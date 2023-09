Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (22/9)

É Lua crescente no signo de Sagitário! A Lua que sobe cavalgante, e com uma tocha na mão, ascende o fogo do espírito.

Agora que você sabe da sua força e tem consciência do seu poder, coloque em ação seus planos. A Lua Crescente vai te apoiar nas suas ações, principalmente se elas estiverem alinhadas com sua essência, metas e com tudo que você vem planejando.

Estruture as suas ideias e não saia do foco, até o dia 13 de outubro, o Universo vai exigir de você muita disciplina e organização, pois afinal, é Lunação Virginiana e você precisa ser prático(a). Organize suas ideias, coloque ordem nesse caos interno e faça as entregas que você se propõe a fazer. Promova uma mudança na sua vida. E não se preocupe, você já tem o conhecimento e as ferramentas necessárias para dar o próximo passo.

Renove o compromisso com você mesmo(a) e com os seus sonhos.

Áries

A Lua crescente no signo de Sagitário pede passagem e tira você da sua zona de conforto. A influência de Sagitário abre algumas portas e resolve qualquer problema, principalmente aqueles que impedem seu crescimento ou não deixam sua vida andar. Mas Netuno marca presença e todo cuidado é pouco, a tendência é que você se deixe iludir, mantenha o foco no que é alcançável.

Touro

A energia da Lua crescente que começa em Sagitário também pede ação positiva e uma postura proativa. Nenhum detalhe vai passar despercebido, e por isso, é muito importante que você use este momento para encarar de frente situações ou decisões que estava evitando enfrentar. Lua e Netuno tensionam e pedem atenção aos sinais, se antecipe e ajuste o que for preciso para seguir em frente de cabeça erguida.

Gêmeos

A lua crescente no signo de Sagitário pede atenção redobrada em acordos e negociações, algumas propostas vão chegar, acho maravilhoso. que você pode estar vivendo tanto na vida pessoal quanto profissional. Aproveite esse momento para analisar bem todas as propostas que chegam a você para evitar qualquer tipo de mal-entendido depois. Para não cair em promessas vazias, negocie bem os detalhes.

Câncer

A lua crescente em Sagitário que começa dia 22, pede para você organizar sua rotina e cuidar de si mesmo(a). A casa pede ordem. Evite fazer testes importantes neste dia, já que Netuno promete jogar um véu de confusão nas coisas. Cuide melhor de você e da sua alimentação?

Leão

A lua crescente em Sagitário redobra as chances de novas oportunidades e superação de obstáculos com um toque de magnetismo e criatividade. Esse é mais um motivo que me faz acreditar que você tem capacidade de conquistar algo importante, mas não custa te alertar sobre Netuno, que pede para que você evite tomar decisões impulsivas, especialmente em relação a investimentos de alto risco.

Virgem

A Lua crescente em Sagitário a partir do dia 22 convida você a nutrir seu ninho de amor e conforto, mas sem grandes mudanças estruturais. Netuno pode deixar tudo mais confuso, e a vida pode ficar um pouco caótica. Se você tiver num relacionamento, crie momentos de qualidade juntos? Uma jantinha especial, uma conversa mais profundo, mas o importante é a presença.

Libra

A Lua crescente no signo de sagitário chega para te dá aquele empurrãozinho. E agora você vai além. Mas olha, cuidado para não se perder no meio de tantos planos e informações! Que tal escrever ou criar um mural de inspirações para organizar as ideias e não se perder no meio do caminho?

Escorpião

A lua crescente em Sagitário vem para iluminar seus recursos. Invista nas suas aptidões e valorize o seu trabalho. Você será estimulado(a) a produzir mais e melhor. É o momento de revisar contratos e renegociar dívidas, se for o caso. Mas não tenha pressa, muito cuidado com as propostas muito mirabolantes. Isso porque Netuno está provocando uma tensão e pede prudência nas decisões.

Sagitário

A Lua cresce no seu signo. E aproveite essa onda de autonomia e iniciativa! Mas atenção, porque a desarmonia com Netuno sugere que é preciso equilibrar essa vontade de independência com as responsabilidades, tanto pessoais quanto domésticas. O momento é perfeito para focar em um projeto pessoal, mas sem deixar de lado os cuidados com seu lar e seus entes queridos.

Capricórnio

O dia pede reflexão. A Lua crescente em Sagitário faz um convite para que você reavalie seus planos com um olhar mais criterioso. Questione-se sobre a realidade dos seus projetos: “Os passos que estou dando estão alinhados com o que sonho para mim?” “Estou dando espaço para minhas verdadeiras ambições ou estou me contentando com menos?”. Lembre-se que sonhar grande e ter os pés no chão não são coisas excludentes!

Aquário

A Lua crescente em Sagitário vai te ajudar a superar alguns desafios. Conte com seus amigos, pessoas próximas ou pessoas influentes, o segredo é não se isolar, pois o momento pede conexões. Você vai receber uma dose extra de otimismo. Repense seus objetivos e aponte suas flechas para o alto.

Peixes

A Lua, que chega à sua fase crescente em Sagitário, vai testar sua autoconfiança. Pode ser que não seja fácil, mas se você passar nesse teste é porque realmente você quer dar continuidade ao que foi iniciado. Evite levar críticas para o lado pessoal, e use-as para crescer. Se você se sentir exposta faz parte do processo. Lembre-se que é um teste, você está se fortalecendo.