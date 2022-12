Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (23/12)

Capricórnio

Essa sexta-feira se inicia com a Lua Nova em Capricórnio, e essa nova lunação desperta em nós uma busca por mais estabilidade e conforto, nos deixando mais ambiciosos e nos preparando para o próximo ano. Além disso, hoje o Sol em Capricórnio está formando uma quadratura com Júpiter em Áries, o que pode nos deixar um pouco mais impulsivos nas conversas e em relação às decisões que precisam ser tomadas. Todos esses trânsitos evidenciam a necessidade de se planejar e de sonhar grande, tendo em mente o que te motiva e te inspira a ir além. Muitas coisas boas podem fluir com a sua dedicação. Por outro lado, é importante se lembrar de que nem tudo pode ser feito no seu tempo, e isso não significa que as coisas não darão certo.A Lua nova no seu signo representa um movimento nos seus sentimentos e emoções. Você, capricorniano, pode ter a necessidade de analisar melhor como algumas situações têm afetado você de forma positiva ou negativa. Busque ter mais autocuidado, e priorize o que é mais confortável e importante de acordo com seus ideais.A temporada capricorniana, traz um foco para novas mudanças que proporcionem crescimento, principalmente no âmbito profissional. Essa lunação vem como um incentivo para buscar colocar novos projetos no ‘forno’, que irão produzir resultados inesperados.A Lua nova afeta diretamente seus sentimentos e como você vem expressando eles para as pessoas que ama. A energia de Capricórnio pode acabar deixando você, canceriano, mais sério e decidido a definir em que ‘pé’ estão em seus relacionamentos, principalmente os amorosos.A quadratura que o Sol está formando com Júpiter fala muito de sabedoria e clareza. Esse trânsito enfatiza a necessidade de estabelecer suas prioridades, para enxergar com mais clareza e foco os seus sonhos e metas para o próximo ano.A temporada capricorniana enfatiza o lado mais crítico das pessoas de Virgem. Você pode acabar tendo uma autocobrança muito maior por resultados, principalmente no trabalho. É importante manter o foco nos resultados, mas sem que eles acabem te sobrecarregando e gerando problemas.A presença da Lua Nova em Capricórnio evidencia a necessidade dos leoninos de se atentarem aos seus sentimentos momentâneos, para que não acabem desistindo de metas a longo prazo por prazeres imediatistas.Com o fim da temporada sagitariana, você pode acabar se sentindo com menos energia. Contudo, seu lado livre e explorador não vai se apagar, mas outras coisas também precisam do seu foco. Use sua força para se movimentar em busca de aprimoramentos e realizações que você tem deixado de lado.A presença da Lua em Capricórnio, em sua fase Nova, traz mais objetividade para seus sentimentos. É preciso passar por um momento de autocuidado, reflexão e desenvolvimento pessoal, para entender quais seus ideias e o que precisa ser feito para alcançá-los.A temporada capricorniana pode ser desgastante para as pessoas de Gêmeos, já que são mais ligadas a liberdade e espontaneidade na sua forma de viver. Contudo, é importante entender que muitas vezes precisamos nos organizar e definir pequenas metas para construir o que buscamos.A Lua Nova em Capricórnio traz um lembrete para repensar suas necessidades e como você vem gastando sua energia. Você, ariano, pode acabar se estressando e perdendo o foco com coisas que não vão trazer frutos para sua vida. Aproveite essa mudança da Lua para ter mais gás, buscando alinhar suas metas à sua essência.A Lua nova indica um momento ideal para plantar o que deseja colher depois. É preciso parar para refletir sobre o que você tem feito, e quais serão os frutos a longo prazo. A energia capricorniana ajuda no processo de autocontrole e responsabilidade, para que sua indecisão não acabe deixando você paralisado.Com a entrada da Lua em Capricórnio, os taurinos podem se sentir mais confiantes, já que as energias da terra buscam trazer mais firmeza e estabilidade para seus pensamentos e sentimentos. Essa temporada capricorniana, em que a Lua, o Sol, Vênus e Mercúrio, se encontram neste signo, possibilita que você esclareça seus sonhos e desejos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.