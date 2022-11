Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (25/11)

Essa semana chega ao fim com a Lua em Sagitário até 18:30, aproximadamente. Pela manhã, a Lua em Sagitário forma quadratura com Netuno em Peixes. Esse aspecto desafiador evidencia a tendência ao escapismo e aos excessos. Sendo assim, é preciso se atentar caso for comprar algo durante essa Black Friday. Faça suas compras de preferência entre 9 e 15 horas (antes da Lua ficar fora de curso), para que não ocorra erros ou gastos impossíveis. O início da lunação de Sagitário, que aconteceu nesta semana, somado à presença de Vênus e Mercúrio neste signo, pede que você reflita sobre como integrar as energias de Sagitário em sua vida, buscando olhar com mais leveza e propósito para seus relacionamentos, trabalho e amizades. Muitas oportunidades podem ser perdidas se você não trabalhar o pessimismo. Muitas vezes, as oportunidades se apresentam, mas você também precisa colocar a mão na massa para saber como criá-las, e esse movimento precisa ser feito de forma leve e consciente. É preciso trabalhar o equilíbrio entre a movimentação e leveza de Sagitário e a disciplina e organização de Capricórnio, onde a Lua estará transitando a partir das 18:30.

Peixes



A influência de Sagitário vem potencializando seus sonhos e sua vontade de ir em busca de novos desafios. Essa movimentação se deve a tendência das pessoas de Peixes de serem mais sensíveis e se conectarem melhor com o lado mais leve da vida. Não tenha medo de se conectar com esse lado de si mesmo, e de abusar da sua intuição. Esteja preparado para encarar novas experiências - sempre se lembrando de respeitar seus próprios limites.

Câncer



O trânsito da Lua, seu planeta regente, influencia diretamente sua forma de tomar decisões e agir. A entrada da Lua em Capricórnio no fim da tarde pode trazer uma necessidade de organização e busca por desempenho. Você, canceriano, pode se sentir mais ambicioso, e acabar ficando ansioso para colocar seus projetos em prática. É preciso se atentar com os excessos, e se lembrar da importância de descansar o corpo e a mente, mantendo o equilíbrio.

Libra



A influência de Sagitário vem potencializando sua comunicação e sua forma de se posicionar diante dos imprevistos da vida. É preciso buscar um equilíbrio entre suas obrigações e aquilo que realmente tem se cobrado. A entrada da Lua em Capricórnio pode ajudar na organização e busca por autocontrole.

Capricórnio



A entrada da Lua em seu signo vem como um momento de alívio diante de toda liberdade e expansão evidenciadas por Sagitário. Capricórnio é um signo que busca estabilidade, organização e disciplina, sendo muito complicado para você, capricorniano, diminuir essa cobrança. Lembre de buscar um equilíbrio entre os dois pontos para não acabar se sobrecarregando.

Aquário



A temporada sagitariana proporciona um momento mais calmo e construtivo para você, aquariano. Sua liberdade e busca por novas ideias inovadoras podem ser ampliadas pela criatividade e expansão sagitariana. É preciso acreditar no seu potencial e nas suas crenças, sem se deixar impedir pelo medo de ser julgado.

Gêmeos



A liberdade de ser quem você é pode trazer muitos frutos para as pessoas de Gêmeos. A influência de Sagitário, principalmente com a presença de Vênus e Mercúrio nesse signo, possibilita que você possa se expressar de forma mais verdadeira com quem ama. É um ótimo momento para falar sobre seus sentimentos, sem cobranças e julgamentos.

Escorpião



A presença de Vênus, Mercúrio e Lua em Sagitário pode acabar trazendo alguns desafios para as pessoas de Escorpião. Como Sagitário diz sobre expansividade, liberdade e intuição, você pode acabar cedendo a alguns exageros, que acabam te levando a um caminho distante da sua essência. Tenha cuidado para respeitar seus próprios limites.

Sagitário



A entrada da Lua em Capricórnio hoje te ajuda a não agir com tanto excesso em suas escolhas. A temporada sagitariana pode acabar deixando você agitado e com muitas ideias na mente. Aproveite o lado responsável de Capricórnio para se organizar. Fazer uma planilha das suas pendências e planos profissionais pode ser uma boa ideia para terminar essa semana com mais clareza acerca dos seus objetivos.

Virgem



O dia começa com aspectos mais desafiadores, já que a Lua em Sagitário faz quadratura com Netuno em Peixes. Isso pode deixar você, virginiano, mais crítico sobre suas ações. Além disso, com a entrada da Lua em Capricórnio, a sua necessidade de organização e disciplina vai ser evidenciada, mas você pode acabar não respeitando seus próprios limites caso esteja focado demais no trabalho.

Leão



As energias de Sagitário vem potencializando sua força de vontade e criatividade. Você pode se sentir mais inspirado a fazer novas atividades, além de ter uma maior facilidade para captar novos conhecimentos. A entrada da Lua em Capricórnio pode ajudar as pessoas de Leão a se organizarem e não acabarem pecando pelo excesso.

Touro



A temporada Sagitariana desperta a necessidade de entender que algumas mudanças vêm para seu bem. As pessoas de Touro podem se sentir desafiadas a buscar estabilidade, ainda mais com a entrada da Lua em Capricórnio, signo caracterizado pelo autocontrole e disciplina. Porém, é preciso ter cuidado para não acabar lutando contra a maré, já que algumas transformações não podem ser impedidas.

Áries



O dia começa com um aspecto mais desafiador para as pessoas de Áries, por conta da quadratura entre a Lua e Netuno em Peixes. Esse trânsito pode acabar deixando você, ariano, mais disperso e com a mente nas nuvens. Tire um momento do dia para se organizar e não se cobre tanto se algum imprevisto acontecer.



