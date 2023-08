Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (25/8)

A Lua segue determinada e entusiasmada no signo de Sagitário. E ao amanhecer, ela fecha uma parceria com Vênus em Leão e a tendência é que tudo flua da melhor forma. Essa chama, Leão-Sagitário, que se eleva no Céu exalta a existência, a vontade de viver e ousar. E a melhor forma de começar o dia é praticando uma atividade física, se for em boa companhia, melhor ainda.

Sob esse Céu que desperta afinidades, convide seu par amoroso para um almoço ou afine seus talentos, ouse colocá-los em movimento e não deixe de refletir sobre o valor que você mesmo está atribuindo ao seu trabalho. E nesse clima de encontros, vale também encontrar amigos, principalmente aquele que você se identifica e que juntos podem realizar algo, assim como Nando Reis e Cássia Eller, e “continuar aquela conversa que não terminamos ontem e ficou pra hoje…”

Mas à noite pode não ser tão boa, pois a Lua vai tensionar Mercúrio — que está retrógrado em Virgem — levando tudo ao pé da letra, se prendendo a detalhes e vendo defeito em tudo e em todos. Cuidado com o excesso de autocrítica e com os exageros na argumentação. Tente relaxar para depois não colocar culpa em Mercúrio retrógrado.

Áries

Busque o desconhecido, faça algo pela primeira vez, viver é isso. É na aventura que a gente se conhece. Explore um novo terreno, uma nova estrada, viva uma nova experiência. Experimente ir sem mapas, pode ser perigoso, mas não tenha medo. Só uma coisa é certa: é assim que você se torna melhor do que você já é, só assim você se desenvolve e se encontra.

Touro

O dia pede harmonia. O medo de perder ou aquela sensação de que algo lhe falta tira sua paz. E se não tem paz, não tem encontros, nem com os outros, nem com você mesmo. Deixe que o fogo sagitariano exalte a vida que existe em você. Não force nada, só escute seu coração, pois é a partir dele que você deve seguir. Não espere acontecer.

Gêmeos

Não tente entender os últimos acontecimentos sob a perspectiva da mente. Aquelas incertezas e fantasias que te cercavam se dissipam. E você não precisa ser mais escravo da sua própria mente, que fica o tempo todo te contando histórias e mostrando os riscos. Você já sabe onde quer chegar. E não importa se esse lugar é desconhecido, confia! Existe muito mais vida e possibilidades do que sua mente pode imaginar.

Câncer

A vida é mudança. E quando você recusa a mudança a vida fica sem graça e você se priva da possibilidade de avançar. Existe um padrão na sua vida que se repete. E você precisa se conscientizar desse padrão, pois só assim você se liberta desse mecanismo de repetição e segue em frente. Você só precisa aceitar.

Leão

Se você desenvolve o amor por si mesmo e sente segurança nas suas convicções, vai enxergar as possibilidades infinitas e o seu potencial sem limites. Não se contente com pouco. Existe um brilho e um calor interno pronto para ser expressado. Comunique as suas verdades.

Virgem

Você não precisa saber para onde está indo. Só não pode estagnar. Não controle a chegada, apenas se mova em direção ao fim. Vá nas profundezas, flutue e confie . A vida vai te apoiar, você só precisa se mostrar disponível.

Libra

A palavra-chave é “equilíbrio” E o equilíbrio está no momento presente, no aqui e agora. Um passo de cada vez, uma pausa e um pouco de silêncio. Abra um espaço na sua vida para você e foque em você, fique atento ao que está acontecendo agora. Se liberte dos julgamentos e dos planos a longo prazo.

Escorpião

Tudo que você quer agora é independência. E você não esconde esse desejo de liberdade.

Chegou a hora de voar, voar alto, voar de volta ao seu encontro. Agora é possível enxergar que você estava aprisionado a um passado, preso na lama, mas chegou a hora de explorar o Céu, desbravar os mares e, com muita determinação, siga em frente.

Sagitário

Esvazie a mente, não planeje muito e permaneça no momento presente. Esse momento é a sua própria fonte. Essa fonte está dentro de você e você pode acessá-la a qualquer momento. Lá você encontra as melhores ideias, você se recompõe e ganha fôlego pra seguir.

Capricórnio

Você sente que está carregando um grande fardo nas costas? Fique tranquilo! É tempo de travessia. E tudo isso vai passar, você só precisa se livrar das expectativas, se desfazer das mentiras e focar nos seus anseios, propósito e metas.

Aquário

Você tem muito a compartilhar no mundo, mas muitas vezes guarda tudo para você como forma de proteção. Experimente compartilhar tudo que vem guardando. Compartilhe seu tempo ajudando um amigo, um conhecimento ou um dom que você tem. Desapegue e sinta leveza.

Peixes

Você anda um pouco cansado e tudo que você precisa é encontrar força para seguir. Mas esse cansaço toda é porque sua mente está no comando o tempo todo. Chegou a hora de relaxar, pois nem tudo vai sair como você gostaria. As coisas vão acontecer naturalmente se você suavizar o processo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.