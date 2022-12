Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (2/12)

Gêmeos

No início desta madrugada a Lua entrou em Áries, despertando mais energia e ânimo, o que pode, inclusive, ter causado alguma dificuldade no sono ou sonhos mais marcantes. A força ariana nos convida a movimentar o corpo, para liberar substâncias que auxiliam na saúde física e mental. Essa movimentação pode ser um exercício, um esporte ou até mesmo um alongamento, o importante é sair um pouco da zona de conforto para que toda essa energia não se transforme em ansiedade. O mês de dezembro costuma despertar nostalgia e esperança, mas também acaba causando cobranças em relação ao que gostaríamos de ter construído até aqui. É importante refletir que, mesmo que algo não tenha acontecido como previsto, as vivências desse ano possibilitaram o desenvolvimento de novas habilidades - sejam elas profissionais, pessoais, emocionais ou relacionais. Aproveite a confiança que é proporcionada pelas energias arianas hoje para dar mais valor ao que você conquistou até aqui.Os nativos de Gêmeos são fortemente afetados pela quadratura que Mercúrio está formando com Netuno. Esse posicionamento faz com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros. Tenha cuidado com decisões precipitadas.Com a influência da Lua em Áries, a sua capacidade de raciocínio será muito influenciada pelas suas emoções, e você pode acabar fazendo julgamentos precipitados. Tenha cuidado para não falar ou fazer algo um pouco extremista ou extravagante.Hoje você é muito afetado por tudo aquilo que acontecer à sua volta, o que pode te deixar um pouco ansioso e irritado. Sabendo disso, tente evitar lugares e pessoas que não te façam sentir bem.O trânsito lunar pelo signo de Áries pode fazer com que os nativos de Escorpião se sintam mais confiantes consigo mesmos, mas também que fiquem mais mandões. Tenha cuidado para que esse tipo de atitude não atrapalhe momentos de lazer, gerando discussões sobre assuntos triviais.A Lua em Áries aflora suas emoções, e pode acabar deixando a razão em segundo plano. Por isso, a presença da Lua em um signo de fogo como o seu pode fazer com que você tome atitudes precipitadas, e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros.Caso você se perceba impaciente hoje, é indicado ficar mais reservado para acalmar seus sentimentos e não projetá-los nas pessoas ao seu redor. Tenha cuidado com suas expectativas, porque você pode acabar sendo muito afetado pelo comportamento das pessoas ao redor.A compaixão e a empatia são características marcantes da personalidade dos piscianos e, muitas vezes, isso pode fazer com que você não se coloque em primeiro lugar em sua vida. O posicionamento atual dos astros evidencia o seu ego e te ajuda a se priorizar.A entrada da Lua no seu signo faz com que essa sexta-feira seja mais animada. Aproveite para cumprir as tarefas do dia logo pela manhã. Os aspectos que se formarão ao longo da tarde podem fazer com que seja um pouco difícil manter a concentração. Busque ter momentos de lazer à noite, mas tenha cuidado com excessos.Lembre-se que apenas você pode se movimentar em direção aquilo que você deseja concretizar em sua vida. É preciso unir a sua fé na vida com a sua força interior, para criar novos projetos que, a longo prazo, vão te ajudar a chegar lá. O planejamento e a perseverança são aliados necessários nesse processo de crescimento pessoal.A quadratura que está se formando entre Mercúrio ( planeta regente de Virgem) e Netuno pode fazer com que você fique mal humorado. Esse aspecto pode evidenciar seu lado mais agressivo quando contrariado. Tenha cuidado para que isso não gere discussões sérias.A entrada da Lua em Áries pode fazer com que você fique um pouco estressado, porque o fluxo de pensamentos e sentimentos fica mais intenso. Por isso, lembre-se de ter pequenos momentos de conexão consigo mesmo ao longo do dia.Com o Sol no seu signo e a Lua em Áries, sua criatividade e expansividade estão evidenciadas. Aproveite para fazer as coisas de forma mais inspirada, tentando não deixar a mente se desconectar do que você está fazendo no momento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.