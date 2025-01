Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (24/1)

A Lua chega galopante no signo de Sagitário, ela chega sábia e pode trazer luz depois de dias escuros. Estávamos mergulhados e imobilizados nas águas densas e lodosas do signo de de Escorpião. Mas quando Sagitário entra em cena fica mais fácil olhar para o alto, apontar nossas flechas e enxergar que o mundo é enorme. Se permita dar um salto. O que você quer movimentar na sua vida? Que aventuras você deseja viver? Um caminho foi aberto, tem uma luz acesa mostrando novas possibilidades.



No entanto, Júpiter, regente de Sagitário, está em Gêmeos, nos lembrando que as respostas que buscamos podem estar muito mais próximas do que imaginamos. Elas podem surgir de uma conversa casual, uma troca despretensiosa na fila do mercado ou até mesmo de um gesto inesperado. Não adianta olhar apenas para longe ou esperar por grandes revelações; às vezes, o que precisamos está nas pequenas conexões ao nosso redor.



Ainda assim, a energia da Lua Minguante permanece ativa, pedindo cortes, finalizações e o encerramento de ciclos. Aproveite para se libertar do que tem pesado, adoecido ou aprisionado você. Lembre-se: para abrir novos caminhos, é preciso primeiro deixar para trás aquilo que já não faz sentido.

Áries

A Lua em Sagitário ilumina sua área de viagens, estudos e expansão pessoal, trazendo clareza sobre seus próximos passos. Este é um ótimo momento para planejar cursos, viagens ou projetos que ampliem seus horizontes. No entanto, Júpiter em Gêmeos ativa sua comunicação e conexões locais, pedindo que você valorize as conversas do dia a dia. Uma troca inesperada pode trazer a peça que faltava para sua visão maior.

Touro

Sagitário ilumina sua área de recursos compartilhados, investimentos e transformações profundas. Reflita sobre onde você pode desapegar para crescer, seja financeiramente ou emocionalmente. Enquanto isso, Júpiter em Gêmeos foca nas suas finanças pessoais e no valor que você dá às coisas (e a si mesmo). Pequenas ideias podem gerar grandes ganhos, mas primeiro você precisa acreditar no seu próprio potencial.

Gêmeos

Com a Lua em Sagitário, o foco está nos relacionamentos. É hora de buscar equilíbrio nas parcerias e enxergar como o outro pode expandir sua visão de mundo. Júpiter no seu signo reforça que você está em um momento de aprendizado acelerado sobre si mesmo. Esteja aberto a feedbacks e perceba que as respostas que você busca podem vir das pessoas ao seu redor.

Câncer

Sagitário ilumina sua rotina, saúde e organização, pedindo que você ajuste seus hábitos e elimine o que não está funcionando. É um momento de criar mais leveza no dia a dia, mas sem perder o foco nos seus objetivos. Júpiter em Gêmeos ativa sua área de introspecção, pedindo que você ouça mais sua intuição e preste atenção às mensagens sutis que chegam até você.

Leão

A Lua em Sagitário ilumina sua criatividade, projetos pessoais e os momentos de diversão. É hora de dar um salto de fé e se expressar com mais autenticidade. Júpiter em Gêmeos ativa sua rede de amizades e grupos, mostrando que as ideias mais brilhantes podem surgir de uma troca leve com alguém próximo. Valorize as conexões que apoiam sua visão.

Virgem

Sagitário ativa sua área de família, lar e questões emocionais, trazendo a necessidade de clareza sobre suas raízes e os próximos passos dentro do ambiente familiar. Enquanto isso, Júpiter em Gêmeos ilumina sua área de carreira e propósito. Uma conversa com alguém influente pode mudar sua visão sobre o caminho profissional. Esteja aberto às oportunidades ao seu redor.

Libra

A Lua em Sagitário ilumina sua área de aprendizado, ideias e comunicação, incentivando você a compartilhar seus pensamentos e ampliar sua mente. Júpiter em Gêmeos reforça a importância de buscar conhecimento e trocar experiências, principalmente através de viagens ou estudos. Pequenas conversas podem abrir grandes portas; preste atenção ao que você escuta e diz.

Escorpião

Sagitário foca na sua área financeira, pedindo clareza sobre como investir seus recursos de maneira mais alinhada aos seus valores. É hora de revisar o que traz retorno e o que apenas drena sua energia. Júpiter em Gêmeos ativa a área de transformações profundas, incentivando você a conversar sobre questões que costuma evitar. Uma troca sincera pode trazer soluções inesperadas.

Sagitário

Com a Lua no seu signo, você ganha clareza sobre quem você é e o que deseja construir. É o momento de dar passos ousados em direção aos seus objetivos, mas sem perder de vista as parcerias que apoiam seu crescimento. Júpiter em Gêmeos ilumina seus relacionamentos, mostrando que as respostas que você procura podem vir do outro. Esteja aberto ao diálogo e à troca.

Capricórnio

Sagitário ativa sua área de espiritualidade e introspecção, pedindo que você desacelere e se conecte com sua sabedoria interna. É um momento de liberar o que não faz sentido e abrir espaço para novos ciclos. Júpiter em Gêmeos ilumina sua área de rotina, sugerindo que ajustes em hábitos simples podem trazer grandes transformações. Pequenos gestos têm grande impacto agora.

Aquário

Sagitário ilumina sua área de amizades, grupos e causas coletivas, incentivando você a se conectar com pessoas que compartilham de seus ideais. Novos projetos podem surgir através de uma colaboração. Júpiter em Gêmeos ativa sua área de criatividade e diversão, mostrando que uma ideia leve e espontânea pode ser o início de algo grandioso. Permita-se explorar novas possibilidades.

Peixes

Sagitário foca na sua área de carreira e propósito, trazendo clareza sobre onde você quer chegar e o que precisa ajustar no caminho. Este é o momento de dar um salto em direção aos seus objetivos profissionais. Júpiter em Gêmeos ativa sua área de família e emoções, mostrando que as bases para o seu sucesso estão nas conexões mais próximas. Converse com quem te apoia e permita-se receber conselhos valiosos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.