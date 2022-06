Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (24/6)

Aquário

Hoje a Lua encontra Urano em Touro, o que pode nos ajudar a alinhar nossos sonhos à realidade prática. Muitas vezes, enxergamos os sonhos como coisas distantes de nós, que são difíceis demais para se tornarem realidade. Mesmo que de forma inconsciente, isso parte do princípio de que você mesmo não tem capacidade suficiente para alcançar esse objetivo. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes não estamos dispostos a arriscar, a fazer as mudanças necessárias. Além disso, o Sol em Câncer amplifica a sensibilidade e pode criar uma certa dualidade entre o apego e a necessidade de espaço para ser você mesmo e se conhecer melhor. O processo de autoconhecimento é essencial para que possamos lidar melhor com os desafios diários da melhor forma possível. Por isso, o processo de compreender nossos próprios pensamentos e sentimentos deve ser contínuo, mesmo quando estamos vivendo uma vida agitada, seja por causa do trabalho ou dos relacionamentos que demandam mais tempo e energia.Para os aquarianos, a presença do Sol em Câncer representa um desafio para ter mais paciência com os seus sentimentos e com os sentimentos das outras pessoas. Você tem um olhar prático e racional sobre a vida, o que acaba fazendo com que se torne um pouco insensível sem perceber. É necessário encontrar equilíbrio.Os nativos de Escorpião são regidos pelo elemento água, assim como Câncer e Peixes. Esses três signos são os mais intensos, sentimentais e intuitivos do zodíaco e, devido ao posicionamento do Sol e de Júpiter, essas características da sua personalidade são evidenciadas nesse momento. Tenha cuidado com os excessos que geram sofrimento.Os nativos de Capricórnio são desafiados a se expressar melhor para as pessoas amadas nesse momento, o que é muito importante para resolver conflitos e para construir relacionamentos mais profundos e significativos. Tenha cuidado para não se fechar emocionalmente mesmo para quem você deseja se relacionar.Os nativos de Câncer têm a sua intuição e a sua sensibilidade afloradas durante o trânsito do Sol pelo seu signo. Nesse momento, você deve aproveitar para analisar a forma como os padrões de apego emocional têm regido as suas relações afetivas. Lembre-se de priorizar a si mesmo.Para os nativos de Sagitário, a conexão com suas emoções não é uma coisa natural e você pode acabar os reprimindo de forma inconsciente. Porém, esse hábito se torna mais difícil quando somos influenciados por Câncer e Peixes, o que pode te deixar irritado e emotivo. A introspecção é o melhor caminho para lidar melhor com seus sentimentos.O posicionamento da Lua em Touro te ajuda a manter o controle emocional enquanto outros aspectos tensos se formam no céu. Porém, isso só é possível se você se esforçar para não perder a razão com tanta facilidade. Antes de iniciar ou continuar uma discussão lembre-se que nada se resolve quando não há compreensão e acolhimento.A presença da Lua no seu signo te ajuda a manter a calma em meio ao turbilhão de sentimentos despertados pelas energias cancerianas. Você pode se ver diante de situações desafiadoras que exigem um posicionamento, mas pode sentir-se inseguro sobre o que fazer. Acredite em você, confie na sua intuição e dê o melhor de si.O posicionamento da Lua em Touro te desafia a manter o controle emocional num momento em que seus sentimentos requerem mais atenção (devido à influência do Sol em Câncer). Por isso, você precisa ter momentos de relaxamento e introspecção. Confie na sua intuição e não seja tão exigente consigo mesmo.O movimento de Saturno retrógrado, enquanto o Sol transita por Câncer, pode fazer com que você fique mais mal humorado, porque as reflexões que vêm à tona trazem lembranças delicadas. Reflita sobre a influência de traumas passados nas atitudes que você está tomando agora.Os nativos de Libra estão em contato com os seus sentimentos mais profundos e podem tentar reprimi-los, seja direcionando toda a sua atenção a outras pessoas ou buscando formas de aliviar a angústia que essas emoções despertam. Para conseguir lidar melhor com isso, você precisa encarar o que está causando esse incômodo com coragem.Hoje, Netuno está formando um aspecto com o Sol em Câncer que indica um bom momento para se expressar e se conectar com as pessoas amadas. Porém, você deve ter cuidado para estabelecer seus limites e não deixar que a sua individualidade se perca em seus relacionamentos.Os nativos de Áries podem se sentir inseguros com a intensidade dos sentimentos que são despertados pela forte influência dos signos de água nesse momento. Você tende a externar suas emoções antes de compreendê-las e isso acaba gerando transtornos e desentendimentos que magoam pessoas importantes para você.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.