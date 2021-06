Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (25)

Hoje Netuno começa a ‘caminhar para trás’ e, na Astrologia, esse movimento é compreendido como um convite para refletir e realinhar os assuntos que são regidos por esse planeta.

Além disso, Júpiter também está retrogradando desde o dia 22 e, somado às energias de Netuno retrógrado, somos direcionados a questionar nossas crenças, valores e intuições.

Como o trânsito de Netuno permanece alterado até o dia primeiro de dezembro, esses próximos meses serão de muita introspecção, mesmo que você tente fugir dos seus próprios sentimentos, a vida trará situações para te encaminhar a encará-los.

Mudanças importantes vão se desenrolar neste período e é importante ter cuidado para não encará-las como um grande obstáculo.

É necessário lembrar que se ficarmos estagnados em nossa zona de conforto, não há espaço para evoluir.

Por isso, é necessário encarar esses processos de transformação como uma oportunidade de conhecer melhor a si mesmo, encarar sua falhas com compreensão, mas também com energia para modificá-las.

O que seu signo revela para hoje, sexta-feira (25)

Áries

Durante o período em que Netuno ficará retrógrado, até o dia primeiro de dezembro, você pode sofrer com algumas decepções com seu círculo de amigos. Porém, nesse período você também está propensos a encontrar novos parceiros que tem princípios mais parecidos com o seu, sendo natural que outros se tornem incompatíveis.

Touro

Você, nativo de Touro, tem um ritmo único e, muitas vezes, com medo de tomar a decisão errada, pode acabar ‘levando com a barriga’ algumas coisas. A dica para esse momento de retrogradação de Netuno é aproveitar a verdade que virá à tona para colocar todos os pingos nos is, finalizando situações que geram insegurança.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos podem ficar confusos com a retrogradação de Netuno, porque ela indica que vão surgir dúvidas e questionamentos intensos. Porém, você precisa dar atenção a eles e não tentar se livrar da forma mais confortável. Essas situações te ajudarão a se conhecer melhor e a descobrir quais relações não valem mais a pena.

Câncer

Os nativos de Câncer podem se apegar a noções ilusórias que são mais confortáveis do que a verdade. Porém, é necessário se lembrar que, assim como uma casa não pode ser construída em areia de praia, não há como construir um relacionamento sem honestidade e segurança, porque esses são princípios básicos.

Leão

Netuno retrógrado em 2021 simboliza as ilusões e os enganos que as pessoas cometem, e os nativos de Leão não gostam de admitir isso, além de se sentirem profundamente traídos e vulneráveis. Porém, o esclarecimento dessas situações é muito importante para que você enxergue os ciclos viciosos que estão sendo destrutivos para você.

Virgem

Os nativos de Virgem tendem a levar a vida de forma muito prática e automática, e as previsões sobre Netuno retrógrado em 2021 indicam que você precisará repensar isso. É um período que exige certo aprofundamento em si mesmo, nos seus sonhos e aspirações. Questione tudo aquilo que você considera como certeiro.

Libra

A retrogradação de Netuno surge como uma etapa de confusão de pensamentos e sentimentos, fazendo com que você se sinta inseguro. Porém, é necessário encontrar sua força interior para perceber que, muitas vezes, as aparências não correspondem com a verdade e você pode aceitá-las por ser mais confortável.

Escorpião

Os nativos de Escorpião precisam ter cuidado para que não acabem espelhando atitudes e comparando alguém que deveria estar no passado com quem entrou na sua vida. Esse comportamento faz com que você coloque em risco um relacionamento importante para você e até mesmo uma oportunidade profissional.

Sagitário

Os nativos de Sagitário, apesar de serem considerados desconstruídos e inovadores, podem se prender a verdades estabelecidas por eles mesmos, sem perceber que estão sendo inflexíveis. A retrogradação de Netuno desperta a necessidade de questionar suas crenças e pensar se você tem sido hipócrita ou intolerante.

Capricórnio

No trabalho, a retrogradação de Netuno pode significar uma falsa expectativa de mudança ou uma situação em que você se sentirá enganado por um colega. Essas decepções, apesar de serem dolorosas, te ajudam a enxergar a verdade e a buscar viver de forma mais verdadeira e fiel a si mesmo. Questione a fidelidade cega.

Aquário

Os nativos de Aquário precisam estar abertos a questionar as crenças que fundamentam a sua vida, porque elas possivelmente serão abaladas por algum acontecimento importante decorrente da influência da retrogradação de Mercúrio. Quando você está fechado a esse processo, ele se torna mais doloroso e você se sente desanimado.

Peixes

Os nativos de Peixes são regidos por Netuno e o movimento retrógrado deste planeta se configura como um convite (ou uma exigência) para que você trabalhe suas expectativas e identifique as ilusões. Assim, você consegue sair mais fortalecido dessas situações, sabendo reconhecer o seu valor e as máscaras que as outras pessoas utilizam.

