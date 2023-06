Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (23/6)

A Lua está completando o seu ciclo em Leão e já começa a crescer, trazendo sentimentos de abundância, generosidade e autoestima. Por fazer um sextil com o Sol, ela também promove a criatividade e o progresso profissional, além de equilibrar a razão e a emoção. Particularmente hoje, o desejo de se manter próximo à família é intenso. Há um sextil entre o Sol e a Lua favorecendo o equilíbrio entre razão e emoção, o que permite tomar boas decisões ao longo do dia. Essa sexta-feira promete ser bastante quente: como Marte, Vênus e Lilith continuam em conjunção no signo de Leão, as energias de vigor e desejo ainda estão em alta. E mais: a aproximação da Casa 3 promove o ambiente perfeito para a paquera e as relações curtas. Permita-se viver aventuras.

Áries

Aproveite esse momento de intenso carisma para chegar onde quer com jeitinho, Ariano. É uma questão de usar as palavras certas no momento certo, contando com a doçura que Vênus concede a Marte, seu planeta regente. É bem possível que hoje, ou nos próximos dias, você faça algo que dará muito orgulho de si mesmo e visibilidade no trabalho.

Touro

Um dia de muita sorte no trabalho, em especial se você trabalha sozinho ou como autônomo. Aproveite a energia e disposição de Marte para resolver situações que estavam paradas há algum tempo. Vênus está completando seu ciclo na Casa 2, enquanto a Lua se prepara para deixar o signo de Leão - tudo isso ajuda você a estar mais presente, focado e com discernimento sobre as próprias emoções.

Gêmeos

Uma dica para a sua sexta-feira: a Natureza é sábia, nos deu dois ouvidos e apenas uma boca. Você pode conseguir algo incrível se souber observar mais e agir de maneira cirúrgica, no momento certo. A oportunidade de conquistar seu objetivo e vencer essa batalha está em suas mãos, basta ser esperto e paciente.

Câncer

Com a Lua seguindo seu rumo para Virgem, você começa a organizar algumas coisas internas e externas, Canceriano. Aproveite a vitalidade do Sol para dar um gás em suas atividades profissionais, cumprindo com coisas que estavam paradas e criando um cronograma de entregas para o que sobrar. A fase crescente também te enche de energia criativa. Cuidado apenas com possíveis imprevistos relacionados ao trabalho ou à vida financeira.

Leão

Apesar de toda essa disposição sexual e personalidade magnética que você vem apresentando nos últimos tempos, esse é um dia para reflexões muito maduras. O Sol forma aspectos muito positivos com a Lua, Júpiter e Saturno, planetas que ajudam a ver as coisas sob uma nova ótica. Talvez alguma situação do passado venha incomodar - tente utilizar dessa visão clara conferida pelo astral para resolver isso de vez.

Virgem

A Lua se aproxima de seu signo, o que traz certa ansiedade e reforça as preocupações do dia a dia. Se você tem dificuldade para se concentrar ou então costuma esquecer de algumas coisas com facilidade, prepare-se para dois ou três dias bem complicados. Mercúrio em sextil com Marte confere energia de sobra, e te imbui de autoridade para exigir as mudanças que precisa (ou então, para ir lá e executá-las por si mesmo).

Libra

Vênus aponta que você dará mais valor à sua liberdade de escolha hoje, Libriano. No seu caso, isso é muito bom, pois se libertará da preocupação com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Com o afastamento da Lua, você começa a se sentir menos vulnerável, e vê tudo novamente em seu lugar, o que permite lutar pelos seus desejos sem influência externa.

Escorpião

Esse é um dia emocionalmente equilibrado e muito produtivo para você, Escorpiano. Se puder, reserve um momento para falar com seus pais, tutores, ou alguém que tenha sido importante em sua infância - isso mudará toda a cor do seu final de semana. A energia sexual e de conquista continua muito presente em sua vida.

Sagitário

Com a cúspide da Casa 7 apontando para o centro de seu signo, você provavelmente sentirá o farfalhar das asas do cupido voando por aí. Ainda que impere uma energia de flerte e sensualidade, seu coração tende a bater mais forte e criar aquela sensação de borboletas no estômago. Também é um dia muito bom para fazer algo por sua família ou mudar algo em seu lar.

Capricórnio

Há um excelente aspecto entre Saturno e Sol, e esse trígono te ensina a lidar com suas emoções, Capricorniano. Acontece que você tem o seu próprio jeito de sentir e trabalhar sua vulnerabilidade, seu equilíbrio entre dar e receber. É exatamente aí que entra Saturno: o Deus do Tempo nos mostra que tudo acontece por um motivo, e que tudo passa, seja bom ou ruim. Permita-se sentir, se abra por completo, ainda que à sua maneira.

Aquário

Atenção redobrada com pequenos acidentes. Tente manter-se longe de discussões com pessoas que tenham qualquer tipo de autoridade sobre você, em especial no ambiente de trabalho, porque isso pode resultar em discussão. Saturno em trígono com o Sol te deixa curiosamente bem humorado e um tanto nostálgico em relação à sua família. Um pouco de colo e aconchego cairia bem.

Peixes

A Lua entrará em Virgem e isso é bastante complexo, por este ser o signo oposto ao seu. Os próximos dias serão de autocrítica e muita cobrança da parte das outras pessoas, em especial quanto ao seu jeito esquecido e avoado. Júpiter faz sextil com o Sol em Câncer - se puder passar essa noite de sexta em casa, curtindo um filme e uma comida especial, isso te fará muito bem.