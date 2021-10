Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (22/10)

Hoje a Lua continua transitando por Touro, o que nos deixa mais sensíveis, mas também nos leva a procurar mais segurança em nossos relacionamentos.

Além disso, a Lua fica fora de curso a partir das 17:30, o que nos deixa mais indispostos e dispersos. Porém, não deixe a preguiça tomar conta de você.

É importante que você se lembre de ter paciência para lidar com os imprevistos e também com os sentimentos inconvenientes que podem vir à tona nesse momento.

As energias taurinas geram ânsia por estabilidade emocional e financeira, o que indica um bom momento para pensar nas coisas que estão fazendo com que você se sinta inseguro.

Busque desenvolver sua autoconfiança e compreender o que você quer alcançar profissionalmente. Porém, a partir do momento em que a Lua ficar fora de curso, é importante não se cobrar demais, no sentido prático e psicológico.

Capricórnio

Com a influência de um signo de terra no âmbito emocional, você toma um pouco mais de controle dos seus sentimentos e consegue ter mais clareza para organizar a sua mente. Porém, a noção de estabilidade despertada pela Lua em Touro pode fazer com que você se sinta muito irritado caso as outras pessoas não se comportem de acordo com suas expectativas.

Aquário

A personalidade livre dos aquarianos lhes confere uma capacidade de reconstrução pessoal invejável, mas a Lua em Touro também te mostra que é necessário haver estabilidade e constância. Desistir de uma ideia e tomar outro caminho pode parecer mais fácil, mas a persistência te leva mais longe do que aquilo que traz resultados imediatos.

Câncer

A influência das energias taurinas podem ser aproveitadas para se aproximar da sua família, criar laços estáveis e conciliar situações conflitantes que podem ter acontecido no começo da semana, quando estávamos sendo influenciados pela presença da Lua em Áries. Lembre-se que tentar controlar as escolhas das pessoas que você ama não é algo saudável para você ou para elas.

Gêmeos

A influência das energias taurinas, evidenciadas pelo posicionamento lunar, pode te ajudar a clarear a mente e compreender as situações e sentimentos que estão te afligindo com mais clareza. Como Touro é relacionado a estabilidade e Gêmeos à inconstância, é interessante aproveitar esse momento para desenvolver o equilíbrio emocional.

Leão

Os leoninos podem aproveitar a influência da Lua em Touro para refletir com mais racionalidade sobre os desentendimentos que aconteceram nos últimos dias. Mesmo que não tenha acontecido uma discussão, existe algo te incomodando internamente, mas você pode estar enxergando essa situação em uma proporção maior do que ela realmente tem.

Peixes

As energias taurinas que estão nos influenciando nesse momento podem ser muito benéficas para que você desenvolva melhor o seu equilíbrio emocional. Touro é caracterizado pela estabilidade e, por isso, a presença da Lua nesse signo te auxilia a identificar pontos de apoio (internos ou externos) que você pode acessar quando sentir-se confuso.

Escorpião

Para os escorpianos, a presença da Lua no seu signo oposto complementar te ajuda a ter mais clareza emocional, sem deixar que os sentimentos sejam os únicos motivadores de suas ações, e seja mais assertivo ao se expressar ou tomar decisões. Por isso, esse é um bom momento para resolver questões profissionais.

Libra

Você pode estar se sentindo confuso e distraído, caso não esteja reservando momentos de relaxamento e conexão consigo mesmo. A presença da Lua em Touro te auxilia a ter mais domínio sobre seus sentimentos e observá-los de forma mais racional. É muito importante que você se dedique a isso para organizar melhor suas ideias.

Virgem

O posicionamento da Lua em Touro te ajuda a se sentir seguro emocionalmente. Hoje é um dia propício para que você cuide do ambiente familiar ou passe algum tempo com quem mora com você, mesmo que seja apenas durante uma refeição. Essa é uma maneira de aproximar-se de pessoas amadas com mais naturalidade.

Sagitário

Como o posicionamento da Lua em Touro favorece o raciocínio estratégico, esse é um bom momento profissional para vender suas ideias e mostrar a originalidade das suas iniciativas. Usufrua da sua criatividade e não tenha medo de expor seu potencial. No sentido emocional, porém, essa Lua requer mais serenidade e recolhimento.

Touro

O trânsito da Lua pelo seu signo lhe confere mais estabilidade e confiança. Porém, as energias taurinas também são relacionadas ao comodismo, o que pode acabar passando uma má impressão, seja no trabalho ou em casa. É importante alinhar as demandas no trabalho e também alinhar as expectativas com quem você se relaciona.

Áries

A irritabilidade característica de Áries pode ser amenizada pelas energias taurinas, que são relacionadas a um ritmo mais tranquilo para pensar, agir e falar. Por isso, é importante aproveitar esse posicionamento lunar para desacelerar e fazer as coisas com mais consciência, saindo do modo automático de cumprir tarefas.