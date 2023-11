Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (24/11)

Marte reinou absoluto no signo de Escorpião e agora chega entusiasmado e otimista no signo de Sagitário, pronto para alcançar as metas e transpor os limites. A partir de hoje, o campo de batalha de Marte são as ideias. Até o dia 4 de janeiro você precisa direcionar sua energia com foco e sabedoria.

Nesse momento você está buscando consciência, entendimento e compreensão. E você precisa compreender o algo que quer alcançar. Estamos em um movimento muito intenso energeticamente. Tudo que você está cultivando cresce.

Áries

Você está mais animado(a) e vai se posicionar com mais coragem. Aproveite para descansar no final de semana. Nada de muitas atividades físicas, cuide do seu corpo e trabalhe o amor-próprio. Você precisa reconhecer suas potências.

Touro

Você precisa distinguir o que é prioritário e secundário na sua vida. Reflita sobre seus objetivos e não perca tempo com coisas que não fazem sentido. Nada vai acontecer de forma rápida, mas evite dispersões. Seu lema deve ser: sem pausa e sem pressa.

Gêmeos

Tenha em mente que, às vezes, a melhor competição é aquela que transformamos em colaboração. Até 04/01/24 esteja aberto(a) a unir forças, tanto na vida pessoal quanto em ambientes profissionais. Utilize sua sabedoria para escolher melhores parcerias.

Câncer

Imagino que você tenha uma certa mania de deixar o trabalho acumular, ou então, que superestime sua capacidade de cumprir com todos os compromissos que gostaria. Mas não. Até 04/01/24 é hora de rever suas prioridades e focar nas atividades que estão te levando para algum lugar melhor. Prepare o terreno e seja mais objetivo(a).

Leão

A chegada de Marte em Sagitário vai te encher de força e coragem para que você se dedique as suas conquistas. Até o dia 04/01/24 foque em algum projeto pessoal que faça seu coração bater mais forte. As suas experiências românticas também serão favorecidas. Se você está solteiro(a), pode ser que surja uma nova paixão.

Virgem

Marte chega a Sagitário hoje, mostrando que nesse fim de ano sua casa e sua família pedem um pouco de atenção. Você vai sentir muitas demandas e reivindicações familiares. Até o dia 04/01/24 foque na sua casa, tente deixá-la mais harmoniosa, mude algo de lugar e invista na sua família.

Libra

Os desafios podem acontecer nos relacionamentos. Com a tensão entre Saturno com Sol e Marte, é possível que surjam desentendimentos ou chateações envolvendo um parceiro, ou pessoa próxima. Os dias 24 e 25 são aqueles em que uma crítica ou comentário feito por pai, marido, mulher ou mãe irão ficar entalados na garganta. Pega no ponto fraco, sabe? Por isso, se puder, economize sua presença e aproveite o prazer da sua própria companhia.

Escorpião

Marte chega a Sagitário hoje e traz uma energia adicional para agir e tomar decisões financeiras assertivas. O problema é agir com impulsividade durante este trânsito. Até 04/01/24, use seus talentos para conseguir o que quer, mas não caia na armadilha de querer provar nada para ninguém.

Sagitário

Você está recebendo a visita do Sol, Marte e Mercúrio, aproveite essa energia potente e vá em busca do que deseja. Esses planetas te apoiam e assinam embaixo das novas empreitadas e, até 04/01/24, adiciona uma dose extra de coragem e determinação, tornando qualquer caminho ainda mais aberto para você.

Capricórnio

Sol, Mercúrio e Marte estarão transitando por Sagitário, o que para você, é um momento de se recolher, pensar e trabalhar nos bastidores. Faça um balanço da sua vida, reveja suas atitudes. Esse momento pede momentos de silêncio. Até o início de janeiro, o universo vai pedir aqueles momentos de reclusão voluntária.

Aquário

É hora de se abrir para novas experiências e quebrar limites, mas com sabedoria. Hoje é dia de insights profundos sobre a direção que deseja tomar na sua carreira. Este é um momento excelente para tomar iniciativas ousadas no trabalho, como propor novos projetos ou estratégias que podem representar uma reviravolta positiva na sua trajetória profissional.

Peixes

Marte chega à Sagitário, o que para você pode corresponder a concretização de metas e foco nos projetos mais ousados que estão no seu radar. Até o início de 2024, prepare-se para oportunidades de crescimento no trabalho, afinal, suas habilidades e esforços podem ser reconhecidos e recompensados. Este é um período excelente para buscar promoções, iniciar projetos ambiciosos ou até mesmo considerar uma mudança de carreira que se alinhe mais com seus objetivos de longo prazo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.