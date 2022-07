Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (22/7)

Capricórnio

Nesta sexta-feira, o Sol ingressa em Leão, o que ajuda a resgatar o seu poder pessoal, mas também pode fazer com que você sinta certa carência, querendo atenção de quem ama. Sendo esse o caso, você pode partilhar momentos de lazer com quem convive com você ou ligar para um amigo para colocar o papo em dia. Durante os próximos trinta dias em que o Sol está transitando por Leão, nos sentimos mais animados e mais autoconfiantes. É preciso dar atenção para nós mesmos, porque a presença do Sol no signo em que rege nos ajuda a acessar mais facilmente o nosso coração, a nossa essência e a nossa vocação. Aproveite esse período de autodescoberta para identificar aquilo que te deixa mais feliz e entusiasmado com a vida.Leão é um signo de fogo, elemento que rege as paixões, os desejos e as vontades mais sagradas e mais profanas ao mesmo tempo. Por isso, aproveite esse momento para resgatar os desejos adormecidos durante a pandemia. Permita-se viver seus prazeres e reencontre aquilo que te faz sentir bem consigo mesmo.A presença do Sol em Leão faz com que você, aquariano, tenha ainda mais certeza daquilo que você deseja alcançar e do que está te motivando. Porém, é preciso ter cuidado para não ‘ir com muita sede ao pote’, porque isso pode magoar as pessoas que estão ao seu redor e gerar problemas que poderiam ter sido evitados.Nem sempre você é canceriano, consegue se posicionar no ambiente profissional, faltando coragem para assumir posicionamentos específicos. Para isso, a temporada do Sol pelo signo de Leão traz a capacidade de confiar naquilo que você está pensando e promove força para lançar aos quatro ventos suas ideias mais inovadoras.Aproveite a energia física e a vitalidade que são impulsionadas por Leão para começar aquele plano de caminhada, as aulas de pilates ou até mesmo a corrida. Não vai faltar ânimo e os resultados vão trazer satisfação com sua autoimagem. Tenha cuidado com a impaciência, principalmente quando se sentir pressionado.A temporada em que o Sol estará transitando por Leão favorece os diálogos com pessoas amadas e, mais do que isso, a expressão do que se sente. Orgulhe-se de suas emoções e mostre-as a quem elas são destinadas. Muitas vezes, o orgulho e o medo podem te impedir de viver experiências incríveis.O ingresso do Sol em Leão te convida a se apoiar mais em si mesmo, a dominar melhor suas vontades e escolhas, pensando no que você verdadeiramente almeja. Aproveite esse momento para refletir sobre o quanto você tem colocado as necessidades dos outros em cima das suas.Você, virginiano, pode aproveitar a temporada que o Sol passa por Leão para dar uma repaginada no visual. Mude o corte de cabelo e aposte em novas cores, vista-se com aquela roupa que valoriza seu corpo e que te traz autoestima. Tenha cuidado para não agir como se o mundo girasse ao seu redor.Além de favorecer o descobrimento de novos talentos, o ingresso do Sol em Leão impulsiona a divulgação de seus dons e atributos. Não tenha medo de dar ouvidos às suas ideias no trabalho ou de mostrar aquele escrito tão íntimo nas redes sociais. Confie em sua capacidade artística e criativa, ela estará expandida neste momento!A capacidade de mostrar o seu lado mais genuíno ao mundo e de agir de acordo com seus valores é evidenciada pelo posicionamento do Sol em seu signo, que traz brilho, poder pessoal, autoconfiança e um pouco de narcisismo — responsável pela fama que o signo carrega. Tenha cuidado com o egocentrismo.Se há decisões em pausa, que você vem adiando há tempos, saiba que a temporada que o Sol está passando em Leão traz garra para você decidir de uma vez por todas o que realmente será bom para si mesmo. As melhores escolhas podem ser feitas com autoconfiança durante os próximos dias.A entrada do Sol em Leão, que é um signo de fogo assim como o seu, faz com que você se sinta mais autoconfiante. Porém, apesar de parecer forte por fora, você se percebe mais sensível por dentro e seus sentimentos podem ser facilmente feridos. Tenha cuidado para não fazer ‘tempestade em copo d'água’.A entrada do Sol em Leão, que é um signo de fogo assim como o seu, faz com que você se sinta mais autoconfiante. Porém, apesar de parecer forte por fora, você se percebe mais sensível por dentro e seus sentimentos podem ser facilmente feridos. Tenha cuidado para não fazer ‘tempestade em copo d'água’.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.