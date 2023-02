Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (24/2)

Aquário

Hoje a Lua entra em Touro, o que desperta mais estabilidade emocional e faz com que encontremos conforto no clima familiar. Uma dica para aproveitar esse momento é fazer algo com quem mora com você - como compartilhar uma refeição ou ver um filme que vocês gostem, deixando o celular de lado. A Lua em Touro nos ajuda a ter foco e praticidade para finalizar a semana sem tantas pendências. A influência de Touro também chama a atenção para como estamos cuidando do nosso bem-estar. Por isso, aproveite essa sexta-feira para ter momentos de descontração, em que você consiga desacelerar os pensamentos e desconectar-se das preocupações.A Lua em Touro desafia as pessoas de Aquário, porque evidencia o seu lado mais controlador. Tenha sabedoria para falar sobre as coisas que te incomodam em seus relacionamentos, lembrando de ser compreensivo, e não competitivo.A presença de Vênus em Áries faz com que você se sinta mais apaixonado, além de despertar sua sensualidade. Aproveite para expressar seus sentimentos para quem você ama, ou até mesmo para dar o primeiro passo em relação a alguém que você esteja interessado.Os sagitarianos podem ter instintos irresponsáveis quando Vênus está em Áries. Sabendo disso, tenha cuidado para não deixar o profissionalismo de lado. Em sua vida amorosa, lembre-se de refletir sobre o impacto que as suas atitudes podem causar.A Lua em Touro chama a sua atenção para aquilo que está sendo desagradável e desconfortável em sua rotina. Mas não é hora de ficar apenas reclamando e apontando erros. Movimente-se em direção às mudanças que você tanto deseja.O sextil que a Lua forma com o Sol hoje te influencia a estar mais acessível emocionalmente, para ter momentos de conexão com quem ama. Por outro lado, caso você se sinta muito estressado e sob pressão, tenha cuidado com as decisões impulsivas.Com a presença de Vênus em Áries, você pode se sentir mais sortudo e autoconfiante, buscando iniciar novos projetos no trabalho e na vida pessoal. Porém, é preciso ter o cuidado de organizar suas ideias, antes de dar passos importantes.O sextil que está acontecendo entre o Sol e a Lua hoje te ajuda a resolver imprevistos com a ajuda da sua intuição. Porém, é importante ter cuidado para não se comunicar de maneira agressiva e acabar gerando um clima hostil, principalmente no trabalho.A presença de Vênus em Áries evidencia a sensualidade, e você pode aproveitar esse momento para reacender a conexão com seu parceiro. Para os solteiros, esse posicionamento é interessante para que você se dedique ao autocuidado, renovando sua luz e autoestima.A Lua em Touro pode deixar as pessoas de Leão mais inflexíveis e orgulhosas. Tenha cuidado para não iniciar brigas por motivos antigos - velhas mágoas que você ainda está alimentando. Converse com honestidade para resolver essas pendências.A presença da Lua em Touro te auxilia a encontrar equilíbrio entre razão e emoção. Ao questionar seus próprios sentimentos, você pode perceber que não têm fundamento e apenas causam inseguranças. Foque sua atenção naquilo que você realmente pode fazer para se sentir melhor.O sextil que a Lua em Touro forma com Netuno em Peixes faz com que você se sinta mais emotivo. Por isso, tenha cuidado para não se deixar abalar por pequenas coisas. Tenha momentos de autocuidado em meio aos seus compromissos, para não se sobrecarregar.A Lua em Touro te ajuda a se sentir mais seguro, e você pode aproveitar os momentos de bom humor para conversar e fazer planos com quem você ama. Tenha a mente aberta para novas experiências, assuntos e pontos de vista.