olhar para dentro: quais são nossos reais desejos, sonhos e vontades? O que aprendemos a fazer para agradar os outros, e o que deixamos de ser por medo de sermos julgados? Colocar limites é muito importante para que a felicidade plena aconteça. Abra espaço para novidades e encontros com amigos: um aspecto favorável entre a Lua e o signo Ascendente traz oportunidades sociais. Em contrapartida, uma quadratura entre Ascendente e Meio do Céu causa dispersão no trabalho e mantém a maioria das pessoas focadas em projetos pessoais ou perdidas em pensamentos.Essa é uma fase de mais calmaria e autoavaliação. Seu tino para os negócios está aflorado, e toda essa intuição também capta energias de outros âmbitos de sua vida: se mantiver sua serenidade e foco, terá como tomar importantes decisões. A quadratura entre Saturno e Sol deixará seu corpo mais cansado que o normal.Tente ver as coisas com o otimismo que elas merecem: Saturno em bons aspectos com Marte e Júpiter sugerem que você está em um momento de conquistas e sucesso. Compartilhe suas ideias, permita que a sua transformação contamine as pessoas positivamente. Os sentimentos estão turbulentos porque Lua e Urano estão em um ângulo tenso do seu mapa.Vênus está a poucos graus de Leão e você já pode sentir sua energia sendo renovada pela luz do astro-rei. Os momentos de certo recolhimento que se passaram ultimamente estão chegando ao fim. É importante voltar a se expor à vida e às oportunidades que ela nos dá.Rotinas, trabalho, metas e descanso: ao terminar, recomece. Hoje é um dia de bastante trabalho, foco e atividade. Ao final do expediente, sua energia física estará praticamente esgotada, do tanto que você trabalhou. Saturno te ajuda a focar e fazer todo o esforço valer a pena.Você já se sente um pouco mais pé no chão, com maior capacidade de lutar por aquilo que sonha e acredita. A Lua deixou sua conexão com Netuno para aspectar com o Sol, trazendo praticidade e alegria. A oposição de Vênus e Plutão, que está retrógrado, anuncia medo de se entregar no relacionamento.As oportunidades relacionadas à carreia e ao dinheiro continuam a vir. O dia promete alguma instabilidade emocional e insegurança - não se desespere, pois isso tende a passar conforme a Lua caminha para o signo de Sagitário. É importante dedicar um tempo à sua família e animais de estimação.Você começa a sentir o afastamento de Vênus, o que deixa os sentimentos mais calmos e em ordem. Ao mesmo tempo, a Lua se encaminha para a sua fase Cheia, trazendo oportunidades, esperança e boa fé. Mantenha a mente atenta: é possível que tenha alguém te contando mentiras.Sentimentos confusos, racionalizados demais, com a Lua se opondo a Urano e Mercúrio. Algo fará com que você sinta que sua família (ou seus amigos) está te deixando de fora de algo importante. Siga com o foco em seus objetivos profissionais e conte com a ajuda dos amigos que está fazendo pelo caminho.Surpresas agradáveis no relacionamento - se possível, tente apimentar os assuntos a dois. Uma sensação de equilíbrio de missão cumprida começa a tomar forma em seu coração. Reserve um momento para cuidar de si mesmo, faça exercícios, cuide das refeições, hidrate-se e durma bem.Confie em seus instintos, siga o seu coração. Toda essa experiência e maturidade fazem de você um porto seguro para amigos e familiares: não se espante caso alguém lhe busque hoje para tomar conselhos. Trígono entre Netuno e Vênus traz sentimentos profundos à tona e pode anunciar o retorno de um amor do passado.A necessidade de cuidar mais da sua própria saúde física e emocional fará com que se afaste de algumas amizades. O alívio deixado pelo caminhar da Lua abre espaço para sentir os benefícios da aproximação entre Vênus e Marte, que traz desejo e paixão à vida cotidiana.Mercúrio e Urano estão em conjunção, trazendo novas ideias e o desejo de explorar novas áreas de conhecimento. Também favorece a busca por novas formas de ganhar dinheiro e a quebra com antigos paradigmas. Muito cuidado: a Lua em oposição ao seu planeta regente dificulta a comunicação nos relacionamentos.