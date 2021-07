Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (23/07)

Nesta sexta-feira a Lua fica em Capricórnio até às 21:15, quando entra em Aquário. Mais tarde, às 23:40, a Lua fica cheia em Aquário. As energias dessa lunação reverberam durante esse fim de semana e nos convida a dar mais atenção aos assuntos que entram em evidência nos próximos dias. Afinal, a lua cheia é quando o Sol – governante de seu eu externo – forma uma oposição exata com a Lua – astro que de seu eu interno – lançando luz sobre verdades interiores que você pode ter desconhecido anteriormente.

Uma dica interessante é identificar quais casas do seu mapa astral estão em Leão e em Aquário, para saber quais assuntos essa lunação vai afetar de forma mais específica. Antes de adentrar em Aquário, porém, a Lua fica fora de curso aproximadamente desde às 13 horas, logo após formar uma conjunção com Plutão, o que indica que alguma conversa pode gerar desgaste.

Tente cumprir seus afazeres mais importantes antes de 13 horas, fazendo uma lista de prioridades e calculando quanto tempo você gasta para fazer cada atividade.

Áries

A Lua cheia em Aquário indicando um desfecho para as situações iniciadas com o trânsito de Marte (seu planeta regente) em Leão. Não podemos esquecer da quadratura que Marte, Vênus e Saturno fazem com Urano em Touro. Toda essa movimentação gerou muitos incômodos internos que precisam de atenção para que você coloque um ponto final.

Touro

Durante esse mês, Marte, Vênus e Saturno formaram quadraturas com Urano, que está no seu signo. Essa lunação traz desfecho para todos esses aspectos. É preciso confiar que você tem as ferramentas para lidar com o que quer que seja! Nem tudo está sob o nosso controle, obviamente, mas isso não significa que estamos com as mãos atadas.

Gêmeos

Essa lunação que está acontecendo hoje faz um bom aspecto com seu signo, configurando um ótimo momento para aceitar bons conselhos, fazer um diagnóstico preciso do seu momento atual, analisar como você está levando seu ano e quais as possibilidades que você tem pela frente. Tenha a mente aberta para isso.

Câncer

A Lua cheia em Aquário ilumina o seu eixo da segurança, sustento e suporte. É uma momento propício para refletir sobre o que é seu e o que é do outro. Esse discernimento é bem-vindo, pois pode te ajudar e ajustar as suas expectativas e sentimento de obrigação e dever em relação a situações que envolvem parcerias ou recursos de outras pessoas.

Leão

Como Marte e Vênus estavam no pelo seu signo durante a maior parte desse mês, você tem muitas ferramentas à sua disposição, tanto para agir com mais agressividade e assertividade (Marte) quanto para agir com mais compreensão, paciência e elegância (Vênus). Essa lunação te convida a tomar atitude em relação ao que você deseja.

Virgem

Essa lunação está trazendo luz para questões que possam estar passando despercebidas, mas que, de alguma forma, sugam a sua energia. A meta é que você reestruture sua rotina de forma que tudo fique mais leve e sustentável a longo prazo. Com Saturno transitando em Aquário, é importante pensar em planejamento, estrutura e organização.

Libra

Essa Lua cheia em Aquário está trazendo mais luz e consciência sobre os processos desenrolados com a oposição de Marte e Vênus a Saturno que marcou esse mês. Esse é um mês de mudança e, até o fim de julho, você terá mais clareza sobre as possíveis direções e possibilidades que estão disponíveis.

Escorpião

À medida que esta lunação flui através de sua quarta casa, família e raízes, você é convidado a dar uma olhada mais de perto em sua vida pessoal. Esta Lua cheia também está chamando a atenção para a maneira como você se alimenta. Encontre seu poder pessoal para ser fonte de apoio dos outros, mas também, um protetor de si mesmo.

Sagitário

Essa Lua cheia ilumina questões que precisam ainda ser melhor desenvolvidas e trabalhadas. Ainda falta chão para que certas coisas se consolidem. Se concentre nas suas prioridades e tente entender o que pode estar sugando sua energia. Assim, você conseguirá aprimorar sua organização e sentir que seus esforços podem lhe trazer bons resultados.

Capricórnio

Essa Lua cheia revelará muito sobre quem você é, quem você foi e quem você está se tornando. Acima de tudo, vai ajudá-lo a habitar mais plenamente a essência de sua personalidade, desde que você esteja disposto a enfrentar as verdades que ela lhe traz. Esta lunação pode trazer mudanças de várias maneiras.

Aquário

A Lua cheia no seu signo vem para trazer luz a todos os processos mais intensos que você está passando, que envolveram a oposição de Vênus com Saturno que aconteceu nesse mês. Uma Lua cheia sempre marca um certo clímax que incita uma conclusão. É preciso entrar em contato com os seus sentimentos e perceber que certas coisas estão apenas no início.

Peixes

Essa lunação trazendo luz para questões que possam estar passando despercebidas, mas que de alguma forma sugam a sua energia. A meta é que você reestruture sua rotina de forma que tudo fique mais leve e sustentável a longo prazo. Com Saturno transitando em Aquário, é importante pensar em planejamento e organização.

