Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (25/2)

Nesta sexta-feira a Lua fica fora de ciclo até 13 horas. Por isso, é preciso ter ainda mais paciência com os imprevistos e com falhas de comunicação. Esses tipos de inconvenientes já estão acontecendo há alguns dias, devido à quadratura que está se formando entre Urano em Touro e Mercúrio em Aquário. A partir das 13 horas, porém, a Lua ingressa em Capricórnio, nos ajudando a retomar a eficiência e a determinação para terminar essa semana resolvendo tudo o que tiver se acumulando. É preciso ter cuidado para que você não acabe sentindo a necessidade de se manter trabalhando com o mesmo pique no fim de semana, caso não esteja satisfeito com algum resultado. Lembre-se que para criar algo novo, para renovar as energias ou para encontrar uma forma criativa para superar um desafio, é preciso respeitar os seus limites de ser humano e descansar.A influência do Sol em Peixes deixa os nativos de Capricórnio mais dispostos a dialogar e a resolver incompatibilidades nos relacionamentos. Porém, será preciso ser honesta consigo mesmo sobre seus sentimentos, porque a entrada da Lua no seu signo pode te levar a reprimir algumas emoções.A influência do Sol em Peixes está te direcionando a desenvolver sua espiritualidade e a refletir sobre seus valores. Porém, com a entrada da Lua em Capricórnio você pode acabar reprimindo algum sentimento por ser algo que você pensa que não ‘deveria’ pensar assim. Será preciso ter cuidado para acolher as emoções e insights que vão vir à tona durante os próximos dias.A influência da Lua em Capricórnio pode fazer com que você perceba de forma muito intensa algo que está te incomodando e queira tomar providências para resolver essa situação o mais rápido possível. Será preciso ter sabedoria para não tomar decisões precipitadas, porque seus sentimentos estarão aflorados.A seriedade de Capricórnio e a sensibilidade despertada pelo trânsito do Sol em Peixes indica que você deve ter cuidado para que o apego aos seus sofrimentos não faça com que se limite, sentindo pena de si mesma. A superação acontece quando você libera a dor.Será preciso ter muito cuidado para não deixar que tudo te afete profundamente. Você tende a levar tudo para o lado pessoal e é preciso se lembrar que nem tudo é sobre você. Foque nas suas próprias metas, mas tenha cuidado para não se comparar a outras pessoas ou para exigir demais de si mesmo.A pressa do dia a dia pode acabar fazendo com que algumas necessidades básicas sejam colocadas no fim da sua lista de prioridades. A influência de Capricórnio, apesar de direcionar sua atenção para o seu trabalho e para aquilo que desperta a sua ambição, também te leva a perceber aquilo que você tem negligenciado. Lembre-se que cuidar de si mesmo, mental e fisicamente, é a sua principal responsabilidade.Tenha cuidado para não desmerecer os sentimentos das pessoas com quem você se relaciona. Não é justo buscar compreensão se você não tenta entender o outro - o diálogo é um movimento de troca. Aproveite a influência de Capricórnio para refletir sobre a responsabilidade afetiva que é necessária dentro de um relacionamento.Apesar de proporcionar uma capacidade de organização que é benéfica para o trabalho, a influência de Marte tende a evidenciar traços desafiadores das arianas, como a teimosia e o criticismo. Tenha cuidado para não querer abraçar o mundo. Ser ‘mil e uma utilidades’ não é tão bom quanto pensamos ser atualmente.A entrada da Lua em Capricórnio indica que será preciso ter cuidado para que você não acabe lidando de forma hostil com alguém. É importante refletir sobre os motivos que têm te deixado estressado - eles são um sinal de que há algum incômodo interno que você não está prestando atenção.Dois astros estão despertando tendências opostas: você quer fazer mudanças a nível pessoal que impactam sua vida, mas se sente reprimida pelo contexto em que está. Encontre seu poder interior, mas tenha cuidado para que a forte influência de Capricórnio não te leve a agir de forma convencida.A presença da Lua em Capricórnio desperta uma tensão para os virginianos, porque sua influência estimula a racionalidade, mas o Sol em Peixes faz com que seus sentimentos estejam à flor. Por isso, você tende a se sentir frustrado ou irritado com mais facilidade. É importante dialogar com mais empatia, virginiana.A influência da Lua em Capricórnio te direciona a despertar a sua força interior, facilitando, assim, que você transforme e aprimore os hábitos e as crenças que estão te limitando. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto, evoluir requer coragem.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.