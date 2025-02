Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (21/2)

A sexta-feira chega carregada de vitalidade e otimismo, impulsionando você a querer viver de verdade ou viver a sua verdade. Logo pela manhã, a Lua em Sagitário forma um trígono com Vênus em Áries, injetando uma energia contagiante que te convida a correr atrás daquilo que deseja construir ou recomeçar.



Este trânsito astrológico revela um momento propício para se expressar com autenticidade: sinta a necessidade de abrir seu caminho, compartilhar suas experiências e comunicar suas ideias. É hora de se elevar e dar um novo sentido à sua vida, abraçando cada oportunidade de crescimento pessoal.



Contudo, para avançar de forma plena, é essencial olhar para o passado. Não basta apenas "passar a borracha" e fingir que nada aconteceu; algo precisa ser resolvido. Seja fiel a si mesmo e termine o que começou, aprendendo com os erros sem repeti-los. Lembre-se das sábias palavras de George Santayana: "Quando somos incapazes de compreender nosso passado, somos forçados a revivê-lo." Use essa sexta-feira para canalizar toda essa energia em ações que tragam evolução e equilíbrio.

Áries

Com Vênus em seu signo e a energia vibrante da Lua em Sagitário, você está em alta para liderar novos projetos. Use essa vitalidade para abrir seu caminho, mas dedique um momento para resolver pendências antigas que possam atrapalhar seu avanço. Seja corajoso e autêntico!

Touro

A energia do dia favorece a reconstrução dos seus alicerces. Reavalie suas relações e finanças, permitindo que o otimismo te guie para recomeços sólidos. Encare antigos padrões e transforme-os, criando espaço para uma nova e mais harmoniosa fase.

Gêmeos

Sua habilidade natural de comunicar ideias está amplificada hoje. Aproveite para compartilhar experiências e interagir com leveza, mas fique atento para não repetir erros do passado. Este é um excelente momento para inovar e reestruturar seus planos.

Câncer

A sensibilidade que te caracteriza pede um olhar profundo para as emoções. Use a energia revigorante para se expressar e conectar-se com os outros, mas não ignore as questões familiares e pessoais que ficaram pendentes. Curar o passado é essencial para um novo recomeço.

Leão

Sua luz brilha ainda mais sob essa influência astral. Inspire e lidere com entusiasmo, iniciando projetos criativos que tragam satisfação pessoal. Contudo, não se esqueça de revisar e sanar velhas feridas, garantindo que sua energia seja canalizada de forma plena.

Virgem

Hoje, a organização e o planejamento são aliados do seu recomeço. Use sua capacidade analítica para transformar aprendizados passados em estratégias eficazes para o futuro. Resolva o que ficou pendente para seguir com clareza e determinação.

Libra

A harmonia e o equilíbrio são fundamentais para você. Aproveite a influência positiva dos astros para renovar relações e expressar suas ideias com charme. Reflita sobre experiências passadas e ajuste sua rota para um futuro mais sereno e equilibrado.

Escorpião

Sua intensidade pode ser a chave para uma profunda transformação. Encare os desafios antigos com coragem, permitindo que a energia do dia transforme a dor em sabedoria. Compartilhe sua verdade e deixe o passado ser um trampolim para a evolução.

Sagitário

Com a Lua iluminando seu signo, você é impulsionado a explorar novos horizontes com otimismo. Este é o momento de expandir suas fronteiras e abraçar a aventura, mas lembre-se: aprender com o passado é essencial para evitar repetir os mesmos erros.

Capricórnio

Sua determinação se une à energia renovadora do dia. É hora de reavaliar projetos e metas, resolvendo pendências para construir novos alicerces com firmeza. Combine a sabedoria adquirida com sua visão prática para transformar desafios em oportunidades.

Aquário

A mente inovadora que te caracteriza está em plena atividade hoje. Use essa energia para compartilhar ideias revolucionárias e reinventar sua realidade. Contudo, não deixe de considerar as lições do passado para evitar ciclos repetitivos.

Peixes

Sua intuição e sensibilidade estão em alta, convidando você a mergulhar fundo nas emoções e a expressar sua essência artística. Encare os antigos padrões com compaixão e transforme-os em inspiração para novos caminhos repletos de significado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.