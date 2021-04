Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (2/4)

Astros fortalecem nossa fé



Nesta Sexta-feira Santa o planeta Mercúrio, no final de Peixes, em conjunção com Netuno, forma um ótimo aspecto com Plutão, que dá maior poder e profundidade à nossa fé. Nossas preces tendem a ser especialmente fecundas, por isso vale a pena a gente reservar uma parte de nosso tempo para aquietar o espírito, orar e mentalizar muita saúde e o final desta pandemia que afeta a todos. A influência de Plutão faz com que a gente se mostre mais perspicaz e nos dá condições de ver muito além das aparências. Ao mesmo tempo, como Plutão está em Capricórnio, nossa capacidade de criar fortes estruturas está em alta e por esse motivo nossos empreendimentos tendem ao êxito. Neste signo terrestre, Plutão facilita as atividades práticas e faz com que a gente se saia bem em tudo o que exige eficiência, concentração e capacidade de estruturação. Podemos executar nossas tarefas com garra, interesse e objetividade.



Áries

O aspecto harmonioso envolvendo Mercúrio e Plutão torna estes dias muitíssimo produtivos para você, que pode se sair bem nos assuntos concretos e executar tudo mais facilmente. DICA: Netuno aumenta seu poder espiritual e lhe aconselha a não deixar a peteca cair e a pensar sempre positivamente.



Touro

Nestes dias Mercúrio vibra em grande harmonia com Plutão, por isso dinamiza sua vida social virtual. Esses astros todos lhe transmitem uma dose extra de energia e fazem com que você esteja com muita garra para tomar decisões e iniciativas. DICA: seu entusiasmo está em alta, assim como sua confiança no futuro.



Gêmeos

Agora seu planeta Mercúrio e Plutão fortalecem você interiormente. Eles fazem com que este período seja excelente para você se libertar de antigos hábitos, que só servem para travar sua vida. DICA: os processos de renovação íntima andam acelerados e você pode romper com tudo o que já era.



Câncer

O excelente aspecto de Mercúrio com Plutão assinala uma fase em que você pode contar com muito apoio e compreensão, especialmente de seus amigos mais chegados. Seu idealismo está muito marcante e você anda com a mente totalmente concentrada em ideais bastante elevados. DICA: procure manter o foco.



Leão

Nestes dias você pode agitar on-line e curtir seu círculo social, mas não se desgaste nem se exponha. Mercúrio e Plutão acentuam seu charme e carisma pessoal, por isso fazem com que você brilhe e exerça maior autoridade natural sobre as outras pessoas. DICA: a fase é boa para você se afirmar e realizar seus planos.



Virgem

Seu regente Mercúrio e Plutão, em bom aspecto, possibilitam que você sinta-se mais feliz e de bem com a vida. Eles lhe estimulam a dar o melhor de si em todas as áreas nas quais você atua. DICA: os assuntos sentimentais estão favorecidos e você está em condições de demonstrar plenamente tudo aquilo que sente.



Libra

Como Mercúrio harmoniza-se com Plutão, que está em seu signo de concepção, sua necessidade de elevação e transcendência está em alta. Os momentos de interiorização e reflexão prometem ser bastante fecundos. DICA: Plutão lhe enche de pique para as tarefas domésticas e lhe ajuda a se organizar melhor em casa.



Escorpião

O fato de Mercúrio vibrar harmoniosamente para seu regente Plutão assinala uma fase em que você tende a se mostrar uma pessoa mais altruísta e dedicada aos outros. Você tende a interagir melhor com todos e as parcerias funcionarão especialmente bem. DICA: tende a haver maior diálogo com quem você ama.



Sagitário

Graças a Plutão e Mercúrio você anda com ótima cabeça para dedicar-se às suas atividades e colocar as coisas em ordem no terreno profissional. Seu espírito prático está em alta e você pode solucionar tudo com eficiência. DICA: aproveite para se purificar organicamente através de uma dieta saudável e natural.



Capricórnio

O contato benéfico que Mercúrio estabelece com Plutão, que está em seu signo, faz com que você esteja com a corda toda, com garra para se afirmar e fazer valer sua vontade. Mas não exagere, esteja alerta contra atitudes autoritárias e seja flexível. Sobretudo, dialogue. DICA: você anda mais sentimental.



Aquário

O fato de os planetas Mercúrio e Plutão vibrarem harmoniosamente acentua sua necessidade de elevação e transcendência e faz com que sua força psíquica esteja em alta. Assim, é essencial que você alimente apenas pensamentos construtivos e perceba que suas imagens mentais tendem a se realizar. DICA: libere sua sensibilidade.



Peixes

Agora Mercúrio, no final de seu signo, capta as restauradoras vibrações de Plutão. Esses astros revitalizam você, estimulam seu lado curioso e lhe tornam capaz de se distanciar de velhas ideias e pontos de vista retrógrados. DICA: você tende compreender ainda melhor as questões filosóficas e religiosas.