Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (22/4)

As energias capricornianas - que estão sendo evidenciadas pelo trânsito da Lua hoje - são relacionadas à ambição e, consequentemente, à determinação para correr atrás dos seus objetivos, o que te ajuda a recuperar o ânimo no trabalho. Por outro lado, outra tendência despertada quando o Sol e a Lua se encontram em signos de terra (Touro e Capricórnio, respectivamente), é o criticismo, que abrange você mesmo e as pessoas à sua volta. Por isso, é necessário ter cautela para não estabelecer expectativas inalcançáveis que apenas geram frustrações. Saiba respeitar os seus limites e tenha cuidado também para não cobrar demais dos outros, lembrando que críticas não construtivas apenas criam uma atmosfera hostil.Os aquarianos apreciam a entrada da Lua em Capricórnio, porque lhe devolve um pouco do controle emocional, que estava em falta nos últimos dias. Porém, é importante que você não cale seus sentimentos, mas busque aprender a lidar com eles de forma mais equilibrada, sem ignorá-los e sem deixar que sejam superiores à razão.O posicionamento da Lua em seu signo é tranquilizante para você, que estava sofrendo com a instabilidade emocional, devido ao alinhamento planetário que está acontecendo em Peixes. Porém, você deve ter muito cuidado para não adotar uma postura arrogante e para não se direcionar às outras pessoas com um tom de superioridade.As energias piscianas evidenciadas pelo alinhamento planetário podem fazer com que você sinta um alto fluxo de emoções e pensamentos, o que te pode despertar um pouco de ansioso. Por isso, uma dica interessante para esse momento é escrever as principais ideias que estão vindo em mente, para que você consiga organizá-las.A paciência e a racionalidade não costumam ser traços marcantes da dos leoninos, que são facilmente movidos por seus afetos. O posicionamento da Lua em Capricórnio facilita seu controle emocional e é interessante para você integrar essa habilidade à sua personalidade, buscando equilíbrio entre razão e emoção.A Lua em Capricórnio desperta um olhar mais racional sobre as situações que você está vivendo, o que te ajuda a resolvê-las de forma mais tranquila, sem tanto sofrimento. Porém, isso exige um certo esforço, porque seus sentimentos estão amplificados devido ao movimento retrógrado de Plutão, e você tende a focar nisso.Netuno, seu planeta regente, está formando um sextil com Mercúrio hoje. Esse aspecto te faz sentir mais inspirado e intuitivo, o que te ajuda a se comunicar com sensibilidade, tocando a pessoa que está te ouvindo. Essa habilidade é benéfica para que você tenha mais confiança para falar com pessoas do trabalho.A Lua em Capricórnio pode te deixar mais estressado, fazendo com que você projete nos outros o que está te desagradando em si mesmo. Esse é um bom momento para refletir sobre esses aspectos, considerando quem você deseja ser e como você pode alcançar esse objetivo.O seu planeta regente, Mercúrio, está formando um sextil com Netuno hoje. Como Mercúrio rege o intelecto e os processos comunicativos, e Netuno se relaciona com a intuição e com a ilusão, você deve ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Lembre-se de ponderar seus sentimentos com racionalidade.O posicionamento da Lua em Capricórnio te auxilia a ter mais clareza mental para refletir sobre o que você está sentindo, mas, simultaneamente, você tende a bloquear as emoções mais desafiadoras. É importante se esforçar para não ceder a essa tendência e buscar formas de se expressar, como escrever uma carta para si mesmo ou até dar espaço às suas predisposições artísticas.Hoje é um dia propício para que você analise as ações impulsivas que você cometeu, para identificar o que as motivou. Na maioria das vezes, quando reagimos de forma abrupta, é porque nos sentimos vulneráveis e, inconscientemente, reproduzimos comportamentos agressivos para nos proteger. Percebendo e tratando suas inseguranças você consegue ter mais controle emocional.Hoje, Mercúrio continua formando um sextil com Netuno, o que impacta a vida dos virginianos. Como Mercúrio rege o intelecto e os processos comunicativos, e Netuno se relaciona com a intuição e com a ilusão, você deve ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Lembre-se de ponderar seus sentimentos com racionalidade.O posicionamento da Lua em Capricórnio te auxilia a ter mais clareza mental para refletir sobre o que você está sentindo, mas, simultaneamente, você tende a bloquear as emoções mais desafiadoras. É importante se esforçar para não ceder a essa tendência. Busque praticar algum hobby que te faça bem ou até mesmo desabafar com alguém.