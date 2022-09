Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (23/9)

Libra

O Sol, que entrou no signo de Libra ontem, está formando uma conjunção Mercúrio retrógrado. Esse planeta estava ‘caminhando para trás’ em Libra durante as últimas duas semanas, e agora retorna para o signo de Virgem. Como Mercúrio é o astro regente de Virgem, seu trânsito neste momento pode ‘causar’ em nossa rotina, principalmente em assuntos relacionados a cobranças (pessoais e externas), desconfianças, responsabilidades e ‘choques de realidade’. Apesar de a reflexão sobre essas questões delicadas ser muito importante, é preciso ter cuidado para que algumas paranoias não tomem lugar de verdades em sua vida. Para lidar com todos esses sentimentos que estão vindo à tona, saiba cultivar momentos de lazer e autocuidado. Não basta apenas dar conta do trabalho e se dedicar às pessoas amadas, caso você não esteja bem consigo mesmo.A conjunção que o Sol em Libra está formando com Mercúrio retrógrado em Virgem te leva a repensar questões importantes acerca dos seus planos e valores. É importante refletir sobre o que você está priorizando nesses momentos, e quais valores estão definindo as suas prioridades. Você tem agido no dia a dia de acordo com o que verdadeiramente acredita e almeja?Os escorpianos tendem a ficar um pouco instáveis nesse momento, devido à conjunção entre o Sol e Mercúrio retrógrado. O encontro entre esses dois astros faz com que algumas certezas sejam abaladas. Quando isso ocorre, temos duas opções: nos apegar à sensação de decepção e frustração, ou transformar a situação de modo que seja possível enxergar novos caminhos, possibilidades e modos de pensar.A entrada de Mercúrio retrógrado em Virgem forma uma quadratura com o Sol natal dos nativos de Sagitário, o que indica um momento de tensão em sua vida. Sabe aqueles sentimentos, assuntos ou compromissos que você sempre deixa para lidar depois? Essas questões vão exigir sua atenção agora, e é preciso trabalhar o autocontrole para não perder a paciência.A entrada de Mercúrio retrógrado no seu signo pode despertar um senso de urgência, que faz com que você queira resolver tudo ao mesmo tempo. Saiba que você não é a única pessoa que está se sentindo sobrecarregada. Compartilhar os fardos pode aliviar toda essa tensão para ambos, quando você se abre e dá espaço para uma pessoa amada desabafar com você também.Alguns insights importantes podem vir à tona agora, com a entrada de Mercúrio em Virgem. Porém, essa sensação de ‘esclarecimento’ não te leve a tomar atitudes precipitadas ou a agir de forma arrogante com as pessoas ao redor. Lembre-se que tudo é uma questão de ponto de vista, e que você não deve invalidar o sentimento de alguém, apenas porque ele não faz sentido para você.Nesse momento, foque em fazer bem feito tudo aquilo que se propõe, prezando pela eficiência e pelo cuidado com o outro. Esses são os principais pontos exigidos por Virgem, onde Mercúrio retrógrado está agora. Porém, é preciso encontrar equilíbrio entre cobrar demais de si mesmo e fazer o seu melhor, respeitando seus limites físicos e psicológicos.A entrada do Sol em Libra (signo que compartilha seu planeta regente com Touro) faz com que você sinta mais necessidade de colocar mais harmonia em suas relações. Porém, com a entrada de Mercúrio retrógrado em Virgem, o criticismo pode criar situações desagradáveis. Reflita um pouco antes de falar, porque nem toda crítica é construtiva.Na correria do dia a dia, quando focamos em cumprir uma agenda apertada, pode não sobrar tempo para ‘sensibilidades’. Principalmente com as pessoas com quem nos relacionamos afetivamente, é importante reservar tempo para uma escuta mais cuidadosa e acolhedora. Quando isso não acontece, sofremos com ruídos de comunicação e problemas de convivência.A conjunção entre o Sol - regente de Leão - e Mercúrio retrógrado pode trazer uma onda de clareza em relação a certos assuntos. Sabe aquelas percepções que estavam ‘na cara’, mas que às vezes levamos muito tempo para admitir? Esse é um momento propício para se atentar à sua intuição, mas tomando cuidado para não agir por impulso.O encontro entre o Sol e Mercúrio retrógrado pode fazer com que as pessoas de Peixes se cobrem demais, como se todas as pendências (emocionais ou não) que você estava relevando viessem à tona ao mesmo tempo. Tente colocar os pés no chão, fazer uma lista de prioridades e começar focando nas tarefas mais práticas. Também é preciso ter um momento para cuidar do seu bem-estar, para haver equilíbrio.A entrada de Mercúrio retrógrado em Virgem pode fazer com que você queira resolver tudo de uma vez. A entrada de Mercúrio retrógrado em Virgem pode fazer com que você queira resolver tudo de uma vez. Apesar de ser interessante aproveitar esse ímpeto de produtividade para colocar as pendências em dia, também é preciso se lembrar de que você não precisa - e nem pode - carregar o mundo nas costas. Você pode ganhar muito dividindo seus fardos com quem você confia.Para as pessoas de Câncer, Mercúrio retrógrado em Virgem pode despertar algumas mágoas que você está alimentando - mesmo que não saiba disso. Atente-se aos seus sentimentos, e não haja com base neles no calor do momento. Saiba acolher suas emoções, refletir sobre elas e, apenas após esse processo, decidir a forma que vai comunicar o que está sentindo.